J’ai entendu Dolby Atmos dans une voiture au CES – C’était irréel

Au CES cette semaine, j’ai entendu de la musique Dolby Atmos jouer dans une voiture, et je suis tellement tombé amoureux de l’expérience que j’ai l’air d’un fou essayant de l’expliquer aux autres. J’avais l’impression que la musique flottait dans l’espace autour de moi — je ne pouvais pas dire où se trouvaient les haut-parleurs ; cela a créé un son surréaliste. En écoutant Queen’s Bohemian Rhapsody, c’était comme si Freddie Mercury flottait juste devant moi.

Pendant le spectacle à Las Vegas, Dolby nous a invités à découvrir l’audio dans une Mercedes-Benz Maybach, l’un des premiers véhicules à être conçu pour prendre en charge cette expérience audio immersive. J’ai vu beaucoup de produits sauvages pendant que je courais autour de la convention à Las Vegas, mais de tout ce que j’ai vu, c’était la seule technologie que je voulais dans ma vie tout de suite.

Considérez Dolby Atmos comme quelque chose qui mélange le son dans différentes directions, jouant dans l’espace, plutôt que simplement des haut-parleurs gauche ou droit. Cela rend la musique immersive, alors peut-être que certains instruments donnent l’impression d’être situés à différents endroits autour de vous.

Beaucoup de gens ont peut-être entendu un son de qualité Dolby Atmos dans une salle de cinéma, mais mettre dans une voiture est la prochaine avenue pour ce système audio. L’expérience ne peut être trouvée que dans quelques véhicules de luxe pour l’instant, y compris la Mercedes-Benz Classe S et le véhicule électrique de Lucid Motors, le Lucid Air. Volvo est également sur le point de lancer des voitures dotées de la technologie Atmos.

Je me sens très gâté d’avoir ma première expérience dans le Maybach à 185 000 $ – son système audio a 30 haut-parleurs, dont six sont au plafond. Mais cela arrivera-t-il à mon Toyota 4Runner ?

C’est possible, dit Dolby. L’équipe travaille à tester cela pour fonctionner sur des voitures avec moins de haut-parleurs, comme une configuration typique à six haut-parleurs. Et vous pourriez potentiellement mettre à jour une voiture existante afin que son logiciel prenne en charge les effets de son surround.

La démonstration de Dolby Atmos dans une voiture ne ressemblait à aucun audio que j’ai connu, donc je ne peux qu’espérer qu’il arrivera bientôt dans plus de voitures. Jusque-là, je devrai continuer à raconter aux gens comment j’ai vécu un Freddie Mercury flottant à l’intérieur du Maybach. Je suis sûr qu’ils comprendront.