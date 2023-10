J’ai essayé le chat vidéo 3D via Starline de Google. C’est un travail en cours

Lors de la Code Conference 2023, j’ai essayé la dernière version du projet Starline de Google, la tentative de l’entreprise de rendre les chats vidéo beaucoup plus attrayants en ajoutant de la profondeur, comme la vidéo 3D. C’est un défi de taille pour une population épuisée par des années de discussions Zoom sur de petits écrans d’ordinateur pendant les confinements imposés par la pandémie, mais j’ai trouvé beaucoup moins épuisant d’avoir plus d’humanité dans mes appels à distance.

Présenté pour la première fois lors de Google I/O 2021, Project Starline est un chat vidéo suralimenté qui utilise des caméras et des logiciels pour simuler la profondeur sur un écran plat de telle sorte que la personne ressorte de l’écran avec un effet imitation 3D. Scott Stein de CNET a été impressionné par la première version publique de Starline qu’il a essayée en octobre dernier, qui occupait un stand complet avec technologie et capteurs. La nouvelle version, beaucoup plus portable, atteint un degré similaire de conversation à distance en utilisant la 3D pour transmettre bien plus d’indices de langage corporel qu’un appel vidéo 2D. C’est plus engageant pour les deux personnes dans la conversation, théorise Google.

« Nous avons découvert, notamment au sein de Google, que vous pouvez réellement l’utiliser pour nouer une relation solide et nouvelle – parce que vous faites confiance aux gens, vous avez une idée d’eux », m’a expliqué Andrew Nartker, directeur général du projet Starline, en préparation pour ma mise en pratique avec le nouveau Starline, qui a été introduit en mai.

Je suis entré dans la salle de démonstration du projet Starline, une chambre d’hôtel ornée de volants blancs décoratifs tapissant les murs, pour m’asseoir devant le bureau et une unité Starline elle-même. La dernière version du projet Starline a été réduite à la taille d’un téléviseur à écran plat modifié entouré de trois ensembles de caméras jumelles, une de chaque côté et sur le dessus.

Les six caméras suivent la position exacte de mon corps et mes mouvements, non seulement pour transmettre ma position à mon interlocuteur lors de l’appel, mais aussi pour voir exactement où se trouvent mes yeux – et montrer à chacun de mes globes oculaires la même image sous un angle légèrement différent. position pour créer un effet 3D. C’est un peu comme une version du 21e siècle des lunettes 3D bleues et rouges d’autrefois.

Google a découvert que les collègues qui se connaissaient étaient capables d’utiliser très bien les appels vidéo standard, mais que ceux qui ne s’étaient pas rencontrés en personne ne parvenaient pas à créer des liens et à se connecter via les appels Zoom.

Au lieu de cela, Starline utilise un écran de la taille d’un téléviseur et ses caméras montrent votre sujet à partir de la taille, mais avec une profondeur permettant de montrer les gens faisant des gestes, se déplaçant et regardant directement leur écran. Il y a une petite arche en tissu qui se plie vers l’extérieur au bas du grand écran, qui guide l’œil de l’utilisateur vers la distance entre l’image 3D de son interlocuteur et l’écran. Cette configuration est bien meilleure pour permettre aux gens de créer des liens à distance, estime l’équipe Starline.

Le prototype du projet Starline de Google permet aux participants d’avoir une conversation à distance avec des effets de profondeur – bien que difficile à voir sous cet angle, le journaliste assis tend la main en dessous de l’endroit où l’autre personne « tient » la pomme. David Lumb/CNET

« Tu lis le langage corporel et toutes ces petites choses qui manquent [in conventional video calls] que nous sommes tellement évolués pour comprendre », a déclaré Nartker. Les signaux non verbaux, les gestes de la main, les mouvements et même le fait de se pencher vers votre sujet ou de s’en éloigner – tout cela est retenu dans les appels vidéo alors que les gens se raidissent pour s’adapter. dans le cadre d’une petite webcam.

Discuter en 3D, au bureau ou dans le monde

Starline a l’avantage d’être limité aux appels individuels au lieu des discussions de groupe Zoom et d’être sur grand écran, mais alors que je m’installais dans ma démonstration, j’ai pu voir comment le nouveau Starline amélioré invitait les participants à créer des liens. plus facilement avec leur interlocuteur.

Dans mon cas, j’ai parlé avec Nartker depuis quelques chambres, chacune avec notre propre prototype Starline et connectée via le réseau Internet filaire de l’hôtel. Bien que Google n’ait pas partagé les vitesses exactes qu’ils obtenaient, il est clair que le réseau Starline n’a pas besoin d’un réseau spécialisé – n’importe quel réseau professionnel ou domestique standard devrait convenir pour une communication sans latence, pour autant que je sache. Nartker est arrivé avec netteté et n’a pas pris de retard, même s’il y avait des irrégularités occasionnelles sur les bords de ses bras et du bas de son corps, que j’ai imputées à la complexité du mélange des images pour l’effet de profondeur.

Pendant que nous discutions, j’ai essayé de comprendre ces tics tacites du langage corporel décrits par Nartker. Le voir s’approcher ou s’éloigner de moi était un retour subtil quant à savoir s’il était intéressé ou non par ce que je disais – quelque chose de beaucoup plus facile à évaluer avec l’effet 3D sur l’écran, qui était convaincant (nous avons parcouru un long chemin depuis la 3D stéréoscopique sur la Nintendo 3DS). La 3D persistait malgré le port de mes lunettes (de toute évidence, ses caméras regardaient à travers mes lunettes), et c’était un soulagement de regarder Nartker dans les yeux pendant que nous discutions. Je me suis retrouvé à me pencher et à faire des gestes plus vifs pendant que nous parlions, correspondant naturellement au niveau de gestuelle de Nartker.

Parce que je participais davantage, je pensais moins aux courriels que je devais écrire ou aux séances auxquelles je devais assister ; lors des appels vidéo, les gens effectuent plusieurs tâches car ils ne se feront pas prendre. Mais Nartker m’a tendu une pomme et je pouvais la voir planer au-delà de l’écran du téléviseur. Il pouvait dire où je regardais et ainsi diriger la conversation dans l’espace – ce qui serait utile s’il s’agissait d’une présentation d’entreprise ou d’une orientation des soins lors d’un appel de télémédecine, par exemple.

Lors de la Code Conference 2023, Google a présenté son prototype Project Starline aux entreprises, invitant des commentaires intéressants. David Lumb/CNET

Mais l’équipe Starline a remarqué autre chose : lorsqu’ils utilisaient leur système pour discuter, les participants se souvenaient de bien plus que lors d’un appel vidéo. Nartker a expliqué que puisque les gens se souviennent du monde à travers la mémoire spatiale – où les gens se tenaient, ce qu’ils portaient, quelle était leur taille, à quoi ressemblait la pièce – une conversation Starline laisse aux gens un souvenir plus vif de ce qui s’est passé.

« Il y a une différence quantifiée dans la façon dont vous ressortez d’une réunion de productivité ou de quelque chose de plus en réfléchissant davantage à ce qui s’est passé », a déclaré Nartker.

Je me souvenais pas mal de notre conversation Starline de 10 minutes, notamment de la façon dont Nartker bougeait et faisait des gestes, de ce qu’il montrait et de son comportement lorsqu’il parlait. Cela présente évidemment des avantages pour les applications d’entreprise où une configuration Starline peut combler le fossé entre les appels vidéo peu coûteux et les voyages en personne coûteux. Bien que Google n’ait pas révélé combien coûterait une unité Starline (il s’agit encore d’un prototype), elle sera probablement moins chère qu’un vol en jet privé pour les cadres ou un hébergement de voyage pour des équipes complètes.

Le premier des nombreux produits Starline ?

Google a présenté sa nouvelle Starline via un article de blog en mai autour de Google I/O 2023, et a emmené ses prototypes plus mobiles dans des lieux sélectionnés pour susciter l’intérêt. L’équipe a apporté un Starline (Nartker y a fait référence avec désinvolture au singulier, suggérant que c’est devenu plus qu’un simple nom de projet, et peut-être en interne un nom). produit nom) à Code Conference pour inviter des partenaires potentiels à l’essayer par eux-mêmes (ils ont déjà travaillé avec Salesforce pour affiner le système Starline) ainsi que pour réfléchir à de nouvelles façons de l’utiliser pour faire part de leurs commentaires à l’équipe de Google.

« C’est l’une des idées qui revient assez fréquemment lors de la Code Conference, celle d’essayer réellement d’éliminer les voyages », a déclaré Nartker. « Où vais-je aujourd’hui, et pourquoi vais-je à ces réunions, négociations ou accords commerciaux importants, généralement en personne. Pourrais-je les faire à la place via Starline ? »

Actuellement, les deux participants à l’appel individuel ont besoin d’une unité Starline pour utiliser le système, ce qui signifie expédier le téléviseur, la caméra et les haut-parleurs à l’endroit souhaité et avoir un ingénieur Google sur place pour le faire fonctionner. L’installation prend une journée complète, il n’est donc pas encore possible de simplement piloter une Starline et de la synchroniser immédiatement pour un appel d’entreprise.

Mais les nouveaux prototypes sont beaucoup plus mobiles que les anciennes versions, et ils représentent une trajectoire de réduction de Starline à des proportions encore plus petites grâce aux innovations de Google en matière d’IA, a déclaré Nartker. Et ce n’est qu’un format parmi plusieurs avec lequel l’équipe est en train de bricoler.

« Nous pensons à [Starline] comme une technologie de communication assez flexible qui pourrait prendre de nombreuses formes et facteurs de forme différents », a déclaré Nartker. « C’est celle que nous avons le plus explorée, mais nous avons des versions d’une Starline de toutes les manières possibles. J’imagine que les gens se rassemblent. »

L’équipe continue de progresser dans la reconnaissance des objets et des corps des participants et dans leur reproduction des deux côtés de l’appel. Avec suffisamment de développement et d’innovations logicielles, les chats vidéo n’auront peut-être plus besoin d’une configuration multicaméra sur mesure pour obtenir le même effet de profondeur, se sentir plus connectés et conserver davantage de leurs chats vidéo. Nartker ne savait pas quand nous pourrions utiliser Starline sur un ordinateur portable avec une seule webcam, ou si c’était possible, mais ne l’a pas exclu.

« Je pense que dans l’arc long, c’est un excellent objectif pour North Star à ce stade », a déclaré Nartker. « Nous explorons vraiment ce type de prototype où, avec suffisamment de caméras, nous pouvons créer un effet utile pour que les gens soient ensemble. Peut-être qu’avec le temps, nous pourrons le faire avec des systèmes plus simples. »