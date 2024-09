J’ai essayé de mettre du ruban adhésif sur ma bouche pour mieux dormir — voici ce qui s’est passé

Le ruban adhésif pour la bouche est récemment devenu une méthode populaire pour vous aider à mieux dormir. En plus d’autres astuces virales pour le sommeil qui font généralement surface sur TikTok, les marques de ruban adhésif pour la bouche promettent un sommeil plus profond et plus réparateur, une prévention du ronflement et une foule d’autres avantages pour la santé.

Bien qu’il existe de nombreuses méthodes appuyées par la recherche qui peuvent offrir tout ce qui précède, comme investir dans l’un des produits de cette année, meilleurs matelas et pour améliorer votre hygiène de sommeil, c’est le ruban adhésif buccal qui devient de plus en plus populaire.

Il est important de noter que la science derrière cette méthode est encore inexistante, mais des milliers de personnes ne jurent que par elle. L’équipe du sommeil de Tom’s Guide et moi-même avons donc décidé de la mettre à l’épreuve et de documenter notre expérience, des moments les plus bas aux (très rares) moments les plus élevés.

Quels sont les avantages du ruban adhésif buccal ?

Bien que les avantages prouvés de l’utilisation de ruban adhésif buccal soient presque nuls, il existe des avantages scientifiques à respirer par le nez plutôt que par la bouche.

Respirer par le nez la nuit peut aider à :

Filtrez les allergènes et les débris présents dans l’air avant qu’ils n’atteignent vos poumons

Humidifiez l’air et gardez votre gorge et votre bouche humides

Réduisez les risques de ronflement

Alors que la respiration buccale peut entraîner les complications suivantes :

Asthme

Mauvaise haleine

Carie dentaire

Ronflement

Réactions allergiques

Le bandage buccal semble donc être une bonne solution. Il vous oblige à respirer par le nez et rend impossible le passage à la respiration buccale au milieu de la nuit.

Cependant, très peu d’études ont été réalisées et la plupart des résultats n’ont pas été concluants. preuve concluante est-ce que le ruban adhésif buccal peut parfois aider dans certains cas d’apnée du sommeil et de ronflement.

Nos premières impressions sur Hostage Mouth Tape

(Crédit photo : Tom’s Guide)

L’idée de devoir se scotcher la bouche est déjà source d’anxiété, ajoutez à cela une image de marque centrée sur l’idée d’être pris en otage, et cela suffit à faire paniquer n’importe qui.

Le colis a été conçu comme une « carte de mission », divisée en cases comme les matériaux, les instructions, la quantité et le produit. Lorsque l’équipe l’a reçu, nous avons tous ri et plaisanté jusqu’à ce que nous le retournions et voyions la case d’avertissement.

Ici, on nous avertit de ne pas utiliser le ruban dans une longue liste de scénarios différents… Avoir un rhume, être en surpoids, avoir les lèvres gercées et boire de l’alcool ne sont que quelques-unes des choses qui vous empêcheront d’utiliser Hostage Tape.

Après cette liste, il y a un autre avertissement qui dit simplement : « Sérieusement, ne le faites pas », ce qui nous a amené à nous demander si essayer cette bande était vraiment sans danger.

(Crédit photo : Tom’s Guide)

Ma première nuit avec du ruban adhésif pour dormir

Pour ma part, la première nuit d’utilisation de Hostage Tape s’est plutôt bien passée. Après l’angoisse initiale qui m’a fait battre le cœur après avoir scotché ma bouche et fait signe à mon partenaire d’éteindre la lumière, je me suis endormie assez rapidement.

J’ai découvert que comme je n’avais pas la possibilité de parler ou de respirer par la bouche, mon cerveau s’éteignait et je pouvais dormir profondément. Je me suis réveillé le lendemain matin bien reposé et prêt pour la journée. Mais lorsque j’ai voulu l’enlever, les choses ont commencé à mal tourner.

Retirer le ruban adhésif incroyablement collant de la peau sensible autour de ma bouche était extrêmement douloureux et frustrant. J’ai fini par l’enlever et je me suis rendu au travail. Ce n’est qu’en arrivant au bureau que j’ai remarqué le résidu noir collant tout autour de ma bouche.

L’expérience de l’équipe en matière d’utilisation de ruban adhésif pour la bouche pour dormir

Je dois admettre que je pense m’en être tiré à bon compte. Lorsque mon équipe a partagé ses expériences, les histoires d’horreur de panique, d’anxiété et de quintes de toux dangereuses étaient le thème principal.

Ruth Jones, rédactrice spécialisée dans le sommeil pour Tom’s Guide, a déclaré : « Même lorsque je m’endormais en respirant confortablement par le nez, après quelques heures de sommeil, je me réveillais inévitablement anxieuse, paniquée et, à une occasion terrible, coincée dans une quinte de toux contrariée. »

Malgré sa persistance et ses essais avec Hostage Tape pendant une semaine, Ruth dit qu’elle « n’a jamais dormi une nuit entière sans me l’arracher du visage en panique ».

Elle a également noté que « parce que ma bouche était couverte, je ne pouvais pas recourir aux techniques de respiration apaisantes que j’utilise normalement pour soulager l’anxiété. » Il s’agit d’une considération importante pour ceux qui comptent sur des techniques de respiration, comme la méthode 4 7 8, pour les aider à s’endormir.

(Crédit photo : Tom’s Guide)

Pour Nicola Appleton, rédactrice en chef du service Sommeil de Tom’s Guide, c’était trop difficile à essayer. Bien qu’elle teste habituellement toutes les nouvelles astuces pour dormir et veuille essayer le scotch buccal, elle a déclaré : « Cela a changé lorsque le scotch est arrivé sur mon bureau. En réalité, l’idée de me scotcher la bouche me rendait anxieuse et claustrophobe. »

La principale préoccupation de Nicola était d’utiliser le ruban adhésif en cas de nez bouché. Elle a noté que « le site Web Hostage Tape indique que votre nez est un signal d’alarme naturel et que si votre taux d’oxygène chute trop, votre nez vous réveillera ».

Cependant, « il est également indiqué au dos du paquet de ne pas utiliser Hostage Tape si vous souffrez d’une congestion nasale. Donc, non, ce n’est pas une astuce pour dormir que je suis prête à essayer », conclut Nicola.

(Crédit photo : Tom’s Guide)

Pour Claire Davies, rédactrice en chef de la rubrique Sommeil et coach certifiée en sciences du sommeil pour Tom’s Guide, l’anxiété avant d’aller au lit n’était pas le problème. Elle déclare : « Au début, je n’ai ressenti aucune anxiété à l’idée d’avoir du ruban adhésif sur la bouche, mais j’en ai ressenti quand je me suis réveillée au milieu de la nuit ; mon cœur s’est mis à battre la chamade et je me suis redressée pour arracher le ruban adhésif de ma bouche. »

Cependant, la persévérance semble avoir été la clé, comme l’a observé Claire : « Cela s’est atténué la deuxième et la troisième nuit… » Elle a toutefois conclu : « En général, j’ai découvert que je n’aime pas me réveiller avec du ruban adhésif sur la bouche. Même si s’endormir avec est facile. »

Comment mon sommeil a changé après avoir mis du ruban adhésif sur ma bouche

Après avoir utilisé la bande pendant une semaine, j’ai remarqué quelques choses. Tout d’abord, je me suis endormi plus vite que d’habitude. Une fois l’anxiété initiale calmée, l’incapacité à faire autre chose que rester allongé et respirer par le nez m’a fait m’endormir plus vite que d’habitude.

Claire a également constaté qu’elle s’endormait plus vite que d’habitude, affirmant qu’elle « trouvait cela relaxant de respirer uniquement par le nez et que le ruban adhésif facilitait certainement cela. (Mais je n’avais pas non plus de congestion nasale à cette époque – je n’aurais pas essayé de mettre du ruban adhésif dans ma bouche en cas de rhume.) Et comme je me détendais très rapidement, je me suis endormie aussi rapidement. »

(Crédit photo : Tom’s Guide)

Après la première nuit, comme Ruth, je me suis réveillée après avoir enlevé le ruban adhésif. Pendant le bref moment où il était en place, je n’ai pas remarqué de changement dans la qualité de mon sommeil. Mon partenaire m’a dit que je ronflais toujours et que j’avais la même sensation dans la gorge et la bouche.

Le ruban adhésif buccal est-il efficace ?

Nous ne recommandons pas le ruban adhésif pour la bouche. Claire ajoute : « Il y a trop d’avertissements liés au ruban adhésif pour que je puisse le recommander en toute confiance comme outil de sommeil sain à d’autres. »

« Il existe également des dangers potentiels, car le ruban adhésif sur la bouche d’une personne qui vomit peut mettre sa vie en danger », Dr Chris Winter, médecina déclaré un expert en santé du sommeil.

Nous avons contacté un représentant de Hostage Tape pour un commentaire sur son expérience, et il a déclaré : « Cela a été transformateur pour ma santé et mon bien-être en général, je me réveille en me sentant bien reposé, moins anxieux et excité de commencer ma journée ! »

Pour notre équipe, il n’a pas tenu ses promesses et a perturbé plusieurs nuits de sommeil, diminuant ainsi la qualité globale de notre sommeil. Vous constaterez peut-être une réduction des ronflements et une haleine moins forte le matin, mais c’est à condition de le garder toute la nuit.

Ceci, ainsi que le manque de preuves scientifiques sur le recours au ruban adhésif pour la bouche, signifie que vous devriez probablement l’éviter. Il existe de nombreuses autres façons de favoriser la respiration par le nez sans aller jusqu’à vous coller du ruban adhésif sur la bouche.

Comment mieux dormir sans bande adhésive pour la bouche

Essayez les bandelettes nasales

Des bandelettes nasales ont été scientifiquement prouvé pour réduire la résistance nasale, permettant un flux d’oxygène et une respiration plus faciles. Plutôt que d’obstruer les types de respiration, comme le ruban adhésif buccal qui conduit inévitablement à des dangers, ces bandes se collent à votre nez et ouvrent les voies respiratoires.

Cela réduira le risque de ronflement et de respiration buccale la nuit, ce qui signifie que vous pourrez profiter des avantages de la respiration nasale sans l’anxiété de vous coller du ruban adhésif sur la bouche. Mon partenaire et moi avons essayé le Bandes nasales extra fortes Breathe Right et j’ai découvert qu’ils sont incroyablement efficaces, prévenant le ronflement et facilitant la respiration nasale.

Choisissez le bon oreiller

(Crédit photo : Getty Images)

Choisir le meilleur oreiller car vos besoins peuvent avoir un impact énorme sur la qualité de votre sommeil et sur la façon dont vous respirez la nuit.

Par exemple, si vous dormez sur le dos, un oreiller à hauteur plus basse alignera correctement votre colonne vertébrale, votre cou et vos épaules, ce qui vous permettra d’obtenir une forme de bouche et de mâchoire plus naturelle lorsque vous dormez. Il est donc moins probable que vous dormiez la bouche ouverte.

Perfectionnez votre routine du soir

Ton routine nocturne peut avoir un impact important sur la façon dont vous dormez et sur la qualité de votre sommeil. Si vous souffrez de congestion nasale, en particulier pendant les saisons d’allergies, il est recommandé de prendre un bain chaud ou une douche chaude avant d’aller vous coucher.

Cela peut décongestionner et dégager vos sinus, ce qui vous permettra de respirer plus facilement par le nez la nuit. En parallèle, vous pouvez essayer de prendre un décongestionnant nocturne ou de dormir avec un humidificateur à côté de vous.