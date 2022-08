J’ai enquêté sur l’accident de voiture de la princesse Diana – voici ce qui s’est réellement passé… et comment elle aurait pu survivre

LORSQUE la nouvelle de la mort de la princesse Diana a éclaté aux premières heures du 31 août 1997, le monde entier a pleuré la «princesse du peuple».

La femme de 36 ans a péri aux côtés de son amant, Dodi al-Fayed, après que la Mercedes Benz noire dans laquelle ils voyageaient s’est écrasée dans le tunnel du Pont de l’Alma à Paris.

La nouvelle que la princesse Diana est décédée en 1997 dans un accident de voiture a horrifié et choqué le monde Crédit : AFP

Les images de la voiture détruite ont choqué le monde, déclenchant un débat mondial sur le comment et le pourquoi de la mort de la princesse de Galles, et suscitant des théories sur la question de savoir s’il s’agissait vraiment d’un accident.

Une longue enquête a officiellement conclu en 2008 qu’ils ont été tués illégalement par la conduite par négligence grave du chauffeur Henri Paul, qui avait un taux d’alcoolémie élevé dans son système, et des photographes paparazzis poursuivant leur limousine.

Cependant, même maintenant après 25 ans, des théories du complot et des questions existent toujours autour de ce qui s’est passé exactement cette nuit fatidique.

L’enquêteur médico-légal Tony Read était l’un des experts recrutés dans l’équipe de l’opération Paget du Met pour enquêter sur les théories du complot.

La princesse Diana n’avait que 36 ans lorsqu’elle est décédée à Paris, aux côtés de son partenaire Dodi al-Fayed Crédit : Alamy

Parlant pour la première fois de l’affaire très médiatisée au Sun, l’ancien agent de la circulation, aujourd’hui âgé de 65 ans, dit qu’il y a une chose dont il est convaincu qu’elle aurait pu sauver Diana.

“Je suis fermement convaincu que si les deux occupants avaient porté leur ceinture de sécurité, ils auraient presque certainement survécu – je n’ai presque aucun doute dans mon esprit”, dit-il.

“La collision était survivable parce que [bodyguard] Trevor Rees-Jones a survécu.

“Parce qu’ils ne portaient pas leur ceinture de sécurité lorsque la voiture a heurté le pilier à environ 105 km/h, ils ont été propulsés vers l’avant à 105 km/h et ont heurté l’arrière des sièges avant à 105 km/h.

“C’était une série d’événements très malheureux, mais s’ils avaient bouclé leur ceinture de sécurité, ou si quelqu’un avait mis sa ceinture de sécurité pour elle, ce sur quoi elle s’est appuyée, nous n’aurions probablement pas cette discussion maintenant. .”

“Tout était un peu surréaliste”

Un quart de siècle après la tragédie, Tony apparaît dans la série documentaire en quatre parties de Channel 4 Investigating Diana: Death in Paris, qui donne un nouvel aperçu fascinant de l’affaire.

À l’époque, Tony travaillait comme l’un des enquêteurs principaux sur les collisions de la circulation pour la police métropolitaine et a été stupéfait de passer du statut de «flic de la circulation» à celui de travailler sur l’une des plus grandes enquêtes au monde.

Une fois que les autorités françaises ont terminé leur enquête, l’enquête britannique a commencé. L’équipe de l’opération Paget a été créée en 2004, date à laquelle Tony s’est impliqué, l’enquête se terminant en 2008.

Il dit : « Ça fait longtemps maintenant – je me faisais enlever le Mickey par mes collègues qui disaient en plaisantant qu’il m’a fallu trois ans pour enquêter sur deux accidents – j’ai eu beaucoup de bâton !

“Je n’ai jamais été qu’un agent de police, donc d’être agent de la circulation pendant 12 ans à effectuer des contrôles généraux de la circulation à effectuer des enquêtes sur les accidents … Puis tout à coup, je suis à Scotland Yard dans le bureau du commissaire en train de prendre le thé.

“C’était juste un peu surréaliste.”

L’expert en collision Tony Read apparaît dans le documentaire de Channel 4 Investigating Diana: Death in Paris

“Nous avons un devoir envers toute personne tuée dans un accident”

Tony faisait partie d’une unité spécialisée d’officiers qui aident à déterminer la vitesse, les directions des véhicules, comment les accidents se produisent ou se développent, et ce qui aurait pu être fait pour les éviter.

Dans ce cas, Tony enquêtait des années après l’accident et a déclaré : “Nous examinions des éléments collectés par la police et non la scène en direct – vous êtes donc toujours désavantagé car vous n’obtenez pas de ressentez-le.

“Lorsque nous sommes appelés pour un accident de la circulation, qu’il soit mortel ou potentiellement mortel, nous savons que nous avons une victime – mais nous ne savons pas nécessairement si nous avons un crime ou non.

“Nous avons le devoir envers toute personne tuée dans un accident de la route d’essayer de découvrir ce qui s’est passé, comment c’est arrivé, pourquoi c’est arrivé [and] la famille a besoin de réponses à ces questions.

“Mon objectif n’a pas changé parce que c’était la princesse de Galles.

“Le fait que ce soit elle signifiait qu’il y avait des pressions supplémentaires pour s’assurer que nous faisions les choses correctement, et il serait juste de dire qu’il y avait plus de ressources disponibles que ce ne serait habituellement le cas.”

Tony a créé un modèle à l’échelle de la scène et a reconstitué l’accident Crédit : PA

À côté de impossible de mettre en place un crash

Certains, dont le père de Dodi, M. Al-Fayed, pensaient que les décès étaient le résultat d’un assassinat organisé – une suggestion que Tony dit est “presque impossible”.

Tony dit: “Vous trouverez des scientifiques et des gens comme moi ne diront jamais jamais [but] il est si peu probable qu’il ait été mis en place que c’est presque impossible.

“Nous savons que la Mercedes est allée à gauche et a heurté le pilier, et il y a eu un impact catastrophique sur une petite zone de la voiture.

“Si la Mercedes était allée à droite et avait heurté le mur lisse du passage souterrain, cela aurait eu un impact significatif et aurait filé sur la route pour se reposer – mais cela aurait été beaucoup moins significatif.

“Il aurait été presque impossible de provoquer un accident, et en plus de tout cela, vous ne pouvez pas garantir comment la Mercedes s’écrasera par la suite.”

La voiture a été minutieusement inspectée par la police britannique, qui n’a rien trouvé d’anormal. Crédit : AFP

Frein ‘défaut’

Une autre suggestion était que la voiture de Diana avait été falsifiée – une affirmation que Tony écarte à nouveau après avoir soigneusement inspecté le véhicule lors de son retour au Royaume-Uni.

Il déclare : « Il s’agit de l’inspection la plus approfondie d’un véhicule accidenté dans laquelle j’ai jamais été impliqué.

“Nous n’avons rien trouvé de mal à cela.

“Il y avait une allégation selon laquelle il y avait un défaut de frein, mais en fait, nous avons découvert que l’un des capteurs de plaquette de frein s’était desserré et était en court-circuit, provoquant l’allumage du voyant d’avertissement du feu stop sur le tableau de bord.

“Donc, quand les gens ont dit qu’il y avait un défaut de frein, il y avait certainement un voyant allumé – mais il y avait une explication rationnelle et plausible.

“Il n’y avait rien de mal avec les freins, c’était juste le capteur.”

La princesse Diana est décédée dans un accident de voiture le 31 août 1997 Crédit : PA : Association de la presse

Une fin tragique

Beaucoup de temps a été consacré à la création d’un modèle à l’échelle de la scène et à la reconstruction virtuelle de l’accident, établissant que le côté avant droit de la Mercedes a coupé le côté arrière gauche de la Fiat blanche, avant de percuter le 13e pilier au milieu. de la route.

Tony dit : « À cette occasion, vous avez une route étroite, droite, presque complètement plate, puis à l’entrée du tunnel, elle s’incline vers le bas et se courbe vers la gauche.

“C’est une transition brusque du niveau à une pente descendante, et le virage au même point.

“Ces deux choses ensemble en font une route potentiellement difficile, alors si vous ajoutez un peu d’alcool et une vitesse excessive, cela devient alors une route vraiment difficile à négocier.”

“C’était un conducteur qui avait un peu trop bu en roulant à grande vitesse sur une route difficile.

«Je vous garantis qu’un de mes collègues aura affaire à un ensemble de circonstances presque identiques ce week-end – cela arrive très régulièrement.

“Cela n’arrive pas très régulièrement avec une princesse dans le dos, mais les circonstances générales sont très courantes.”

Enquête sur Diana : Mort à Paris continue le 28 août sur Channel 4