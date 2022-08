J’ai enquêté sur les aéroports les plus chaotiques du Royaume-Uni – les vols annulés et les files d’attente interminables ne sont que la pointe de ce que j’ai découvert

Au cours d’un été de chaos de voyage sans précédent, les vacanciers désemparés sont restés impuissants alors que les files d’attente se faufilent dans les parkings des aéroports et que les vols sont annulés.

Mais ce n’est que la pointe de l’iceberg.

Au cours des dernières semaines, j’ai enquêté sur ce qui ne va pas dans nos aéroports.

Le résultat, Airport Chaos Undercover: Dispatches, doit être visionné pour quiconque envisage de voler à l’étranger.

Nous entendons un dénonciateur dire que les pilotes se sentent obligés de voler lorsqu’ils sont fatigués.

Nous sommes témoins de première main de la frustration des bagagistes surmenés qui cèdent sous la pression.

Nous voyons le désespoir des passagers dont les vacances tant attendues sont gâchées par des retards ou des annulations.

Et nous entendons dire que certaines compagnies aériennes ignorent les appels des clients pour éviter de payer une indemnisation.

Les recherches menées pour Dispatches par le fournisseur de données sur les voyages aériens OAG estiment que, depuis janvier, 1,7 million de personnes voyageant à destination ou en provenance du Royaume-Uni ont été affectées par des annulations dans les 48 heures suivant leur vol.

Melissa Robinson, de Leeds, était l’une d’entre elles lorsque, après deux ans passés à planifier son mariage de rêve à Chypre, sa famille et ses amis ont vu leurs vols TUI annulés depuis Manchester.

Ils ont changé de réservation pour un vol Wizz Air au départ de Doncaster, puis cela a également été annulé. D’autres ont dû se rendre à Gatwick et Bristol pour des vols de remplacement.

MONTAGNES DE BAGAGES

“Ma belle-mère était en morceaux”, raconte Melissa, 39 ans. “Je pleurais.”

Le mariage a eu lieu, mais pas avant d’avoir déboursé près de 4 000 £ pour que tout le monde soit là.

TUI nous a dit que le vol avait été retardé par des “problèmes de traitement des bagages”, s’est excusé et a fourni des remboursements pour les vols alternatifs.

La manutention des bagages est un facteur clé pour déterminer si un vol atteint son créneau de départ prévu et, comme nous l’avons vu à Heathrow, cela peut entraîner des montagnes de bagages non réclamés si les passagers finissent par prendre l’avion ou arrivent chez eux sans leurs valises.

L’aéroport de Manchester est le troisième plus fréquenté du Royaume-Uni et accueille généralement environ 27 millions de passagers par an.

Mais il a été pratiquement mis sous cocon pendant la pandémie et, lorsque les restrictions de voyage ont été levées en mars, il n’était clairement pas préparé.

Swissport non plus, qui charge les bagages de plusieurs compagnies aériennes dans tout le pays, mais a supprimé plus de la moitié de ses 6 000 employés au sol lorsque Covid a frappé.

Un journaliste infiltré de Dispatches a trouvé un emploi avec eux à l’aéroport de Manchester, et des images de caméras cachées montrent la frustration des gestionnaires surmenés qui commencent souvent à 3 heures du matin et sont payés 9,67 £ de l’heure, soit seulement 17 pence de plus que le salaire vital national.

« Putain de chaos ici. . . littéralement pas de personnel », dit l’un d’eux alors qu’il se débat pour transporter seul de grosses valises.

Un autre lui raconte : « Avant, nous avions environ 200 bagagistes. . . lorsque la pandémie a frappé, ils se sont débarrassés de la plupart d’entre eux.

Nous avons vu des embouteillages de bagages, des vols retardés parce que les sacs – y compris ceux du personnel de cabine – n’étaient pas chargés à temps, des sacs prioritaires jetés dans des caisses générales et des images d’une passagère désespérée passant la tête à travers la trappe du tapis roulant à la recherche de sa valise. Un bagagiste de l’aéroport de Manchester révèle : « Cela arrive tout le temps. Les gens essaient de passer, commencent des combats.

À la fin de son séjour de deux semaines, notre journaliste a conclu: «Je ne sais tout simplement pas comment les gens font ces quarts de travail et ce genre d’heures commençant à 3 heures du matin. C’est absolument brutal et personne ne leur accorde beaucoup de crédit.

Swissport nous a dit avoir embauché plus de 4 100 personnes dans tout le pays depuis janvier.

Le 2 juillet, j’ai pris l’avion pour Corfou depuis l’aéroport de Manchester et j’ai filmé l’expérience.

La file d’attente pour le dépôt de bagages EasyJet a commencé dans le parking et il m’a fallu une heure et demie pour atteindre l’avant. La file d’attente pour passer la sécurité était encore pire.

Des images récentes de passagers de pilotes aidant à charger des sacs dans des avions aux aéroports de Manchester et d’Édimbourg montrent qu’ils sont aussi frustrés que tout le monde par le chaos de cet été, et certains disent qu’ils sont sous pression pour voler lorsqu’ils se sentent fatigués.

L’Autorité de l’aviation civile réglemente les heures de travail des pilotes et les rend personnellement responsables de ne pas voler s’ils soupçonnent qu’ils sont dangereusement fatigués.

Mais, s’adressant à Dispatches, un pilote de Wizz Air nous a dit : « Il y a une pénurie d’équipage et pour éviter d’annuler des vols, ils encouragent le personnel à travailler plus dur.

« ILS NE S’EN FAUT PAS VRAIMENT »

« Il y a une pression pour que nous aidions en prenant l’avion pendant nos jours de congé . . . également un système de primes d’été qui encourage les pilotes à voler plus d’heures.

«Vous pouvez vous déclarer malade si vous êtes fatigué, mais vous perdrez financièrement si vous le faites.

“Il n’y a pas cette culture de réflexion où vous pouvez parler.”

Wizz Air conteste cela comme un “ouï-dire”.

Et qu’en est-il des pénuries de personnel de cabine ?

Olivia Kerr a travaillé comme hôtesse de l’air pour BA pendant 22 ans et est l’une des 50 à le porter devant un tribunal parce que, pendant la pandémie, elle dit qu’on lui a dit d’accepter une réduction de salaire de 40% à 17 000 £ par an ou d’être licenciée .

“C’était une coupe massive”, explique Olivia, qui a maintenant quitté l’industrie.

BA nous a dit qu’elle s’était restructurée pour survivre et malgré 4 milliards de livres sterling de pertes, la plupart des licenciements étaient volontaires. Il ne commenterait pas le litige en cours d’Olivia.

Et puis il y a le contrôle des passeports, que le ministre de l’Intérieur Priti Patel a récemment décrit comme fonctionnant d’une « manière non durable et très inefficace ».

Un employé de la Border Force à Heathrow nous a dit : « Nous n’avons pas le personnel, nous n’avons pas les ressources, nous n’avons pas l’informatique. . . et si les e-gates tombent, cela a un impact énorme.

Il a ajouté qu’avec le retour des niveaux de trafic estivaux pré-pandémiques, “avec le personnel actuel, vous allez avoir des files d’attente bien plus longues que trois heures”.

Et, comme nous l’avons appris, obtenir une indemnisation pour les retards ou les annulations est plus facile à dire qu’à faire.

Rory Boland, rédacteur en chef de Which?, me dit : « Soyons francs, ils ne se soucient pas vraiment du service client.

«Ils se soucient de vous flageller un billet bon marché. Nous ne pouvons pas être dans une situation où les passagers se font dire que ce sont vos droits, mais ils ne peuvent pas les faire respecter car la compagnie aérienne est injoignable.

Alors, quand et comment les voyages en avion reviendront-ils à la normale ?

De toute évidence, cela signifiera payer plus pour attirer les gens dans le secteur, et cela pourrait bien entraîner des tarifs aériens plus chers.

Mais si c’est le moyen d’éviter les files d’attente, les retards et les annulations, c’est peut-être un prix à payer.

Airport Chaos Undercover: Dispatches, 20h ce soir, Channel 4.

