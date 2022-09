J’ai enregistré mon sommeil pendant une semaine. Tu devrais aussi

Je suis toujours passif suivre mon sommeil avec moi Fitbit, ne le vérifiant que lorsque je dors mal ou lorsque je me réveille particulièrement fatigué. Mais il y a du mérite à suivre régulièrement votre sommeil, surtout si vous avez du mal à insomnie ou autres troubles du sommeil. Traqueurs de sommeil enregistrez la qualité, la durée et les cycles de votre sommeil. Il enregistre également votre fréquence cardiaque, votre taux d’oxygène dans le sang et vos mouvements.

Examinons comment j’ai dormi du 11 au 17 septembre, puis je vous dirai pourquoi vous devriez également suivre votre sommeil.

j’ai utilisé mon Suivi du sommeil Fitbit Charge 4 pour accéder aux données. Voici ce que j’ai découvert sur mes habitudes de sommeil :

J’ai dormi environ 7,5 heures par nuit en moyenne.

Certaines nuits, j’ai beaucoup mieux dormi que d’autres. Cela variait en fonction du niveau de stress de ma journée ou si j’avais quelque chose à venir qui m’inquiétait.

Selon Fitbit, le temps passé en phases de sommeil paradoxal, léger et profond se situait dans les limites de la normale.

je vraiment besoin de commencer à se coucher plus tôt.

Raisons pour lesquelles vous devriez suivre votre sommeil

Il peut vous aider à identifier les modèles

Porter un moniteur de sommeil au lit est un moyen facile d’identifier les schémas de vos comportements de sommeil. En fouillant dans mes données de sommeil, j’ai fait face à la réalité que je m’endors beaucoup plus tard qu’avant. Une partie de cela était la pandémie qui a modifié mon emploi du temps, mais le reste est que c’est devenu une habitude de ne pas se coucher avant presque minuit. En général, je dors suffisamment, mais parfois cela l’heure du coucher tardif s’est retournée contre lui.

Lorsque vous suivez activement votre sommeil, il est important de garder à l’esprit vos activités quotidiennes telles que les siestes, la caféine, la consommation d’alcool et le stress. De cette façon, vous pouvez établir des parallèles entre la façon dont vous avez dormi et ce qui s’est passé ce jour-là. Par exemple, vous pouvez noter comment vous avez dormi les jours particulièrement stressants pour trouver des corrélations entre votre sommeil et stress.

Il vous encourage à apporter des modifications si nécessaire

C’est là que le suivi du sommeil brille. Il vous aide à devenir plus conscient de vos habitudes de sommeil et à change pour le mieux.

Après avoir comparé vos habitudes de sommeil et vos activités quotidiennes pour trouver les connexions, vous pouvez utiliser ces informations pour effectuer les ajustements nécessaires. Si vous avez remarqué que les jours de stress, vous vous réveillez davantage la nuit, vous pouvez commencer à intégrer pratiques anti-stress dans votre journée pour atténuer l’effet qu’il aura sur votre sommeil.

D’autres modifications que vous pouvez apporter sont limiter la consommation de caféine au plus tard en début d’après-midi ou alcool quelques heures avant le coucher. Vous pouvez également noter comment fais-tu la sieste et si cela affecte négativement votre sommeil.

Je me couche beaucoup trop tard en moyenne pour mon style de vie. Comment vais-je régler ça ? Il s’avère que ce n’est pas si difficile à résoudre; il suffit d’être stratégique. Au lieu de me forcer à me coucher une heure et demie plus tôt, je commencerai à avancer mon heure de coucher de 15 minutes chaque jour, afin que mon corps puisse s’adapter au fil du temps.

Taylor Leamey / Crumpe



Mon dernier mot sur le suivi du sommeil

Fitbit a beaucoup de choses à retenir pour suivre votre sommeil, mais ce n’est pas un système parfait. J’ai remarqué que mes heures de sommeil et de réveil n’étaient pas tout à fait exactes. Ils n’étaient pas loin, mais si vous suivez cela de près, vous remarquerez peut-être également des écarts. Ces variations peuvent provenir de la façon dont Fitbit suit le sommeil, comme l’utilisation de vos mouvements et de votre fréquence cardiaque pour suivre le sommeil. Au bout d’une heure, si vous n’avez pas bougé, cela peut supposer que vous dormez.

Cela n’annule en rien la valeur du suivi de votre sommeil. Le suivi n’est pas très éloigné, c’est donc toujours un excellent moyen de surveiller la qualité de votre sommeil.

Si vous avez du mal à dormir, découvrez comment sieste sans affecter votre sommeilcomment tomber endormi en moins de 10 minutes et qui les somnifères naturels fonctionnent mieux pour l’insomnie.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.