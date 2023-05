J’ai enquêté sur une affaire froide à couper le souffle surnommée «JFK de l’Europe» – cela m’a conduit à un poisson-chat, à des erreurs de flic et à une sinistre dissimulation

Il y a JUSTE deux ans, la police a annoncé qu’elle avait finalement découvert le meurtre non résolu du Premier ministre suédois Olof Palme.

Les Suédois ont attendu six mois avec impatience jusqu’à la conférence de presse, où les détectives ont humblement annoncé qu’ils n’avaient pas exclu le témoin Stig Engstrom.

Le Premier ministre suédois de gauche Olof Palme a été assassiné après avoir quitté un cinéma de Stockholm en 1986 Crédit : EPA

Trente-quatre ans après l’enquête bâclée, la police a épinglé le meurtre sur le témoin Stig Engstrom Crédit : Alamy

Engstrom était un graphiste pour l’assurance Skandia que la police avait initialement rejeté comme un demandeur d’attention.

Mais même après l’avoir ramené dans le cadre, ils n’avaient aucune preuve claire le liant au meurtre de 1986.

Le procureur en chef Krister Petersson a admis: « Nous n’avons aucune information claire qui puisse mettre une arme entre les mains de Stig Engstrom. »

« Nous espérons que cela sera accepté par le public. »

PM abattu

Le 28 février 1986, Olof Palme avait congédié sa sécurité et emmené sa femme Lizbeth au cinéma à Stockholm.

Alors qu’il quittait le théâtre, il a été abattu par un homme mystérieux dans la rue animée Sveavägen, dans le centre de Stockholm.

La police a d’abord gâché l’enquête en ignorant les témoins, en ne mettant pas de barrages routiers et en lavant les balles des preuves médico-légales.

Stig Engstrom avait critiqué la police au moment du meurtre, affirmant qu’il avait vu le tueur s’échapper alors qu’il quittait son emploi à la banque Skandia.

Il a dit: « Ils étaient complètement indifférents tout le temps. »

Aujourd’hui décédé, ses proches se sont plaints aux médias suédois qu’il ne pouvait pas s’agir d’Engstrom.

Son ex-femme Margareta a déclaré aux procureurs : «[Stig] ne serait jamais capable de tirer sur quelqu’un parce qu’il ne pouvait pas tuer une mouche.

« Il n’avait aucune connaissance de la fusillade et l’aurait raté s’il avait essayé. »

Enquête bâclée

L’enquête initiale a été bâclée avec des preuves mal gérées et la police n’a pas réussi à bloquer la scène du crime.

Après deux ans et de nombreuses fausses pistes, les flics ont pointé du doigt un toxicomane sans-abri, Christer Petersson.

Il avait déjà été sectionné pendant deux ans pour homicide involontaire en 1970 pour un meurtre près du site du meurtre de Palme.

Malgré l’absence de déclarations de témoins ou de preuves médico-légales, Petersson a été condamné à la réclusion à perpétuité pour le meurtre du Premier ministre.

Mais un an plus tard, le tribunal de grande instance l’a acquitté faute de preuves.

Sans surprise, après l’annonce de 2020, le public suédois a accusé la police d’une enquête bâclée ou d’une dissimulation.

Rien de plus que l’écrivain d’investigation Jan Stocklassa, 58 ans, de Stockholm, qui avait remis ses piles de preuves aux autorités suédoises – seulement pour voir ses théories rejetées d’emblée.

Il avait passé 13 ans à enquêter sur la célèbre affaire froide depuis qu’il était tombé sur des boîtes de recherche sur le meurtre du défunt auteur Stieg Larsson.

L’homme de 58 ans a déclaré au Sun : « Je n’en croyais pas mes oreilles et mes yeux. Quand j’ai vu ce truc [about Engstrom]j’étais complètement engourdi.

« Et puis un peu plus tard, la colère est venue. »

Maintenant, Sky Documentaries, le vrai crime en quatre parties, The Man Who Played With Fire, explore les preuves de Jan et son désir de rouvrir l’enquête.

Il pense que le régime d’apartheid sud-africain s’est associé à des groupes d’extrême droite suédois pour assassiner Olof Palme, farouchement anti-apartheid et pro-ANC.

La police n’a pas réussi à sécuriser la scène du crime et a effacé les preuves d’ADN Crédit : Alamy

Le criminel local Christer Petersson a été enfermé pendant un an pour le crime puis acquitté Crédit : Alamy

Il a déclaré : « Je crois qu’il a marché sur trop d’orteils dans la politique mondiale et qu’il a provoqué non seulement l’Afrique du Sud, mais aussi au moins les superpuissances occidentales.

« Il a été assassiné parce qu’il était une épine dans le pied non seulement de l’Afrique du Sud, mais aussi du Royaume-Uni et des États-Unis, en ce qui concerne principalement la libération de l’Afrique australe. »

Au départ, Jan s’est penché sur les groupes de droite qui avaient ouvertement critiqué Olof Palme pour son gouvernement de gauche.

À l’époque, ces groupes – dont un groupe américain appelé Stay Behind – craignaient que Palme ne laisse l’Union soviétique prendre le contrôle de la Suède.

Mais en particulier, Jan s’est concentré sur trois personnalités d’extrême droite mentionnées dans les notes de Stieg Larsson : Alf Enerstrom, Bertil Wedin et Victor Gunnerson.

Suspects de la pêche au chat

Victor Gunnerson avait été mystérieusement tué en 1994 en Caroline du Nord. La police a trouvé un livre dans son appartement qui le décrivait comme le principal suspect du meurtre de Palme.

Jan a retrouvé Bertil Wedin, un ancien soldat au Congo et fanatique de droite, dans le nord de Chypre, où il l’a confronté sur ses liens avec l’Afrique du Sud et le meurtre de Palme.

Il a admis avoir travaillé avec le MI6, la CIA et le super espion de l’apartheid Craig Williamson, qui lui versait une allocation mensuelle.

Mais quand Jan l’a interrogé sur Palme, il a nié toute implication.

Wedin a insisté : « Je n’avais aucune main… On ne m’a jamais demandé d’aider.

« Ils disent qu’il n’y a pas de fumée sans feu mais il n’y a rien là-dedans.

« C’est juste une fabrication. »

Un témoin oculaire a même placé Williamson à une conférence anti-apartheid à Stockholm une semaine avant le meurtre – une affirmation qu’il nie.

Percée du « poisson-chat »

En 2014, Jan a interviewé Enerstrom, qui a avoué qu’il n’avait pas d’alibi.

Aujourd’hui décédé, l’homme – connu comme « le plus grand haineux de Palme en Suède » – avait déclaré à la police en 1986 qu’il dormait dans son lit.

Jan a récemment contacté son assistant, David Fredin, mystérieusement connu sous le nom de Ricard ou « l’homme aux perruques » en raison de ses déguisements ridicules.

Fredin a refusé de parler mais Jan a ensuite pris contact avec l’un de ses amis sur Facebook – une très jolie femme appelée Lida Komarkova.

Après avoir discuté en ligne, Jan a rencontré Czech Lida dans un bar à Prague – mais elle ne ressemblait en rien à ses photos en ligne.

Lida a admis qu’elle avait créé cinq faux profils Facebook pour donner « un coup de pied » dans sa vie.

Elle s’était liée d’amitié avec Fredin via un groupe Facebook mutuel et avait accepté de le sonder pour Jan.

Des mois plus tard, Lida a envoyé à Jan une clé USB remplie d’e-mails entre Fredin et Wedin parlant avec inquiétude de leur implication dans le meurtre de Palme.

Il a déclaré : « Plus tard, j’ai également découvert que Wedin et Fredin, ils parlaient de moi en tant qu’agent potentiel du KGB. Fredin pense toujours que je travaille pour le KGB.

«Ils écrivaient des choses qui me menaçaient en fait. Alors quand je veillais sur eux, ils veillaient sur moi.

C’était aussi la première fois que quelqu’un associait Alf Enerstrom – un homme sans alibi – et Bertil Wedin, qui avait été décrit comme un « intermédiaire » pour l’Afrique du Sud dans le meurtre.

Catfish Lida Kormarkova a amené un suspect à parler du meurtre Crédit : Ciel

L’épouse d’Olof, Lisbeth, croyait que Christer Petersson était responsable jusqu’à sa mort en 2018 Crédit : PA : Association de la presse

Ensuite, Jan prend un autre contact, l’ancien diplomate suédois Goran Bjorkdahl, qui avait parlé à quelqu’un du renseignement militaire sud-africain connu uniquement sous le nom de « Frank ».

Goran a déclaré qu’après la chute de l’apartheid, on lui avait remis un document militaire qui décrivait Olof comme un « ennemi de l’État ».

Le général lui a dit : « Vous avez besoin de personnes sur le terrain pour vous aider pendant longtemps.

Goran a ensuite suggéré à son contact que la Suède et l’Afrique du Sud proposent une amnistie pour les assassins de Palme afin qu’ils puissent résoudre l’affaire pour de bon.

Ils rencontrent un général sud-africain qui a examiné la proposition après trois réunions avec le chef de l’armée – mais il y avait eu un gros malentendu.

Goran a déclaré: «Ils semblaient tous supposer que j’étais en mission officielle, que je représentais le gouvernement suédois, ce que je n’étais pas.

« C’était juste un passe-temps. »

Réfléchissant rapidement, Goran a commencé à enregistrer sur son téléphone.

Frank lui a dit : « Tu te rapproches trop de gens très dangereux. Ils n’ont pas arrêté.

« Ils travaillent encore pour beaucoup de gens. »

Nouvelle technologie, nouvelles preuves, nouvelles pistes

Ils ont convenu que l’Afrique du Sud aiderait la Suède à résoudre l’affaire à condition qu’aucun Sud-Africain ne soit poursuivi parce qu' »ils étaient sous les ordres de leur gouvernement ».

Le général a ajouté : « Les personnes impliquées, elles vont vouloir être protégées par nous en tant que gouvernement. »

Après avoir écouté l’enregistrement, Jan a déclaré : « Cela confirme ce que vous et moi soupçonnions depuis des années – il y avait une implication sud-africaine dans le meurtre. »

Depuis que la police a nommé Stig Engstrom comme leur homme, « Frank » a exhorté Jan et Goran à abandonner leur enquête.

Il a prévenu : « C’est très simple. Le gouvernement sud-africain et le gouvernement suédois ont accepté d’abandonner cela et aucune autre enquête ne doit être menée. »

Ni les gouvernements sud-africain ni suédois n’ont répondu aux demandes de commentaires.

Depuis 2020, Jan a fait de nouvelles percées dans l’affaire et souhaite sa réouverture.

On lui a remis un talkie-walkie trouvé sur les lieux – appartenant peut-être à l’un des meurtriers – et l’a envoyé pour analyse ADN. Mais il a besoin de l’intervention de la police pour comparer les résultats.

Il a également découvert que le procureur avait ordonné la destruction des preuves matérielles dans l’affaire en 2009.

Il pense que l’IA pourrait déchiffrer le code en trouvant des liens dans les documents désormais numérisés sur l’affaire.

Il a dit: « Vous auriez besoin de toute l’enquête et que les seules personnes qui ont cet accès sont la police. »

L’homme qui a joué avec le feu est disponible sur Sky Documentaries et Now à partir de 21 heures le 14 mai.