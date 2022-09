Un JEUNE garçon emmené à SeaWorld par sa mère comme surprise d’anniversaire a fini par voir un orque tuer sauvagement un dresseur sous ses yeux.

L’expérience a laissé Bobby Connell, 10 ans, avoir besoin d’une thérapie et de cauchemars après avoir été témoin de la mort de Dawn Brancheau.

Dawn Brancheau photographiée quelques instants avant d’être tuée par Tilikum

Suzanne Connell avec son fils Bobby, qui, selon elle, avait besoin d’une thérapie

Tilikum était une énorme baleine, selon les experts, rendue “psychotique” par la captivité Crédit : Alamy

Dawn a joué avec l’orque devant des visiteurs avant sa mort

Dawn a été attaquée par l’épaulard notoire Tilikum après que l’énorme créature l’ait traînée dans l’eau par les cheveux et l’ait brutalement battue à mort.

La femme de 40 ans est décédée des suites d’une noyade avec la moelle épinière sectionnée et a été scalpée par l’orque “psychotique”, qui a tué deux autres personnes au cours de ses 30 années de captivité.

Bobby et Suzanne ont regardé Dawn jouer avec Tilikum juste avant qu’elle ne soit tuée, avec papa Todd, qui a pris la dernière vidéo obsédante de l’entraîneur SeaWorld.

Dans une déclaration de témoin aux enquêteurs, elle a décrit avoir vu Dawn être entraînée dans l’eau par sa queue de cheval par Tilikum, qui pesait six tonnes et mesurait 22 pieds de long.

« Mon fils s’est mis à pleurer. J’essayais de couvrir les yeux de mon fils car il était hystérique et criait », a-t-elle déclaré à l’Occupational Safety and Health Administration (OSHA).

Suzanne décrit le “regard d’horreur et de peur” sur le visage de Dawn alors qu’elle était sauvagement attaquée et après environ 10 minutes, elle était “toujours dans l’eau dans la bouche de la baleine”.

“Mon fils était en train de jouer à ce moment-là et je l’ai également perdu”, a-t-elle déclaré.

La famille avait regardé l’événement Lunch with Shamu au parc de Floride, faisant référence au nom de scène donné par SeaWorld à plusieurs orques.

Le jour de leur visite en février 2010, le spectacle a été présenté par Tilikum.

“J’avais réservé ce dîner il y a quelques mois comme surprise pour le 10e anniversaire de mon fils”, a déclaré Suzanne à l’OSHA.

Suzanne a également déclaré à un détective du bureau du shérif du comté d’Orange que “son fils de dix ans est maintenant en thérapie parce qu’il a été traumatisé par l’expérience”.

La famille a ensuite intenté une action en justice contre SeaWorld sur la base du traumatisme qu’ils alléguaient que Bobby avait subi.

Le procès a déclaré que Bobby “a vu le regard d’horreur et de désespoir sur le visage de Dawn alors qu’elle nageait pour sa vie”.

Suzanne a raconté à CBS News l’effet sur son fils de voir la mort de Dawn.

“Il avait du mal à manger, il passait beaucoup de temps seul, pleurait beaucoup, ne voulait pas parler de choses, était très en colère, faisait des cauchemars”, a-t-elle déclaré.

“C’était difficile pour toute la famille mais il l’a pris très mal.”

Le procès a cependant été rejeté plus tard lorsqu’un juge a statué qu’il montrait maintenant comment SeaWorld avait nui à Bobby.

Un autre visiteur qui était dans le public a décrit le moment terrifiant où elle est allée prendre une photo d’une orque pour voir un dresseur mort dans sa bouche.

La mort de Dawn a entraîné des changements majeurs dans les parcs – et maintenant, les entraîneurs ne montent plus dans les chars avec les orques.

Les experts pensent que les années interminables du Tilikum emprisonné dans des parcs aquatiques l’ont rendu “psychotique” à cause d’un traumatisme psychologique et physique.

Tilikum a été arraché à sa famille dans les eaux au large des côtes islandaises en 1983 et placé dans un réservoir de rétention en béton dans un zoo près de Reykjavík.

Après des mois passés à nager en rond, l’orque a été expédiée à Sealand of the Pacific en 1984.

En 1991, Tilikum était encore enfermé au parc Sealand au Canada lorsqu’un jeune travailleur à temps partiel a glissé et plongé dans la piscine.

Les spectateurs ont regardé avec terreur Tilikum et ses deux coéquipiers traîner à plusieurs reprises l’étudiante en biologie marine Keltie Byrne sous l’eau.

Il l’a traînée férocement autour de la piscine et l’a empêchée de faire surface alors que la jeune femme de 21 ans a été entendue dire “Je ne veux pas mourir”.

Le personnel a essayé frénétiquement de lui lancer une bouée de sauvetage mais elle n’a pas pu l’atteindre car les baleines l’ont traitée comme un “jouet”.

Dans une terrifiante épreuve de 10 minutes, Keltie a réussi à atteindre la surface deux fois alors que ses cris obsédants résonnaient autour de la piscine.

Lorsqu’elle revint pour la troisième fois, elle s’était tragiquement noyée.

Huit ans plus tard, Tilikum a encore frappé.

Le matin du 6 juillet 1999, des entraîneurs horrifiés ont trouvé le corps d’un homme de 27 ans sur le dos de Tilikum.

Daniel Dukes avait visité SeaWorld la veille et était resté après la fermeture du parc – échappant d’une manière ou d’une autre aux yeux attentifs de la sécurité.

Dans un communiqué, SeaWorld a déclaré dans un communiqué: «Il s’agit d’un récit d’un événement vieux de plusieurs décennies qui n’a aucun rapport avec la façon dont nos parcs fonctionnent aujourd’hui ou fonctionnent depuis de nombreuses années.

«Nos entraîneurs n’ont pas été dans l’eau avec des épaulards depuis de nombreuses années et nous avons mis en place des protocoles et une formation approfondis pour protéger la sécurité de nos entraîneurs, animaux et invités.

“Nous sommes accrédités, examinés, audités et certifiés par des agences gouvernementales et des organisations indépendantes de protection des animaux pour respecter les normes les plus élevées en matière de soins aux animaux.

“Nos équipes de centaines d’experts animaliers, de zoologistes, de diététiciens, de vétérinaires et de dresseurs consacrent leur vie aux animaux dont ils s’occupent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an.”

Dawn a été vue souriante alors qu’elle jouait avec Tilikum

Elle était une formatrice expérimentée qui se souciait profondément des baleines Crédit : Orlando Sentinnel