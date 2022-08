J’ai épousé un tueur surnommé ‘Animal’ même si nous ne nous étions jamais rencontrés et qu’il est coincé dans une prison américaine – mais maintenant je le quitte

Une FEMME qui a épousé un tueur même s’il est dans une prison américaine a révélé qu’elle quittait le mal.

Naomi Wise, 26 ans, est tombée amoureuse de Victor Oquendo, 30 ans, surnommé “Animal”, alors que le couple était correspondant.

Naomi Wise, 26 ans, a épousé le double tueur Victor Oquendo, 30 ans, l’année dernière Crédit : Instagram

Victor Oquendo, 30 ans, a tiré sur deux hommes dans un coup de gang et a joué un rôle dans trois vols à main armée

Naomi a maintenant révélé qu’elle avait quitté le décalage Crédit : Naomi Oquendo/Triangle News

Jusqu’à présent, il a purgé dix ans de sa peine de 24 ans.

Oquendo a tiré sur deux hommes dans un coup de gangland et a joué un rôle dans trois vols à main armée.

Le couple est entré en contact pour la première fois lorsqu’elle était conseillère stagiaire, cherchant à devenir mentor.

Après avoir écrit, le couple a échangé des appels téléphoniques et est rapidement tombé amoureux – et le couple s’est marié lors d’un mariage en prison en août de l’année dernière.

Ils ont eu leur première rencontre face à face en juillet et Naomi a décrit comment son mari a attrapé son visage et lui a donné un “baiser intense”.

Mais maintenant, elle a révélé à ses abonnés TikTok qu’elle mettait fin à la relation.

Elle a déclaré: “Je crois de tout mon cœur, il est mon âme sœur, il est mon autre moitié et nous sommes faits l’un pour l’autre.

“Cependant, parfois, l’amour ne suffit pas. J’avais atteint un point où je déversais tout ce que j’avais pour le réparer et l’aider que je me perdais complètement.

“Je crois en un partenariat, les choses devraient être égales, et autant que vous donnez, vous devriez recevoir, et je n’avais plus l’impression d’obtenir cela.”

“Je l’aimerai pour toujours et je garderai son nom de famille.”

Naomi a précédemment lancé une pétition pour que son mari incarcéré obtienne la clémence pour ses crimes.

La pétition sur Change.org a reçu plus de 5000 signatures.

Il se lit comme suit: “Je pense que Victor devrait bénéficier de la clémence, non seulement parce que son cas était injuste, mais c’est aussi un homme de 30 ans maintenant qui a appris de ses erreurs et veut avoir une seconde chance dans la vie.

“Il a extrêmement de remords pour cet acte qu’il a commis, il a déjà purgé 11 ans de prison.

“Si l’acte de bonne conduite est approuvé, il en purgera six ou sept supplémentaires en plus.

“Je crois qu’il a fait son temps et a remboursé sa dette à la société et qu’il devrait avoir une seconde chance.

“C’est un homme complètement changé, il a 30 ans maintenant, ce n’est pas un garçon de 18 ans qui est dans un gang, il veut vraiment une seconde chance dans la vie et redonner à la société.”