J’ai emprisonné Amanda Knox pour le meurtre de Meredith Kercher – maintenant nous avons noué une amitié après une réunion secrète larmoyante

Le procureur italien qui a emprisonné Amanda Knox pour le meurtre de Meredith Kercher s’est maintenant lié d’amitié avec elle après une réunion secrète larmoyante.

Giuliano Mignini a rencontré l’ancien étudiant d’échange lors d’un rendez-vous émouvant à Pérouse plus tôt cette année.

L’ancien procureur Giuliano Mignini a noué une relation improbable avec Amanda Knox, qu’il a déjà accusée de meurtre devant un tribunal Crédit : Getty

Knox a été retiré du tribunal en 2010 Crédit : Getty

Know a été innocenté du meurtre de Meredith Kercher Crédit : PA : Association de la presse

Knox, de l’État de Washington aux États-Unis, alors âgée de 20 ans, et son petit ami de l’époque, Raffaele Sollecito, alors âgé de 23 ans, ont tous deux été reconnus coupables du meurtre de l’étudiante britannique Meredith Kercher, puis blanchis à deux reprises avant que la Cour suprême italienne n’annule finalement leurs condamnations.

Et il semble que M. Mignini en vienne également à l’idée qu’il s’est peut-être trompé sur l’affaire de 2007 – bien qu’il croit fermement que Knox était sur les lieux du crime.

“Amanda a beaucoup changé et je pense pouvoir dire que je la connais”, a-t-il déclaré au Telegraph à l’occasion du 15e anniversaire de la mort de Kercher.

Ils ont commencé à communiquer il y a deux ans lorsque Knox a envoyé une lettre au procureur à la retraite par l’intermédiaire d’un prêtre qu’elle connaissait depuis son séjour en prison.

Ils ont régulièrement envoyé des vœux de vacances, des photos de famille et partagé des nouvelles de personnes et ont eu une réunion top secrète pendant Knox en juin.

Knox a présenté son bébé Eureka à M. Mignini et a rencontré son mari, Christopher Robinson.

“Maintenant, elle a une famille et une jolie petite fille nommée Eureka et participe à un projet intéressant concernant la justice aux États-Unis”, a-t-il déclaré.

“Nous avons des idées différentes sur le procès qui nous impliquait, mais maintenant j’ai une bonne opinion d’elle.”

Mignini fait également activement pression sur les responsables pour qu’une rue soit nommée en l’honneur de Meredith.

“J’espère que la rue [Via Della Pergola] sera dédié à Meredith.

“Il y a déjà une plaque en son honneur, mais c’est le minimum que Pérouse puisse faire pour se souvenir de cette fille de Londres qui a trouvé la mort dans ma ville.”

Il a ajouté: “Vous me demandez s’il y a eu justice pour Meredith, et douloureusement, je dois répondre non, elle n’a pas obtenu justice.”

Kercher a été poignardée à mort dans son appartement de Pérouse le 2 novembre 2007.

Knox est arrivée chez elle ce jour-là, disant plus tard à la police qu’elle avait remarqué que la porte d’entrée était ouverte et qu’il y avait du sang séché dans la salle de bain.

Après avoir appelé la police, le corps de la colocataire Meredith a été retrouvé dans sa chambre fermée à clé.

En 2007, des empreintes digitales ont été identifiées sur les lieux comme appartenant à Rudy Guede, qui a finalement été inculpé et condamné pour le meurtre brutal.

En 2021, Guede a été libéré de prison après avoir purgé 13 ans d’une peine de 16 ans.

Knox a récemment parlé à un panel d’avocats et a discuté de l’effet que l’affaire a eu sur sa famille et de la façon dont l’affaire en est venue à la définir et à figurer dans un documentaire Netflix sur ses expériences.

Après son expérience, elle a déclaré que les gens avaient afflué pour s’excuser auprès d’elle – l’arrêtant même dans la rue pour s’excuser d’avoir tiré des conclusions à son sujet.

En 2021, Knox et son partenaire Christopher Robinson ont accueilli leur premier enfant ensemble.

Mignini et Knox seraient en contact régulier et partageraient des nouvelles personnelles. Crédit : Getty

Amanda Knox et Raffaele Sollecito sont photographiés ensemble en 2007