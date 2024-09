J’ai entendu dire qu’il en coûte 20 millions de dollars pour organiser un événement au Sphere

Jeff Jarrett, membre du Temple de la renommée de la WWE, a entendu dire qu’organiser un événement à The Sphere était très coûteux.

Les fans de catch continuent de s’interroger sur la possibilité qu’une entreprise organise un événement sur place. Sélection combative Des responsables de la promotion avaient déjà fait des recherches à ce sujet et l’UFC 306, qui avait eu lieu à The Sphere, avait suscité l’enthousiasme. L’événement a généré 22 millions de dollars de ventes de billets, ce qui a conduit certains à envisager à nouveau la possibilité d’accueillir du catch à The Sphere. Mais cela pourrait être coûteux.

Parlant de son Podcast Mon MondeJeff Jarrett a déclaré qu’il avait entendu dire que cela coûtait 20 millions de dollars pour organiser un spectacle dans cette salle. (H/t Skylar Russell de Combatif)

« J’ai entendu dire que le chiffre était de 20 millions », a déclaré Jarrett. « Le stade de Wembley, la semaine prochaine Arthur Ashe, construit pour le tennis, la lutte mercredi prochain, mais ce n’est pas bon marché. Quand je mettrai ma casquette de promoteur et que je regarderai vraiment le [return on investment] « Je ne vois pas comment cela pourrait se produire dans les douze prochains mois. Je ne vois pas comment cela pourrait se produire. Je me trompe peut-être, mais il faut générer des revenus colossaux pour atteindre le niveau de la mer. »

Jarrett a ensuite souligné que tout événement devrait générer beaucoup de revenus pour correspondre à ce coût pour une promotion de lutte.

