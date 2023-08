J’ai essayé la livraison de repas principalement bio de Trifecta pour voir si cela en valait la peine

7.6 Trifecta Nutrition Répartition des scores Goût/résultats 8Valeur 6Variété de recettes 8Santé 9 Voir à Trifecta Comme Produits bio et viandes et poissons éthiques

Livraison gratuite N’aime pas Cher pour ce que c’est

Vous ne pouvez pas choisir les repas que vous obtenez Détails du produit

Tarification À partir de 10$/repas

Taper Préfabriqué

Disponibilité régionale États-Unis continentaux

Nombre d’options de repas par semaine Menu sélectionné par le chef ou environ 10 options

Options de menu/Types de régime Propre, entier 30, paléo, céto, végétalien, végétarien

Si vous cherchez à adopter une alimentation saine en 2023, la clé est de trouver ou de créer des habitudes et des plans sains qui tiennent vraiment. Il est certainement raisonnable de demander un peu d’aide pour ce faire et un service de livraison de repas sains qui utilise des ingrédients de qualité pourrait être la chose à faire pour passer à la vitesse supérieure vos objectifs nutritionnels pour la nouvelle année.

Trifecta Nutrition est l’un des nouveaux systèmes de livraison de repas préparés sains qui livrent des repas entièrement cuits et scellés sous vide et des paquets de préparation de repas à votre porte afin que vous n’ayez pas à cuisiner. Jamais. La société prétend utiliser les « ingrédients de la plus haute qualité de l’industrie » et ses plans de repas sains sont destinés aux athlètes et à ceux qui essaient de s’en tenir à un régime hypocalorique, faible en glucides et riche en protéines. Trifecta vend également des paquets de viande cuite, de céréales et d’accompagnements pour la planification des repas, afin que vous puissiez créer vos propres repas chaque semaine.

Trifecta

J’ai passé en revue quelques-uns des concurrents de Trifecta, y compris Fraîchement et Récolte quotidienne, qui proposent tous deux des plats préparés sains. Pour voir comment Trifecta se comparait, j’ai testé une semaine de repas.

Comment fonctionne Trifecta

Trifecta Nutrition livre chaque semaine des boîtes de repas sains et précuits à votre porte. Les repas sont scellés sous vide et expédiés dans des glacières (non congelées). Contrairement aux kits de repas, les repas Trifecta ne nécessitent aucune préparation ni cuisson. Seulement chauffer et manger.

Trifecta propose plusieurs plans de repas, principalement destinés aux personnes essayant de suivre un régime alimentaire comme une alimentation propre, céto, paléo, végétarien ou végétalien. L’entreprise propose des repas pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, tous élaborés par une équipe de diététiciens donc, en théorie, vous pourrait mangez Trifecta à chaque repas si vous le souhaitez. Une chose à noter est que Trifecta a un commande minimum de sept repas qui commence à 109 $, mais vous pouvez ignorer une commande à tout moment.

De plus, contrairement à certains autres services de repas préparés, vous ne choisissez pas vos propres repas ou avoir beaucoup à dire sur la nourriture qui apparaît. L’exception à cette règle est le Plan de repas classique dans lequel vous choisissez et choisissez des repas, mais ils sont très légèrement assaisonnés, sans épices ni sauces. Ce régime s’adresse à toute personne souffrant d’allergies alimentaires, de préférences particulières ou nécessitant des désirs de cohérence dans son alimentation. Il existe également des accompagnements en vrac à la carte et des paquets de protéines conçus pour la planification des repas que vous pouvez choisir. (Plus d’informations à ce sujet dans un instant.)

Prix ​​Trifecta Nutrition Type de plan de repas Prix ​​par livraison (pour 7 repas) Paléo 109 $ (7 repas) Céto 109 $ (7 repas) Végétalien 114 $ (10 repas) Végétarien 114 $ (10 repas) Classique 114 $ (12 repas)

À quoi ressemblent les repas Trifecta

Les repas de Trifecta sont sains, avec beaucoup de viandes maigres, de légumes et de grains entiers. La nourriture est élaborée par une équipe de nutritionnistes et de diététiciens et la plupart des repas Trifecta contiennent entre 300 et 500 calories. Les repas contiennent rarement des glucides vides ou des calories comme les pommes de terre, le riz blanc ou des aliments riches en cholestérol comme le fromage et les produits laitiers. Il y a des plats de fruits de mer, dont du saumon et du mahi-mahi et beaucoup de poulet, de dinde et de bœuf. Peu importe le plan que vous choisissez, vous obtiendrez des repas riches en protéines et faibles en calories.

Trifecta utilise également des produits majoritairement bio – bien que si vous regardez attentivement le libellé, il n’est pas confirmé que tous les produits sont biologiques – mais l’entreprise prétend s’approvisionner autant que possible auprès de petites fermes biologiques locales. Trifecta soutient également que toutes ses viandes sont élevées sans cruauté et élevées en liberté, que le bœuf est nourri à l’herbe et que les fruits de mer sont pêchés dans la nature et non d’élevage.

Trifecta ne devient pas trop fou avec des épices inhabituelles et des saveurs audacieuses, mais vous trouverez des assaisonnements et des sauces intéressantes, notamment une galette de bœuf à la sauce chimichurri ou des ailes de poulet barbecue avec du chou vert à la noix de coco. Les repas vous sont livrés sous vide et Trifecta recommande de les manger dans les 10 jours. Vous pouvez également en mettre certains dans le congélateur (comme je l’ai fait) et obtenir une durée de conservation beaucoup plus longue.

Un quintette de repas Trifecta. David Watsky / Crumpe

Forfaits à la carte pour la planification des repas

Un service unique offert par Trifecta est portions en vrac de viande précuite, de légumes de poisson et de céréales pour la planification des repas. C’est moins cher que les plans de repas réguliers, mais vous devrez assembler les repas vous-même et ils ne seront pas accompagnés de sauces et d’assaisonnements. Par exemple, l’un des forfaits de préparation de repas comprend 2 livres chacun de poulet, de bœuf, de dinde, de riz brun et de patate douce pour 125 $ par semaine. Au-delà des paquets, vous pouvez commander des légumes, des céréales, du poisson et des viandes spécifiques (cuits), tels que quatre portions de poulet de 4 onces par semaine pour 15 $ ou quatre portions de 4 onces de saumon sauvage pour 23 $ par semaine. Ceux-ci peuvent être commandés en dehors des plans de repas et, à mon avis, sont une bien meilleure affaire.

David Watsky / Crumpe

Préparation des repas Trifecta

Les repas Trifecta sont entièrement cuits, il vous suffit donc de les réchauffer. La façon dont vous faites cela dépend de vous et bien que la plupart puissent être passées au micro-ondes, je vous recommande de les chauffer doucement dans une poêle couverte ou au four à basse température.

Réchauffer doucement dans une poêle était ma méthode préférée pour préparer les repas Trifecta. David Watsky / Crumpe

Ce que j’ai mangé et comment j’ai aimé ça

Poulet grillé au sésame avec bok choy et riz brun : Bonne saveur et le poulet était très tendre mais le brocoli était plutôt pâteux.

Bonne saveur et le poulet était très tendre mais le brocoli était plutôt pâteux. Galette de boeuf et brocoli au chimichurri : Un plat simple que j’ai réchauffé à la poêle. La galette de bœuf retenait beaucoup d’humidité et avait une bonne saveur douce. La sauce chimichurri était un bon coup de saveur mais, encore une fois, le brocoli était trop cuit et trop mou pour moi.

Un plat simple que j’ai réchauffé à la poêle. La galette de bœuf retenait beaucoup d’humidité et avait une bonne saveur douce. La sauce chimichurri était un bon coup de saveur mais, encore une fois, le brocoli était trop cuit et trop mou pour moi. Saumon au pesto avec quinoa et légumes : J’étais sceptique quant aux plats de fruits de mer, mais les plats de saumon que j’avais tous goûtés frais, y compris ce saumon au pesto avec des légumes et du quinoa.

J’étais sceptique quant aux plats de fruits de mer, mais les plats de saumon que j’avais tous goûtés frais, y compris ce saumon au pesto avec des légumes et du quinoa. Fajita au poulet avec haricots noirs salsa verde : Ce repas n’était pas mon préféré et j’ai trouvé qu’il manquait de saveur. J’aime mon feu mexicain et savoureux et j’ai donc dû ajouter beaucoup de sauce piquante à celui-ci.

Ce repas n’était pas mon préféré et j’ai trouvé qu’il manquait de saveur. J’aime mon feu mexicain et savoureux et j’ai donc dû ajouter beaucoup de sauce piquante à celui-ci. Galette de dinde aux lentilles teriyaki et choux de Bruxelles : Celui-ci me plaisait beaucoup mieux. Satisfaisant et rassasiant mais toujours très sain. Je n’aurais jamais pensé mettre du teriyaki sur des lentilles mais ça a bien marché.

: Celui-ci me plaisait beaucoup mieux. Satisfaisant et rassasiant mais toujours très sain. Je n’aurais jamais pensé mettre du teriyaki sur des lentilles mais ça a bien marché. Pâtes au pesto séchées au soleil avec poitrine de poulet: C’est à peu près autant de folie que vous obtenez avec les repas Trifecta. Je n’aime pas les pâtes précuites et réchauffées et ce plat ne m’a pas vraiment fait changer d’avis. Les saveurs étaient bonnes mais les pâtes étaient comme on pouvait s’y attendre.

Poulet au sésame avec bok choy et riz brun. David Watsky / Crumpe

Qu’est-ce qui distingue Trifecta des autres services de livraison de repas préparés ?

En ce qui concerne le goût et la saveur, les repas Trifecta ne sont pas quelque chose à faire en arrière. Le principal différenciateur de la marque – et la justification du coût élevé – est la qualité des ingrédients, et vous peut en effet le goûter dans le produit final. Les viandes et les poissons sont tendres et savoureux, ce qui est généralement le signe qu’ils proviennent d’un endroit réputé. Trifecta propose également un coaching nutritionnel gratuit et des conseils diététiques, bien que je n’aie pas encore testé ce service.

Pour qui les repas Trifecta sont bons

Les repas Trifecta sont parfaits si vous essayez de vous engager à manger sainement tous les jours, mais que vous n’avez aucune envie de cuisiner. Parce que vous devez vous abonner à un minimum de sept repas par commande, c’est en effet un engagement (bien que vous puissiez faire une pause à tout moment). Trifecta est commercialisé auprès des athlètes et c’est pour une raison: si vous vous entraînez ou suivez un régime céto et que vous recherchez une alimentation riche en protéines et faible en calories. repas à faible teneur en glucides, Trifecta livrera probablement.

Pour qui les repas Trifecta ne sont pas si bons

Si vous êtes pointilleux sur ce que vous mangez, Trifecta n’est pas le bon service pour vous. Bien que la plupart des repas aient des saveurs familières, à la fin de la journée, vous êtes à la merci de ce que Trifecta vous envoie. Trifecta n’est pas non plus idéal pour les mangeurs qui ont des exigences élevées en matière de goût ou qui recherchent une cuisine aventureuse et inventive. Je ne dis pas cela comme une insulte, mais nous parlons de plats précuits qui ne seront jamais aussi bons que de vrais plats cuisinés à la maison ou même des plats à emporter fraîchement préparés. Les recettes de Trifecta sont également assez standard et sûres.

Trifecta

Combien coûtent les repas Trifecta ?

Les plans de repas Trifecta commencent à 109 $ pour une commande de sept repas. C’est le plus petit nombre de repas que vous pouvez commander sur le plan Clean Paleo ou Keto et les filets coûtent environ 15,50 $ par repas. Les plans de repas végétaliens ou végétariens vous coûteront 114 $ pour 10 repas ou 11,40 $ par repas. Gardez à l’esprit que vous pouvez sauter n’importe quelle semaine sans pénalité, donc vous ne serez pas nécessairement facturé chaque semaine, seulement dans les semaines où vous recevez des boîtes qui pourraient éventuellement vous durer quelques semaines ou vous durer aussi longtemps que vous prenez pour les manger .

Une chose que j’ai trouvée étrange, c’est que le prix ne baisse pas beaucoup même si vous choisissez un plan de repas avec beaucoup plus de repas. Par exemple, 10 repas par semaine coûtent 150 $ par semaine (15 $ pour chaque repas) tandis que 14 repas par semaine coûtent 210 $ (toujours 15 $ par repas).

Les forfaits de planification de repas à la carte commencent à 119 $ par boîte et, selon des calculs approximatifs, représentent environ 6 $ par repas, ce qui n’est pas mal. Les abonnements individuels de viandes cuites, de poissons, de légumes et de céréales sont tarifés en conséquence, à partir d’environ 10 $ par semaine et à partir de là.

Emballage Trifecta et respect de l’environnement

Trifecta a récemment fait des progrès dans ce département et d’ici janvier de cette année introduira des produits biodégradables remplis de gel enrichi en azote, ce qui rendra la plupart des emballages 100 % biodégradables ou recyclables en bordure de rue.

Trifecta

Annuler un abonnement Trifecta

Vous pouvez mettre en pause ou annuler votre abonnement tant que vous donnez à l’entreprise un préavis de sept jours. Vous ne pouvez faire une pause que pendant un maximum de quatre semaines, donc si vous ne savez pas combien de temps vous aurez besoin de faire une pause, il peut être préférable d’annuler et de vous réabonner plus tard.

Le verdict final

Bien que je n’aie trouvé aucun des repas offensants et en fait beaucoup étaient assez savoureux, pour moi personnellement, il est difficile de justifier le coût des repas Trifecta. Mon plus gros problème de goût concernait les légumes trop cuits, en particulier le brocoli, qui se trouve dans bon nombre de repas. Vous pourriez obtenir une livraison de restaurant fraîchement préparé tous les soirs et dépenser près de 15,50 $ pour chaque repas, il est donc difficile de voir pourquoi on dépenserait autant pour des repas précuits et emballés, d’autant plus que vous ne pouvez pas choisir la nourriture.

La mise en garde à cela serait si vous êtes soucieux de manger autant de produits biologiques et de viandes et de fruits de mer sauvages que possible et que vous souhaitez également avoir des repas sains à portée de main tout au long de la semaine. Si tout cela est vrai et que l’argent n’est pas un problème, Trifecta serait un bon choix et était, dans l’ensemble, assez savoureux.

J’aime les forfaits de planification de repas de Trifecta ou la livraison à la carte et je dirais que ce sont les meilleures offres que le service offre. Quatre portions de saumon sauvage vous coûteraient beaucoup plus que 23 dollars à l’épicerie, par exemple. Les autres viandes, poissons et produits de haute qualité sont également à un prix équitable pour que vous puissiez les acheter et les avoir sous la main pour des déjeuners et des dîners sains toute la semaine.