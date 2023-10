À mesure que le temps se réchauffe dans le monde, les patients atteints de sclérose en plaques présentent des symptômes plus graves, Yale Climate Connections (YCC) rapports.

Ce qui se passe?

La sclérose en plaques (SEP) est un problème médical condition dans lequel le système immunitaire du corps attaque le système nerveux, y compris tissus du cerveau, de la moelle épinière et des nerfs connectés au yeux.

Puisque le système nerveux contrôle tout le corps, la SEP peut provoquer toute une gamme de symptômes. Une vision floue, une vision double, une faiblesse musculaire, de la fatigue, des problèmes de fonctionnement cérébral, des picotements et des engourdissements, ainsi qu’une perte de contrôle de la vessie sont autant de possibilités.

La chaleur est un problème connu pour les patients atteints de SEP. Bien que des températures plus élevées ne provoquent ni n’accélèrent les lésions nerveuses, elles rendent plus difficile le fonctionnement des nerfs déjà endommagés, YCC explique.

C’est le cas lorsqu’un patient atteint de SEP présente une température corporelle plus élevée, que ce soit en raison de la fièvre, d’un bain chaud, de l’exercice ou d’un temps plus chaud.

La hausse des températures dans le monde signifie que les patients atteints de SEP connaissent en moyenne davantage de journées chaudes.

Pourquoi les experts en SEP sont-ils concernés ?

Même si la condition physique d’un patient atteint de SEP reste la même malgré la chaleur, vers l’extérieur les symptômes de la maladie s’aggravent.

Les patients peuvent avoir un ” flunreprise” cela provoque plus de problèmes de vision, plus d’engourdissements, des difficultés à marcher ou à contrôler leurs membres et des difficultés à réfléchir. C’est une expérience inconfortable, effrayante et parfois débilitante.

Après une récente vague de chaleur, la spécialiste de la SEP, la Dre Barbara Giesser dit YCC, « J’ai entendu beaucoup de patients dire : ‘Mes pieds sont engourdis et picotent.’ J’en ai déjà eu mais c’est pire cette semaine, ou mon équilibre est un peu moins bon cette semaine, ou je me sens juste plus fatigué cette semaine.

De nombreuses personnes atteintes de SEP souffrent déjà de symptômes causés par leur maladie. Lors de conditions météorologiques extrêmes, ils risquent de subir des dommages physiques en raison d’une poussée, du manque d’accès aux soins et des services d’urgence débordés.

Ce qui peut être fait?

Pour les patients atteints de SEP, la meilleure option est de prêter attention aux alertes de temps chaud et de prendre des mesures pour se rafraîchir.

Ceux qui subissent une poussée due à la chaleur peuvent être assurés que leurs symptômes s’atténueront lorsqu’ils se refroidiront, mais doivent toujours rester en contact avec leur médecin, YCC recommande.

Pour le reste du monde, la meilleure façon d’aider est de réduire la pollution atmosphérique afin de faire baisser la température mondiale. Passez des appareils alimentés au gaz aux appareils électriques lorsque cela est possible, minimisez les déchets et soutenez les changements politiques qui réduisent les gaz piégeurs de chaleur.

