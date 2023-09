J’ai essayé de convaincre les gens que les XL Bullys sont en sécurité – puis j’ai eu des blessures horribles après que l’un d’entre eux m’a vicieusement attaqué.

Un « militant » XL Bully qui défendait la race a été mutilé par l’un des chiens, qui lui a été lancé par le propriétaire.

Ben Cźyżyk, 38 ans, était en famille à Wolverhampton, dans les West Midlands, vendredi soir, lorsqu’il a dit à un voyou de mettre son chien en laisse.

Ben Cźyżyk s’est retrouvé avec des blessures par perforation et 12 fractures à l’orbite suite à une attaque sauvage perpétrée par un XL Bully et son propriétaire Crédit : Facebook/Ben Francis Cźyżyk

En quelques secondes, la bête reçut l’ordre d’attaquer, ravageant les chevilles de Ben avant que son propriétaire ne le frappe au sol.

Se souvenant de l’horreur de 22 heures, Ben a déclaré à MainOnline : « Je pense que j’ai réussi quelques tirs défensifs, mais je n’étais pas à la hauteur d’un XL Bully et de son vicieux propriétaire. »

La police a été appelée, mais le propriétaire et le chien avaient fui les lieux au moment où ils sont arrivés, a déclaré Ben.

Le père de trois enfants s’est retrouvé avec 12 fractures dans une orbite, des blessures par perforation et de profondes ecchymoses à la suite du sauvage.

Cela s’est produit neuf jours seulement après que Ben a publié une photo d’un XL Bully sur les réseaux sociaux, disant : « N’importe quelle race peut apprendre à être agressive.

« Il est temps d’arrêter de blâmer le mauvais côté de la laisse. »

Cela survient alors que Rishi Sunak a promis la semaine dernière d’interdire le XL Bully d’ici la fin de l’année.

Il a déclaré que la bête, qui est un croisement entre un Pit Bull américain et un Staffy américain, serait interdite en vertu de la loi sur les chiens dangereux.

Le Premier ministre a déclaré que l’animal représentait un « danger pour nos communautés » à la suite d’une série d’attaques d’horreur qui ont fait un mort et une fille de 11 ans grièvement blessée.

Mais ses commentaires ont déclenché une violente réaction parmi les amoureux de la race, avec une pétition exigeant des mesures contre les propriétaires, et non contre le chien, qui a reçu plus de 572 000 signatures.

Et samedi, des centaines de personnes ont défilé vers Westminster pour protester contre l’interdiction à venir.

