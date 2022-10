J’ai enquêté sur les grands félins terrorisant le Royaume-Uni pendant 20 ans – voici la preuve qu’ils SONT en liberté et quelles villes sont à risque

JUSTE au moment où vous pensiez qu’il était sûr de retourner dans les bois… une nouvelle vague d’observations de gros félins a terrifié les Britanniques.

Les images dramatiques de la sonnette d’une «panthère noire» traquant un quartier du Cheshire la semaine dernière n’étaient que les dernières d’une série d’observations à travers le Royaume-Uni ces derniers mois.

Josh Williams a affirmé que l’animal ressemblait à un gros chat mangeant un mouton mort 1 crédit

Des images dans le Cheshire montrent une créature avec une longue queue enroulée à l’extérieur d’une maison après de nombreuses observations de gros chats dans la région 1 crédit

Et tandis qu’au fil des ans, le débat a fait rage sur la question de savoir si des images et des vidéos granuleuses peuvent prouver de manière concluante que de grosses bêtes sont à l’affût, les experts insistent sur le fait qu’elles se cachent dans nos campagnes.

Le principal expert des chats sauvages Rick Minter, qui a enquêté sur les mouvements des créatures mystérieuses pendant 20 ans, affirme qu’il pourrait y avoir jusqu’à 1 000 félins féroces cachés dans les forêts du pays.

Le consultant en environnement apparaît dans un nouveau documentaire, le britannique Big Cat Mystery, qui utilise l’analyse de l’ADN et des preuves photographiques pour “prouver” que des créatures redoutables, des léopards noirs aux pumas et aux lynx, vivent dans nos bois.

“C’est un problème crucial”, a déclaré Rick au Sun. “Comment pouvons-nous accepter de vivre aux côtés de grands félins en Grande-Bretagne?”

« Il est difficile de juger comment ils sont distribués. Le cerf est leur principale source de nourriture, ils sont donc partout au Royaume-Uni en nombre raisonnable.”

“Trois observations ce mois-ci seulement”

On estime qu’il y a 2 000 observations de grands félins signalées chaque année, mais ce mois-ci, un certain nombre d’incidents ont fait craindre que les créatures ne deviennent plus audacieuses.

Rick dit qu’il est possible que les animaux aient “erré dans de nouvelles zones” à la suite des fermetures, mais pense que l’activité humaine aurait également pu provoquer un changement.

“Les espaces verts aux abords de la ville sont devenus plus fréquentés, les gens faisant plus de promenades locales, ce qui dérangerait les grands félins et leur principale proie, les cerfs.”

Il y a eu trois observations au cours des dernières semaines, dont le propriétaire Luke Hickman, 30 ans, qui a enregistré une “panthère noire” devant son domicile à Newton, Cheshire.

Les images de la caméra de la sonnette ont montré la créature – plus grande que la moggy moyenne des maisons – avec une queue longue et incurvée se déplaçant de derrière sa voiture avant de disparaître hors de vue.

Deux jours plus tôt, Julie Murphy, qui habite à 10 minutes de là, près de Warrington, a repéré un animal correspondant à la description de Luke alors qu’il « chargeait » son véhicule.

“Même s’il faisait sombre, je pouvais dire que ce n’était pas un renard”, a-t-elle déclaré au Warrington Guardian.

Rick, qui dirige le podcast Big Cat Conversations, dit que les prédateurs “s’aventurent très occasionnellement dans les zones urbaines à des moments calmes” à la recherche de nourriture.

Il a ajouté: “Cela est probablement dû au fait qu’un gros chat a un territoire à proximité et se détourne parfois vers les périphéries urbaines.”

Plus tôt ce mois-ci, Josh Williams, 17 ans, pensait avoir filmé un “gros chat noir… se nourrissant de quelque chose comme un animal mort” alors qu’il campait près de Mermaid’s Pool, dans le Peak District.

Il a dit au Stoke Sentinel qu’il avait entendu un “craquement occasionnel” sur les images, qu’il croyait être “très probablement un mouton” en train d’être mangé.

“Les preuves les plus concluantes”

L’une des images fixes de John Bilney, censée montrer le torse d’un puma ou d’un puma Crédit : Big Cat Mystery – Blaze TV

Matt Smith montrant la hauteur du “gros chat” qu’il a photographié (à droite) Crédit : Big Cat Mystery – Blaze TV

Des images de 2009 (ci-dessus) montrent le gros chat courant dans un champ et un marqueur avec le témoin oculaire Coryn Memory (ci-dessous)

Le Big Cat Mystery de Grande-Bretagne rassemble certaines des preuves photographiques et vidéo les plus convaincantes du pays que les chats sauvages errent librement dans nos campagnes.

Ils comprenaient les photos de John Bilney de 2020 du torse d’un gros chat, qui, selon l’expert Trevor McKenzie, étaient “la preuve la plus concluante” qu’il ait vue.

Il a dit que les prises de vue de la caméra de piste montraient “un lion de montagne ou un puma juvénile” et a ajouté: “Il n’y a aucun doute dans mon esprit.”

La photo de Matt Smith en 2016, prise dans le Devon, a également été mise en évidence pour avoir représenté des marques en forme de rose sur la fourrure d’une créature qui sont généralement associées à un gros chat.

Un camée étrange vient de la star de Tiger King, Kelci Saffery, qui affirme que la photo de Coryn Memory de 2009 du Gloucestershire représente “un lion ou un léopard de montagne petit ou juvénile”.

Poulains décharnés, empreintes de harceleur et preuve ADN

Un mouton décharné – supposé être la victime d’un gros chat Crédit: Big Cat Mystery de Grande-Bretagne – Blaze TV

On pense que les empreintes de pas qui se chevauchent, connues sous le nom de «registre direct», proviennent d’un gros chat traquant une proie Crédit : Big Cat Mystery – Blaze TV

Une touffe de fourrure, des moustaches et une mèche de cheveux appartiendraient toutes à un gros chat Crédit: Big Cat Mystery de Grande-Bretagne – Blaze TV / Facebook

Le documentaire examine également des preuves physiques convaincantes, dont 240 échantillons d’os collectés par le professeur Andrew Hemmings, de la Royal Agricultural University.

Ils proviennent de “carcasses décharnées” et présentent des marques de dents qui semblent provenir des mâchoires puissantes d’un gros chat.

Le naturaliste de terrain Jonathan McGown a trouvé une “belle double empreinte” dans le Devon, d’un gros chat traquant sa proie.

Les empreintes qui se chevauchent sont appelées “registre direct” – lorsque les pattes avant et arrière des chats marchent dans la même empreinte pour réduire le bruit.

Jonathan prend un moule et les experts concluent que les tirages proviennent d’une “grande espèce non indigène” – probablement un gros chat en raison de ses orteils circulaires et du double registre.

Observations de grands félins en 2022 jusqu’à présent Abersoch, Pays de Galles – ‘puma noir’ repéré dans un jardin de maison en septembre. La police a été appelée parce que la zone était “pleine de touristes”. Anglesey, Pays de Galles – un gros chat a été repéré et les restes macabres d’un mouton adulte ont été retrouvés à proximité en septembre. Barnby Dun, Doncaster – animal de la taille d’un “petit Dogue Allemand” repéré en juin. Bawtry, Doncaster – un “animal encore noir” repéré en train de traverser Sutton cum Lound, en octobre. Burwell, Cambridgeshire – ‘léopard’ avec des ‘mouvements félins’ photographié marchant dans un champ en août. Cannock Chase, Staffordshire – ‘puma noir’ repéré deux fois par un enquêteur local sur les grands félins qui a posé des pièges pour collecter de l’ADN en septembre. Cantley, Yorkshire – Un « grand animal noir » a poursuivi un garçon de 11 ans dans les bois en mai. Cornwall – deux observations – l’une ressemblait à une panthère et l’autre à un lynx roux ou à un lynx en février. Doncaster – gros chat de «quatre pieds de long» vu près du service au volant de McDonald’s en janvier. Gainsborough, Lincolnshire – deux “ grandes ” bêtes vues se tenaient au-dessus de poulets morts après avoir “ gloussé de détresse ” à 3 heures du matin, en juillet Huntington, Cambridgeshire – «un chat inhabituellement grand» a repéré qui «semblait traquer quelque chose» en août. Moule, Pays de Galles – ‘très grand chat noir de jais’ repéré lors d’une promenade tôt le matin en septembre. North Berwick, Écosse – ‘grand chat noir’ repéré dans un parc de caravanes en septembre. Peak District, Derbyshire – “gros chat confiant” capturé sur des images thermiques en juin. Pencaitland, Écosse – un chat « énorme de la taille d’un puma » repéré dans un champ, en août. Prestatyn, Pays de Galles – ‘panthère noire’ a repéré la chasse aux lapins et aux oiseaux sur la plage, en avril. Reading, Berkshire – un gros chat sauvage a sauté devant une femme, elle l’a vu deux fois en une journée, en août. Rhyl, Pays de Galles – ‘panthère’ repéré marchant sur un sentier entre Ysgol Tir Morfa et Brickfield Pond en septembre. Rhyl, Pays de Galles – affrontement avec la «panthère noire», en août. Robins Wood Hill, Gloucestershire – animal aux “oreilles pointues” repéré en train de boire dans un ruisseau avant de disparaître “en un éclair”, en septembre. Stroud, Gloucestershire – Chat noir de la taille d’un Labrador en plein jour près d’un parking, en juin. Warrington, Cheshire – animal “gros noir” avec une longue queue incurvée enregistré par Luke Hickman, en octobre. Warrington, Cheshire – ‘panthère’ repérée par Julie Murphy alors qu’elle rentrait chez elle en octobre.

L’équipe documentaire demande l’accès à l’un des échantillons, un lièvre du Devon de 2009, et l’envoie au Dr Todd Disotell, anthropologue biologique et généticien moléculaire.

Les résultats des tests ADN concluent qu’il s’agissait d’un Panthera Pardus – plus communément appelé léopard.

“Donc, soit un léopard courait dans le Devon lorsque cela a été collecté, soit quelqu’un a piégé ou planté cet ADN”, ajoute le Dr Disotell.

“Ils ne veulent pas de bagarre”

Rick Minter dit qu’il a reçu 1 400 rapports crédibles de personnes à travers le Royaume-Uni Crédit: Big Cat Mystery de Grande-Bretagne – Blaze TV

Des marques de dents auraient été causées par un gros chat

Rick dit qu’il a personnellement entendu parler de 1 400 récits crédibles de grands félins au Royaume-Uni au cours de la dernière décennie, mais pense qu’ils ne sont que la “pointe de l’iceberg” car la plupart ne sont pas signalés.

Malgré les observations récentes, il insiste sur le fait que ces grands félins sont “des animaux timides et méfiants” et non “de grands prédateurs en liberté”.

Il a déclaré: «Ils ont beaucoup plus peur de nous et le plus souvent, ils essaient simplement d’éloigner les humains de leur territoire.

“Ils ne veulent pas risquer d’être blessés lors d’une rencontre avec des humains ou des machines, et ils vivent donc dans l’ombre, cachés.”

“S’ils sont attirés dans les zones urbaines, les chats de taille domestique peuvent malheureusement être emmenés, mais cela arrive très rarement.

“Ils ont une abondance de proies naturelles disponibles – en particulier des cerfs – donc ils n’ont pas besoin d’adapter leur comportement pour se nourrir régulièrement.”

Big Cat Mystery britannique est diffusé à 21 heures le vendredi 25 octobre.