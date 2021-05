Le confident de longue date de McIlroy, Diamond, était la star de l’ombre de la série alors que l’Irlandais du Nord remportait le championnat Wells Fargo pour la troisième fois aux États-Unis, survivant à une peur au dernier trou alors qu’il faisait face à un dilemme sur la façon de sortir d’un horrible mensonge. près d’un ruisseau.

L’ancien semi-professionnel Diamond a suggéré à McIlroy de sacrifier un penalty dans le but d’atteindre le green le moins de coups possible, et la tactique a porté ses fruits puisqu’il a remporté son premier trophée depuis novembre 2018.

« C’est tellement difficile à dire quand tu regardes ces gars jouer, parce que tu ne peux pas dites les mensonges ou à quel point c’est au-dessus des pieds ou en dessous des pieds et il est vraiment difficile de dire ce qu’ils vont faire, « analysé Spiranac.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Paige Spiranac (@ _paige.renee)

Nous sommes d’énormes fans du trophée caddy au Wells Fargo Championship. Une si belle touche. Félicitations encore à Rory McIlroy et au cadet Harry Diamond. Bien fait! 🏆 pic.twitter.com/lZuRDHQSOR – Réseau Caddy (@CaddieNetwork) 10 mai 2021

«C’est pourquoi ils doivent faire confiance à leurs cadets et un bon cadet est si vital pour le succès des joueurs.

«On l’a vu dans la situation avec Rory: qui sait ce qu’il aurait essayé de faire s’il n’avait pas de caddie?

« Je sais que j’ai été à de nombreuses reprises dans des tournois et je me suis dit: ‘Tu sais quoi? Je vais essayer de le piquer à travers cet arbre, de l’accrocher, de le couper sur l’eau, d’essayer de le percer de l’eau.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Paige Spiranac (@ _paige.renee)

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Paige Spiranac (@ _paige.renee)

«J’ai essayé des choses folles et si j’avais juste un caddie là pour être comme, ‘tu es

stupide, ne fais pas ça ‘, peut-être que j’aurais réussi en tournée. «

Le conseil de Diamond valait son pesant d’or à McIlroy, qui a récolté près de 1,5 million de dollars pour la victoire.

« C’est la sixième victoire ensemble de Harry et moi et c’est probablement notre meilleure. » dit le champion après en appelant Diamond « impressionnant ».

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Paige Spiranac (@ _paige.renee)

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Paige Spiranac (@ _paige.renee)

« Le genre de moments difficiles que j’ai en quelque sorte dû endurer ces derniers mois, il a été avec moi à chaque étape du chemin et c’est agréable de traverser tout cela avec lui et de revenir dans le cercle des vainqueurs. »

Spiranac a été impressionné par McIlroy. « Quand il est dessus, il est la tête et les épaules au-dessus de tout le monde, » elle a observé. «Je l’ai vu frapper des balles de golf et c’est l’une des choses les plus impressionnantes que j’ai jamais vues quelqu’un faire.

« C’est tout simplement incroyable ce qu’il peut faire avec la balle de golf. Voici le truc, cependant: il peut aussi tirer sur des années 70 et ça sort de nulle part, donc vous ne savez pas à quoi Rory vous allez faire la semaine semaine. »

Je l’ai dit une fois et je le répète. La NCAA craint https://t.co/AilfSdSGvN – Paige Spiranac (@PaigeSpiranac) 12 mai 2021

Un tel BS – Paige Spiranac (@PaigeSpiranac) 12 mai 2021

Elle était moins satisfaite de l’annulation controversée de la NCAA Women’s Regional de cette semaine en Louisiane, qui a été annulée en raison de la pluie.

S’exprimant au University Club de Baton Rouge, le patron Brad Hurlbut a appelé la décision « déchirant » comme une succession de joueurs a bruyamment bogué à sa décision et l’a imploré de les laisser jouer.

« Même si le parcours est jouable, il n’est pas jouable au niveau du championnat, » expliqua Hurlbut. « Encore une fois, décision déchirante que nous devions prendre. »

Alors voilà, les régionaux LSU à Baton Rouge ont été annulés car le cours est «JOUABLE MAIS PAS AU NIVEAU DE CHAMPIONNAT» !!!!! Honteux comment cette semaine entière a été gérée !!!! Chaque joueur a travaillé si dur cette semaine et c’est ainsi que nous sommes traités !!! HONTEUX!!! pic.twitter.com/Z8FGrfYKLN – Sara Byrne (@ sarabyrne01) 12 mai 2021

Spiranac a riposté: « Je l’ai dit une fois et je le répète. La NCAA craint. Un tel BS. »

La concurrente Sara Byrne était tout aussi fermement d’accord. « Honteux de voir comment toute cette semaine a été gérée, » elle a fulminé.

« Chaque joueur a travaillé si dur cette semaine et c’est ainsi que nous sommes traités. Honteux. »