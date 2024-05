J’ai essayé cet exercice de marche de 10 minutes chaque jour pendant une semaine pour développer ma force mentale. Voici ce qui s’est passé

Je pratique régulièrement la méditation depuis de nombreuses années, mais j’ai tendance à m’asseoir dans un espace calme pendant la plupart de mes séances. C’est une façon très courante de méditer, mais ce n’est pas la seule. Les méditations à pied offrent un regain de pleine conscience similaire, mais pendant que vous êtes en déplacement.

C’est un peu comme faire une marche en pleine conscience, sauf que vous vous concentrez vraiment sur l’augmentation de votre conscience de votre environnement et de la sensation de votre corps lorsque vous vous déplacez dans le monde. Alors, alors que l’hiver a cédé la place au printemps, j’ai décidé d’essayer la marche méditative.

Après avoir utilisé la méditation assise pendant si longtemps, j’avais peur de trouver cela difficile ou trop de changement de vitesse par rapport à ma pratique habituelle. Je n’aurais pas dû m’inquiéter. L’expérience a changé, mais les fondamentaux sont restés les mêmes, même si je me promenais dans la ville pendant que je le faisais.

Cela ne signifie pas que vous devez avoir médité auparavant. Je dirais que cette marche méditative d’Alo Moves est en fait un excellent moyen pour les débutants d’essayer la pratique, car vous pouvez commencer à développer votre connexion corps-esprit tout en vaquant à votre routine quotidienne.

Regardez la marche de méditation de 10 minutes d’Alo Moves

Cette séance de 10 minutes est dirigée par l’instructeur de méditation Kirat Randhawa et provient de The Sculpt Lineup d’Alo Moves, un programme pour débutants de trois semaines composé de cours de yoga, de marches méditatives et de conseils nutritionnels conçus pour vous aider à rester motivé et à bouger votre corps chaque jour. .

C’est un moyen pratique de développer la force mentale, parfois appelée résilience. Au cours de notre journée, nous sommes confrontés à de nombreuses situations ; certains agréables, d’autres désagréables. Développer notre force mentale nous aide à y faire face, car nous sommes plus capables de nous concentrer sur le moment présent plutôt que de nous perdre dans nos pensées.

J’ai décidé de remplacer ma méditation assise habituelle par cette séance de marche de 10 minutes chaque jour pendant une semaine. Cela m’aiderait à me sentir plus routinier, me donnerait suffisamment de temps pour m’habituer à cette nouvelle approche et en voir les avantages. Voici ce qui s’est passé.

Cela m’a aidé à voir davantage le monde

Lorsque j’ai appris à méditer pour la première fois, l’une des différences les plus notables était le peu de choses que je remarquais vraiment lorsque j’étais dehors. Il s’agissait de petits détails, comme l’architecture d’un bâtiment local ou les espaces verts miniatures du centre-ville où la nature s’épanouissait.

J’avais toujours été trop occupé ou distrait pour les remarquer jusqu’à ce que je commence à pratiquer la méditation pour développer une vision plus consciente. Mais lorsque vous n’êtes pas au milieu d’une session dédiée, il est facile de perdre votre concentration. C’est le problème de la pleine conscience : ce n’est pas une compétence binaire, où vous l’avez ou non.

Au lieu de cela, vous devez continuellement développer des comportements de pleine conscience et entraîner constamment votre esprit à se recentrer sur le moment présent lorsque vous êtes distrait. La marche méditative d’Alo Moves était un excellent moyen de continuer à perfectionner cette compétence, car vous essayez de remarquer le monde qui vous entoure plus en détail lorsque vous bougez.

Ainsi, au lieu de vous laisser entraîner dans la planification de votre liste de choses à faire pour la journée, l’instructeur vous aide à être conscient des images et des sons qui vous entourent d’une manière que vous ne pouvez pas faire lorsque vos yeux sont fermés lors d’une méditation traditionnelle.

C’était amusant de changer ma routine

Je médite de la même manière depuis près d’une décennie ; trouvez un endroit calme dans la maison ou un siège dans un parc, insérez des écouteurs d’entraînement pour étouffer le bruit de fond et commencez ma méditation guidée les yeux fermés. Cela a été efficace, mais la variété est aussi amusante.

Passer à une marche méditative pendant une semaine était un bon défi. Cela m’a libéré de mon siège et de ma perception de ce à quoi devrait ressembler une séance de méditation. De plus, apprendre à le faire signifie que j’ai désormais une autre option, surtout si je n’ai pas l’occasion de m’asseoir en silence un jour.

Tu n’as pas besoin de marcher lentement

J’avais toujours eu une idée de ce à quoi ressemblerait une marche de méditation ; lent et déterminé. Si c’est ainsi que vous aimez marcher et que vous vous sentez à l’aise, alors vous pouvez tout à fait le faire, mais ce n’est pas obligatoire. Au lieu de cela, vous pouvez continuer à votre rythme habituel tout en portant votre attention sur le présent.

Je marche généralement assez vite (j’ai un chien énergique, donc j’ai tendance à suivre son rythme même lorsque je suis seul) et j’ai découvert que je pouvais toujours suivre les invites et repérer les images, les sons et les odeurs dans mon environnement qui m’aurait probablement dépassé avant.

Cela dit, je ne recommanderais pas de le faire lorsque vous êtes pressé. Un jour, j’avais peu de temps et j’ai essayé de préparer une séance tout en gravissant rapidement une colline raide. C’est une pente assez intense dans le meilleur des cas, donc j’ai été assez distrait et en sueur, et j’ai perdu un peu ma concentration pendant la méditation.

J’ai ressenti les bienfaits toute la journée

La méditation est un moyen de développer la pleine conscience, c’est-à-dire la capacité de rester présent et d’observer le monde qui nous entoure. Tout comme vous allez à la salle de sport pour devenir plus fort et faciliter les tâches quotidiennes, vous devez entraîner votre esprit par la méditation pour développer la pleine conscience.

Même si j’ai encore besoin de m’entraîner pour en faire une partie régulière de ma journée, j’ai vu les résultats presque immédiatement. J’ai pu apprécier plus facilement les fleurs printanières, sentir la nourriture et les boissons dans les cafés locaux et remarquer la sensation lorsque mes bras effleuraient doucement mon haut.

Cela ne m’éloignera pas complètement des méditations assises (j’aime toujours prendre un moment de calme pour me concentrer sur ma respiration chaque matin), mais cela m’a montré qu’il y a de bonnes raisons et de nombreuses raisons d’être flexible et adaptable dans mon approche. avenir.