J’ai envoyé un texto à Haaland pour lui donner la “permission” d’être blessé pour Leeds-Man City

Le manager de Leeds United, Jesse Marsch, a déclaré qu’il avait plaisanté avec la star de Manchester City, Erling Haaland, “l’autorisation” d’avoir une petite blessure aux ischio-jambiers lorsque les deux équipes s’affronteront le 28 décembre.

L’attaquant Haaland, qui est le meilleur buteur de Premier League, est né à Leeds lorsque son père Alfie Haaland a joué pour le club avant de rejoindre lui-même City en 2000.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Haaland a joué sous Marsch lorsqu’il était manager chez Red Bull Salzburg avant de rejoindre le Borussia Dortmund en 2020, et lui a envoyé un texto avant le voyage de City à Elland Road.

“Il m’a envoyé un texto dès que l’horaire est sorti”, a déclaré Marsch.

“Il a dit qu’il était le plus excité pour cela, et je lui ai donné la permission d’avoir une petite blessure aux ischio-jambiers pour ce match!”

Haaland était l’un des joueurs les plus en vue à ne pas avoir disputé la Coupe du monde au Qatar, et Marsch s’est dit préoccupé par les “problèmes” qu’il pourrait causer.

“Il est né à Leeds, son père a une histoire ici et il a le club dans son cœur à cause de cela. Quand j’ai obtenu le poste, lui et son père m’ont soutenu. Nous nous attendons à ce qu’il soit entièrement prêt et cela cause des problèmes. pour nous », a ajouté Marsch.

Leeds occupe la 15e place du classement après avoir remporté seulement quatre victoires dans la première partie de la saison avant la pause de la Premier League pour la Coupe du monde.

Marsch a déclaré que le club avait utilisé la pause pour “investir dans la forme physique de l’équipe”, et a déclaré que malgré quelques blessures mineures, “l’unité est forte”.

“En ce moment, c’est sur Man City que nous nous concentrons. J’aurais espéré que leurs joueurs seraient allés plus loin dans la Coupe du monde, mais c’est tellement compétitif”, a-t-il déclaré.

“Ils ont une super équipe et le meilleur manager du monde.

“Nous n’avons pas peur des plus gros adversaires. Nous avons prouvé que nous pouvons rivaliser et obtenir des points, mais nous avons besoin d’un bon plan et d’une bonne exécution pour le faire et nous le savons.”