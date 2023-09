« J’ai entendu un régime moteur », témoigne un témoin lors du procès contre Nathaniel Veltman pour attaque contre un camion

Attention : cette histoire contient des détails troublants.

Lindsay Marshall a déclaré mercredi lors d’un procès pour meurtre et terrorisme qu’elle lisait sur son balcon du cinquième étage près de Hyde Park Road à London, en Ontario, le soir du 6 juin 2021, lorsque le bruit fort d’un moteur qui tournait en régime l’a forcée à lever les yeux. .

Marshall, 36 ans, a été le premier témoin le troisième jour de la procédure judiciaire contre Nathaniel Veltman, 22 ans, accusé de quatre chefs d’accusation de meurtre au premier degré et de tentative de meurtre, ainsi que d’accusations de terrorisme associées, dans la mort de membres d’une famille musulmane. .

« J’ai vu une camionnette noire rouler vers le sud sur Hyde Park Road et je l’ai vue accélérer, traverser l’intersection, monter sur le trottoir, et j’ai cru qu’elle avait heurté un panneau ou quelque chose sur ce trottoir », a déclaré Marshall dans Ontario Superior. Tribunal de Windsor.

« J’ai vu quelque chose voler à 30 ou 40 pieds [about 9 to 12 metres]et le camion a continué sur Hyde Park Road. »

Veltman est accusé d’avoir délibérément frappé des membres de la famille Afzaal avec sa camionnette alors qu’ils se promenaient tard dans la soirée. Il a plaidé non coupable.

Yumnah Afzaal, 15 ans, ses parents, Madiha Salman, 44 ans, et Salman Afzaal, 46 ans, et la matriarche de la famille Talat Afzaal, 74 ans, ont été tués dans l’attaque. Un jeune garçon, alors âgé de neuf ans, a survécu.

Le procès a été déplacé à Windsor, les raisons du changement de lieu étant soumises à une ordonnance de non-publication. Cela a commencé avec la sélection du jury la semaine dernière et devrait durer huit semaines.

« J’ai entendu beaucoup de sirènes », dit un témoin

« Après que la camionnette noire ait continué vers le sud, d’autres voitures allant vers le nord ont commencé à s’arrêter et je suis resté assis là », a témoigné Marshall lors de son interrogatoire par la procureure de la Couronne Jennifer Moser. « Je ne savais pas ce que je venais de voir. J’ai vu des gens sortir de leur voiture, puis j’ai entendu de nombreuses sirènes quelques minutes plus tard. »

Marshall a déclaré que ce n’est que lorsqu’elle a vu un policier se précipiter et commencer la RCR qu’elle a réalisé que c’était une personne qu’elle avait vue se faire frapper.

Marshall, 36 ans, a témoigné qu’elle avait entendu un régime moteur sur Hyde Park Road à Londres avant de lever les yeux et de voir une camionnette noire qui accélérait. (Pam Davies/CBC)

« Quand j’ai vu le policier aider une personne, j’ai pensé qu’une seule personne avait été touchée, puis j’ai pu voir dans le coin sud-ouest d’autres personnes rassemblées autour de ce que je pensais être une personne, puis des gens s’occupant de ce compagnon », a-t-elle témoigné.

Marshall est restée sous le choc pendant environ une heure, essayant de comprendre ce qu’elle a vu, avant de descendre pour faire une déclaration à la police, a-t-elle ajouté. « Je pense que je viens de voir un délit de fuite », a-t-elle envoyé un texto aux membres de sa famille.

La Couronne et les avocats de la défense se sont entendus sur un certain nombre de faits qui ne seront pas contestés, notamment le fait que l’accusé a conduit la camionnette Dodge Ram noire dans la famille Afzaal, frappant les cinq membres. Les données du camion montrent qu’il s’est dirigé vers la famille cinq secondes avant l’impact et que sa pédale d’accélérateur était comprimée à 100 pour cent.

Après l’accident, il a conduit de manière irrégulière vers Cherryhill Mall, où il s’est garé dans le parking et s’est approché d’un chauffeur de taxi en attente d’appels, a appris le tribunal.

Mardi, le jury a vu une vidéo de la camionnette tournant dans le stationnement du centre commercial et de l’accusé s’approchant du chauffeur de taxi, qui a témoigné avoir appelé le 911 après que le chauffeur de la camionnette lui ait dit d’« appeler les flics ».

Le jury a également entendu l’appel au 911 émis par le chauffeur de taxi. Lors de l’appel téléphonique, on peut entendre l’accusé dire « C’est moi. C’est moi qui l’ai fait. C’est moi qui ai percuté ces gens », avant de dire au répartiteur : « Je l’ai fait exprès ».

Les agents sont venus et l’ont arrêté.

Le procès se poursuivra cet après-midi.