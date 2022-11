J’ai essayé d’appliquer, voici ce que vous devez savoir

La page d’accueil de Mastodon s’affiche sur l’écran d’un téléphone portable tenu à la main. Il a été rapporté que plus de 200 000 nouveaux utilisateurs ont afflué sur l’application de médias sociaux après le rachat de Twitter par Elon Musk. David Bonaldo | Fusée lumineuse | Getty Images

Ma première pensée à propos de l’application de Mastodon a été qu’elle ressemble à un jeu joliment conçu. La seconde était que cela semblait assez écrasant. Le troisième était “pourquoi mon lien de confirmation par e-mail ne passe-t-il pas?” Le dernier point a été rapidement expliqué lorsque, 10 heures plus tard, j’ai obtenu le lien et j’ai pu me connecter. Mastodon avait des problèmes techniques, ses développeurs étaient “twooter” (Mastodon-parler pour les tweets) tôt mardi. Des centaines de milliers d’utilisateurs ont rejoint la plateforme depuis qu’Elon Musk a repris Twitter. Son règne a jusqu’à présent été caractérisé par des licenciements massifs et une série de changements dans la modération du contenu et le processus de vérification. Des rapports ont également émergé selon lesquels Musk envisageait de mettre tout Twitter derrière un paywall. Mastodon lui-même est un réseau open source décentralisé qui, selon son site Web, est livré sans algorithme ni publicité et ne vend pas de données utilisateur. Sur son site Web, il se décrit comme “des médias sociaux radicalement différents, de retour entre les mains du peuple”. Les rapports des utilisateurs, cependant, montrent que le réseau n’est pas sans problèmes.

Twoots, les serveurs et le fedivers

Twoots n’est pas la seule partie compliquée de Mastodon. Pour créer un compte Mastodon, vous devez d’abord choisir un serveur – la source de mon sentiment initial d’accablement. Certaines des questions que j’avais étaient : Que sont les serveurs ? Que signifient-ils pour les utilisateurs ? Comment êtes-vous censé choisir? Certaines recherches ont aidé. Les serveurs, également appelés “instances”, sont en fait des mini-réseaux ou des communautés. Leur nom devient une partie de votre nom d’utilisateur (dans mon cas, @sophiekid@mastodonapp.uk), ils ont tous des règles différentes, et certains vous obligent à vous adresser à eux. Ils sont centrés sur des sujets tels que l’art, vivre ou être originaire d’un certain pays, les genres musicaux et plus encore. N’importe qui peut configurer un serveur, puis le contrôler – vous pouvez en modérer le contenu ou même le supprimer. Vous pouvez cependant communiquer entre eux. Mastodon qualifie cette configuration de “fédérée”. Ils font également partie du “fediverse”, ou “fedi” en abrégé – ce qui signifie simplement la somme de tous les serveurs. Le contenu à travers le fedivers peut être trouvé sur la “chronologie fédérée”, tandis que les deuxots de votre serveur domestique sont accessibles via la “chronologie locale”. La page d’accueil affiche uniquement le contenu des personnes que vous suivez. Anne Bailey, directrice de la stratégie de recherche de la société d’analyse de la cybersécurité KuppingerCole, a déclaré que cela rendait difficile pour le réseau de gagner et de conserver des utilisateurs. “Mastodon a toujours l’air trop technique pour l’utilisateur standard, ce qui posera des problèmes d’adoption”, a-t-elle déclaré à Make It de CNBC.

Expérience utilisateur

L’expérience utilisateur n’est pas entièrement fluide non plus. Les Twoots se plaignant que les images, les vidéos et les messages ne se chargent pas ou sont retardés ont augmenté – un problème que les développeurs de Mastodon ont attribué à l’augmentation de l’activité sur la plate-forme. Le bouton de connexion de l’application me renvoie toujours à la page du serveur d’inscription. Lorsque j’ai pu me connecter, Mastodon s’est ouvert dans le navigateur de mon téléphone plutôt que dans l’application. Sur mon bureau, le site Web refuse souvent d’accepter mon nom d’utilisateur et mon mot de passe, même lorsqu’ils sont corrects. Mastodon n’a pas répondu à une demande de commentaire de CNBC sur cet article.

Sentiment de communauté plus fort et plus de contrôle

Les utilisateurs à long terme louent l’application pour avoir facilité la création d’une communauté, avoir des discussions ouvertes et amicales sans empilement, et l’autonomie qu’elle donne aux hôtes et aux membres du serveur. L’autonomie des utilisateurs est particulièrement liée à la nature décentralisée de Mastodon, selon Nishanth Sastry, directeur de recherche au département d’informatique de l’Université de Surrey. “La décentralisation signifie que les utilisateurs ne sont pas redevables aux caprices d’une plate-forme et de ses propriétaires (comme Twitter/Musk ou Facebook/Zuckerberg). Ils peuvent décider avec quoi ils sont à l’aise – par exemple, si une instance veut interdire Trump, elle peut ,” il a dit. Cela apporte un autre avantage – les données des utilisateurs ne sont ni accessibles ni contrôlées par une grande organisation, a ajouté Sastry. Diana Zulli, professeure adjointe à l’Université Purdue dont les recherches portent sur les médias et la technologie, a soulevé le même point. “Mastodon est un excellent exemple de la façon dont vous pouvez avoir un réseau de médias sociaux florissant tout en évitant certains des aspects négatifs des médias sociaux d’entreprise, tels que la surveillance de l’activité des utilisateurs, la vente des données des utilisateurs et le contrôle centralisé”, a-t-elle déclaré.

Quelques risques

Mais Mastodon n’est pas sans risques – le choix d’un serveur peut entraîner des problèmes à plus long terme, a déclaré Gareth Tyson, chercheur en informatique à l’Université des sciences et technologies de Hong Kong. “La personne qui exploite le serveur que vous avez choisi peut manquer d’argent et avoir besoin de fermer, ou elle peut avoir des perspectives très différentes sur les pratiques de modération par rapport à celles que vous désirez”, a-t-il déclaré. Il existe également des risques plus larges associés à la nature open source de Mastodon – n’importe qui peut accéder et répliquer le logiciel sur lequel il s’exécute, quelles que soient ses intentions. Le groupe suprémaciste blanc Gab, par exemple, utilise des parties du logiciel de Mastodon.

Pourrait-il vraiment remplacer Twitter ?