J’ai essayé de me suicider deux fois après la fin de mon mariage et j’ai battu la rupture en agissant comme un tout-petit, révèle Rylan Clark

IL EST le favori de la télé-réalité qui a été pressenti pour reprendre la machine à sous Radio 2 du vétéran DJ Ken Bruce.

Il est donc difficile de croire qu’il y a moins de deux ans, Rylan Clark a eu une dépression mentale si grave qu’il s’est isolé chez lui, a tenté de se suicider à deux reprises et a passé du temps dans un hôpital psychiatrique.

En 2021, Rylan et Dan Neal se sont séparés après six ans de mariage

Maintenant, le courageux présentateur de 34 ans s’est ouvert sur les étapes qu’il a utilisées pour surmonter ses problèmes et admet qu’il a dû se traiter comme un “tout-petit” et se féliciter juste pour avoir allumé la bouilloire et la douche.

Il a dit : « Je ne pouvais pas faire une tasse de thé à ma mère. J’ai eu la peur.

« Je ne pouvais pas le faire. Je ne pouvais pas écouter de musique et je ne pouvais pas regarder la télévision.

«Ce que je repense, ce sont de petites choses. Vous devez vous regarder comme un tout-petit.

« Aller à la cuisine et appuyer sur le bouton de la bouilloire est une étape.

“Le jour où vous partez, ‘Je vais juste appuyer sur le bouton – je ne fais pas le thé, laissez-le bouillir, foutez-le’.

« Le jour où tu fais ça, c’est un petit pas.

«Et la raison pour laquelle je dis tout-petit, c’est parce que vous vous asseyez et que vous vous applaudissez pour cela.

« Je me souviens que je ne voulais pas me nettoyer. Je ne voulais pas me doucher.

“Je me souviens de la première marche, une autre marche sur cette échelle, j’allumais la douche puis je m’en allais puis je l’éteignais.

« C’est une étape. J’ouvrais la douche, je mettais ma jambe dedans, je l’éteignais et je m’en allais.

“Ma mère m’a dit : ‘Tu dois prendre une douche’, et je ne voulais pas la contrarier.

«Je suis juste allé sous l’eau, je suis sorti – comme quand vous faisiez semblant quand vous étiez enfant – et je suis sorti avec une serviette et j’ai en quelque sorte fait semblant d’avoir pris une douche.

« Je ne me suis pas lavé, je n’avais pas de gel douche, je ne me suis pas lavé les cheveux, mais c’était une étape.

“Quelques jours plus tard, j’ai mis du shampoing dans mes cheveux.”

Même maintenant, Rylan dit qu’il a continué l’habitude du «tout-petit» parce qu’il vit seul. Il a touché le fond en 2021.

On pensait que c’était à la fin de son mariage de six ans avec Dan Neal ce printemps-là, mais Rylan dit maintenant que c’était aussi la combinaison de travailler sans arrêt pendant neuf ans.

Il a trompé Dan “il y a des années”, mais a décidé de se montrer honnête en 2021, ce qui a poussé l’ancien policier à renoncer à leur mariage.

Alors que le couple a tenté de donner une autre chance à leur relation, Dan est finalement reparti après seulement deux semaines.

Rylan a déclaré: «Je pense que la fin de mon mariage a été le catalyseur de l’arrêt de la machine.

“Mais en fait, c’était neuf ans sans jamais s’arrêter et sans jamais avoir le temps de respirer et de comprendre réellement ce qui m’était arrivé.

«Pendant cinq mois, j’ai juste arrêté et fermé. J’ai essayé de me suicider. J’ai essayé de le faire deux fois.

Rylan avait 23 ans et des cheveux blonds brillants lorsqu’il a auditionné pour The X Factor en 2012.

En 2013, il avait remporté Celebrity Big Brother.

Il a ensuite présenté The One Show, Strictly Come Dancing: It Takes Two, Supermarket Sweep et Ready Steady Cook.

Il présente Rylan samedi sur Radio 2, où il est maintenant pressenti pour reprendre l’émission hebdomadaire en milieu de matinée du vétéran DJ Ken, qui a démissionné cette semaine.

Rylan, qui est également célèbre pour son bronzage et ses dents étincelantes, a réussi à se constituer une fortune de 4 millions de livres sterling et à acheter un manoir dans l’Essex avec une salle de journal de style Big Brother, un dressing et une piscine.

Il vit maintenant seul mais est proche de sa mère Linda, avec qui il a fait équipe lorsqu’il a rejoint Celebrity Gogglebox en 2019.

Rylan, qui plus tard ce mois-ci organise la cérémonie de remise de l’Eurovision 2023 pour marquer le fait que le Royaume-Uni devienne le pays hôte, a également présenté This Morning avec son mari Dan en 2016, devenant ainsi le premier couple gay à animer l’émission de jour ITV.

Après leur séparation, il dit que sa famille et ses amis se sont réunis autour de lui.

‘NE SUEZ PAS LES PETITES CHOSES’

Il a déclaré: «Je connais ce sentiment de personnes qui essaient de vous aider, vos proches, comme ma mère, ma famille, mes amis qui essaient de m’aider.

«Les gens qui disent:« Casse-toi », ne vont pas t’aider.

«Mais la seule chose que je sais et que je peux dire, la main sur le cœur, c’est que la seule personne qui vous fera sortir, c’est vous.

« Si vous n’êtes pas à ce point, ce n’est pas grave. Asseyez-vous là et mijotez.

“Dans cette situation, vous pourriez aussi bien être sourd et aveugle en même temps parce que vous ne pouvez pas voir et vous ne pouvez pas entendre.”

S’exprimant sur le podcast High Performance cette semaine avec le présentateur Jake Humphrey et le principal psychologue organisationnel Damian Hughes, Rylan a raconté comment il avait suivi une thérapie mais n’était pas enthousiaste à l’idée de prendre des antidépresseurs.

Il a dit : « Ils n’ont pas fonctionné pour moi au début. C’est une chose très essai et erreur.

« Je ne prends même pas de paracétamol quand j’ai mal à la tête. J’aime juste continuer avec s ** t. J’étais très anti tout ça.

« Est-ce que je pense qu’ils m’ont aidé à la fin ? Oui, je pense qu’ils l’ont fait, mais je ne suis pas sur eux maintenant.

“J’ai réussi à m’en sortir.” Et maintenant, il parvient à moins s’inquiéter.

Il a déclaré: «Avant de passer par mon épisode, les choses me dérangeaient vraiment.

“Mais maintenant – je déteste le terme parce que c’est un terme tellement cliché – mais c’est un cas complet de” ne transpirez pas les petites choses “.

“Je me rappelle juste, ‘Écoute, ça n’arrivera pas, ce n’est pas un problème, tu vas bien, tu as ta santé, tu as ta maison, tu as ta voiture, tu as un peu d’argent à la banque, tout va bien ».

Rylan est devenu célèbre pour la première fois lorsqu'il a auditionné pour The X Factor en 2012

“J’étais à l’aéroport l’autre jour et je savais que mon vol allait être annulé.

“La panique a commencé à monter, mais ensuite je me suis arrêté.

«C’est presque comme cette coupure avant qu’elle ne déborde.

“Je suis allé, ‘Stop’, et, ‘Si ce vol est annulé, je vais manquer ce qui est triste mais ça va, et tout ce que j’ai à faire – j’ai ma carte de crédit sur moi – je vais juste rester à l’hôtel, j’ai des sous-vêtements propres ».

“J’essaie de me demander ‘Y a-t-il une autre avenue, y a-t-il une autre compagnie aérienne?’

“Alors je trouve la solution au problème avant que le problème ne m’atteigne vraiment. C’est si simple.

« J’ai l’impression d’être passé de Stevie Wonder à Specsavers.

“J’ai l’impression d’avoir vécu si longtemps sans rien voir devant moi et juste saisir, faire et vivre.

“Mais est-ce que je le vivais vraiment ?”

Il est également déterminé à avoir plus d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée malgré la demande.

Il a dit: “Tout le monde a le droit d’aller, ‘F ** k, je ne veux pas aller travailler aujourd’hui’.

“J’arriverai au point où j’ai l’impression que je veux juste un jour de congé.

« C’est normal de penser cela. C’est bon de dire “Donnez-le à quelqu’un d’autre alors”.

Rylan a maintenant un cercle très restreint mais serré d’amis du showbusiness en qui il a vraiment confiance.

Il a déclaré au podcast: «Je sens que je peux, de tout cœur, dire que j’ai des amis dans cette industrie sur lesquels je peux compter sur une main.

« Une main me suffit amplement.

“Je pense que j’ai dirigé avec mon cœur pendant si longtemps, ce que je ne pense pas être une mauvaise chose parce que mon cœur m’a amené dans des endroits où je suis reconnaissant d’avoir pu aller.

“Mais j’oublie parfois d’utiliser ma tête et maintenant je pense que je trouve cet équilibre parfait entre la tête et le cœur.”

L’animateur de télévision dit qu’il aimerait éventuellement retrouver l’amour avec quelqu’un et partager sa vie.

Mais il admet : « La seule chose dans laquelle je ne suis pas en sécurité, c’est une relation en ce moment.

“Mais j’ai une relation avec moi-même maintenant que je n’ai jamais eue – et peut-être que je dois le faire pour moi.”

Tu n’es pas seul TOUTES LES 90 minutes au Royaume-Uni, une vie est perdue par suicide. Il ne fait pas de discrimination, touchant la vie des gens dans tous les coins de la société – des sans-abri et des chômeurs aux constructeurs et aux médecins, aux stars de la télé-réalité et aux footballeurs. C’est le plus grand tueur de personnes de moins de 35 ans, plus meurtrier que le cancer et les accidents de voiture. Et les hommes sont trois fois plus susceptibles de se suicider que les femmes. Pourtant, on en parle rarement, un tabou qui menace de continuer son saccage meurtrier à moins que nous nous arrêtions tous et que nous le remarquions, maintenant. C’est pourquoi The Sun a lancé la campagne You’re Not Alone. L’objectif est qu’en partageant des conseils pratiques, en sensibilisant et en éliminant les obstacles auxquels les gens sont confrontés lorsqu’ils parlent de leur santé mentale, nous puissions tous faire notre part pour aider à sauver des vies. Faisons le vœu de demander de l’aide quand nous en avons besoin et écoutons les autres… Vous n’êtes pas seul. Si vous, ou quelqu’un que vous connaissez, avez besoin d’aide pour faire face à des problèmes de santé mentale, les organismes suivants vous offrent leur soutien : CALM, www.thecalmzone.net, 0800 585 858

Heads Together, www.headtogether.org.uk

Mind, www.mind.org.uk, 0300 123 3393

Papyrus, www.papyrus-uk.org, 0800 068 41 41

Samaritains, www.samaritans.org, 116 123

Movember, www.uk.movember.com

Anxiety UK www.anxietyuk.org.uk, 03444 775 774 Lundi-vendredi 9h30-22h, samedi/dimanche 10h-20h

Le mariage de Rylan et Dan a pris fin après que Rylan a admis l'avoir trompé dans le passé

Rylan a participé à Celebrity Bake Off pour Stand Up To Cancer en 2019