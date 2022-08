J’ai essayé de comprendre l’art NFT. Ce n’était pas ce à quoi je m’attendais.

Lorsque j’ai commencé ma quête pour comprendre les NFT, je ne pensais pas que j’en achèterais un. Pourtant, j’étais là, scannant un code QR avec mon téléphone au milieu d’une exposition d’art, dépensant 69 $ de mon propre argent réel pour être l’heureux propriétaire d’un jpeg. L’image, nommée Indépendance, est une sculpture de la Statue de la Liberté entourée d’une paire de serpents métalliques, conçue par un artiste qui s’appelle Fvckrender. (Il est peut-être un gros problème dans le monde de l’art NFT, mais je devais quand même prononcer son nom dans ma vidéo.)

Pendant trois jours, j’ai couru autour d’une convention NFT à New York, visité des galeries d’art NFT physiques et parlé aux artistes et entrepreneurs qui construisent ce nouveau domaine de la propriété numérique – et bien sûr, j’ai essayé de comprendre ce que les gens même fais avec leurs NFT. J’ai appris que les NFT sont bien plus que la collecte de dessins animés hors de prix de singes ennuyés en utilisant la crypto-monnaie – bien qu’il y ait beaucoup de gens qui essaient de s’enrichir avec diverses têtes d’animaux pixélisées.

Candice Greene / Crumpe



Cette nouvelle façon d’acheter et de vendre des biens numériques est – sans aucun doute – absolument farfelue. Beaucoup d’entre eux sont également problématiques. Pourtant, à ma grande surprise, en m’immergeant, j’ai trouvé un côté de tout cela qui est presque plein d’espoir et d’inspiration dans son potentiel pour le monde de l’art, et j’ai appris ce qu’il faudrait pour que les NFT fassent partie de notre vie quotidienne.

Vous pouvez suivre ma quête pour comprendre l’art NFT dans la vidéo intégrée ci-dessus.