J’ai enfin trouvé une application qui arrête le défilement sans fin et je l’adore

L’invention du téléphone a marqué un changement sismique dans notre rapport au contenu. En général, nous voulons que les choses soient rapides, instantanées et sans interruption. Et en grande partie, nous obtenons exactement ce que nous voulons. Nos applications d’actualités sont mises à jour avec une abondance de nouveau contenu toutes les heures et les dernières nouvelles disposent même de mises à jour de texte en direct. Nous vivons à une époque de commodité sans douleur.

Ce type de mode de vie convient à certains mais pas à tous. En fait, cela peut souvent avoir des conséquences négatives sur notre santé mentale et sur la façon dont nous interagissons avec les autres. Ces dernières années, j’ai essayé de m’y opposer en prenant la décision active de suivre une voie différente. Cela inclut la désactivation des notifications sur mon téléphone, la suppression des applications de réseaux sociaux et la définition de moments de la journée dédiés où j’interagis avec mon téléphone. Je suis loin d’être parfait mais je suis satisfait des résultats jusqu’à présent.

L’une des applications qui m’a aidé à compartimenter ma journée plus efficacement est la Poche application. Comment cela aide-t-il ? Je réserve souvent dix ou quinze minutes pour lire certains articles en ligne, mais cela ne me laisse pas assez de temps pour lire tout ce que je veux pendant cette séance. Pocket me permet de sauvegarder ces articles pour plus tard afin de pouvoir les lire quand je serai prêt.

L’un des avantages de Pocket est qu’il fonctionne sur tous mes appareils et qu’il est donc prêt à fonctionner quand j’en ai besoin. Pour moi, les deux endroits où j’en ai le plus souvent besoin sont mon téléphone et mon ordinateur portable. Pocket prend la forme d’une application pour votre téléphone et d’une extension pour votre navigateur, mais sur les deux plateformes, le processus est remarquablement similaire.

Sur un téléphone, c’est aussi simple que d’appuyer sur « Partager » suivi de « Pocket ». Si vous avez l’habitude de partager les choses les plus récentes et les plus intéressantes que vous avez trouvées avec votre famille ou vos amis, alors vous serez comme chez vous avec Pocket. Sur le Web, c’est tout aussi simple ; appuyez simplement sur le bouton « Pocket » du navigateur de votre choix et le reste est couvert.

Sur les deux plateformes, au moment de la sauvegarde, Pocket vous offre la possibilité d’ajouter des balises. Je n’ai pas tendance à les utiliser, mais si vous enregistrez régulièrement de nombreux articles, ces balises vous aideront à trouver plus rapidement ce que vous souhaitez lire. Ils vous seront également très utiles si vous recherchez du contenu que vous avez enregistré il y a longtemps.

Une fois que tu l’as partagé avec l’application, tout le reste se fait en arrière-plan et tu trouveras cet article qui t’attend lorsque tu voudras le lire. Tous vos articles enregistrés se trouvent dans l’onglet « Enregistrements » de l’application et sont présentés par ordre de date, le plus récent apparaissant en premier.

C’est ensuite à vous de décider de parcourir les articles. Si vous les avez tagués, vous pouvez choisir de lire simultanément des articles sur des thèmes similaires, ce que j’aime faire. Alternativement, si vous aimez un mélange de sujets, procédez simplement de haut en bas.

J’aime trouver une période de temps chaque jour, généralement juste avant d’aller me coucher, pour rattraper le contenu enregistré de la journée. Les enfants sont au lit, je m’installe pour la nuit et tout est calme dans la maison. Avoir enregistré un ensemble d’articles m’évite déjà de faire défiler inconsidérément pendant que j’essaie de trouver quelque chose d’intéressant.

J’aime aussi les fonctionnalités dédiées pour une lecture ciblée. Non seulement il existe un mode sombre et des options de police dédiées, mais il existe également une option de lecture géniale. Évidemment, ce n’est pas la lecture la plus naturelle, mais c’est une excellente option si vous vous sentez trop fatigué pour vous concentrer sur la lecture.

Pocket m’a aidé à me sentir davantage au courant du contenu que je consomme. Cela me permet de rester plus concentré à d’autres moments de la journée et de profiter du contenu infiniment plus que si je le parcourais en toute hâte.