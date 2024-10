J’ai emmené mon enfant dans une tournée principalement réservée aux adultes. Voici pourquoi je recommencerais sans hésiter.

À mi-chemin de notre Trafalgar Aventure nature au Costa Rica tournée, ma fille de 10 ans s’est réveillée, m’a regardé et a dit : « Je pense que c’est la plus longue période que j’ai jamais passée sans sortir avec d’autres enfants. » Elle semblait curieuse plutôt que bouleversée à l’idée qu’elle était la seule enfant de cette communauté itinérante d’adultes allant de la fin de la vingtaine à la fin des années 70.

En tant que seule enfant de notre tournée au Costa Rica, ma fille Vivi avait facilement trouvé sa place parmi les adultes de notre groupe, à tel point que je n’avais pas pensé à quel point cela devait être étrange pour un enfant qui, même en pleine pandémie, fois, avait toujours été entourée de frères et sœurs et de cousins, pour se retrouver soudainement dans le monde des adultes 24h/24 et 7j/7. Quand je lui ai posé des questions, elle a réfléchi une minute puis a répondu : « Je pense que c’est plutôt cool. C’est un peu bizarre qu’il n’y ait pas d’autres enfants dans les parages, mais tout le monde est vraiment sympa et nous faisons tellement de trucs sympas.

ENFANTS EN TOURNÉE : 11 voyagistes super familiaux

Au départ, je n’avais pas l’intention d’emmener un enfant de 10 ans faire un voyage réservé aux adultes au Costa Rica. Cela faisait des années que nous planifiions une grande aventure, rien que nous deux, et savions que le Costa Rica, avec sa faune étonnante, serait la solution idéale. Nous nous étions inscrits à la visite familiale de Trafalgar Singes, jungles et volcansmais lorsque la date de la tournée a été annulée, nous avons changé de cap et nous sommes inscrits à la tournée de la compagnie destinée aux adultes. Elle était tellement excitée à l’idée de voir des paresseux qu’elle n’a pas hésité avant de dire oui à ce projet, même si cela signifiait qu’elle pourrait être la seule enfant de la tournée.

Et elle l’était. Au dîner du premier soir, alors que tout le monde se présentait, j’ai remarqué que les gens la regardaient avec curiosité alors qu’elle attendait son tour pour parler. Après le dîner, les gens ont commencé à venir lui dire bonjour, d’abord à elle, puis à moi.

Dès le deuxième jour, j’ai pu constater qu’il y avait une magie particulière dans cette dynamique de tournée. Non seulement c’était un groupe formidable composé de jeunes mariés, de retraités du Département d’État et de deux cousins ​​d’une vingtaine d’années qui avaient gagné le voyage sur la Roue de la Fortune, mais la présence de Vivi a naturellement fait surface aux grands-parents et aux aspirants grands-parents du groupe (il y avait beaucoup), qui intégreraient facilement Vivi dans les conversations et que je pouvais voir garder un œil doucement protecteur sur elle pendant que nous nous aventurions tous à travers le Costa Rica, montant et descendant de petits bateaux, faisant de la tyrolienne, de la randonnée et de la natation.

PURA VIDA : Voici où partir en vacances au Costa Rica

Lors d’un voyage pluvieux mais étonnant à travers la forêt nuageuse de Monteverde.

Pour moi, j’ai rapidement eu l’impression de voyager avec une grande famille élargie. Le deuxième jour – alors que la plupart des gens apprenaient encore leurs noms – tout le monde connaissait déjà celui de Vivi, et elle le leur. Les soirées étaient étouffantes et de nombreuses personnes du groupe commençaient à se retrouver à la piscine de l’hôtel après le dîner, et elle recevait toujours des invitations à se joindre (je la suivais aussi). Après que Vivi soit brièvement tombée en panne après avoir pratiqué un sport incroyablement bon pendant deux heures de tyrolienne sous une pluie battante dans la forêt nuageuse de Monteverde, notre compagne de voyage Marg a chanté une drôle de chanson d’appel et de réponse pendant que nous marchions – c’était exactement ce dont Vivi avait besoin. Ensuite, et en tant que parent solo, c’était merveilleux pour moi aussi de sentir que j’avais du soutien si j’en avais besoin (ce que j’ai fait, à ce moment-là).

En pensant à emmener votre enfant dans une tournée principalement réservée aux adultes? Voici ce qu’il faut considérer.

Assurez-vous que c’est la bonne tournée

Vivi sur le point de se lancer dans le rafting en eaux vives avec le groupe.

C’est toujours une bonne idée de s’assurer que votre enfant est réellement intéressé par la destination vers laquelle vous vous dirigez, mais c’est particulièrement important lorsque vous envisagez un voyage non spécifique à une famille.

La tournée au Costa Rica a été un véritable coup de circuit pour nous, car ma fille est obsédée par la faune et adore prendre des photos de la nature. Il en a été de même pour la plupart des membres du groupe, ce qui nous a permis de partager le langage de la nature et de faciliter la participation de tous, que nous ayons 10 ou 70 ans.

Connaissez votre enfant

Notre guide Victor organise des visites familiales et principalement pour adultes au Costa Rica.

Être le seul enfant d’une tournée réservée aux adultes ne fonctionnera pas pour tous les enfants. Être en tournée avec principalement des adultes signifie qu’il y a moins de temps pour courir et jouer, plus de temps assis et d’écoute, et parfois des activités bien plus destinées aux adultes qu’aux enfants.

UNE FAUNE INCROYABLE : Comment planifier un safari ours en Alaska

Mais cela peut convenir parfaitement aux enfants plus âgés qui aiment être entourés d’adultes et à ceux qui ont une capacité d’attention plus longue. «Tout le monde est si gentil avec moi et me fait me sentir incluse», a noté Vivi alors qu’elle s’endormait une nuit.

Si vous le pouvez, trouvez un guide expérimenté dans l’accompagnement des familles.

Lors d’une excursion en bateau au Costa Rica.

Notre guide, Victor, a guidé non seulement Trafalgar’s Aventure nature au Costa Rica mais aussi la tournée familiale de l’entreprise Singes, jungles et volcans. Dès le premier jour, j’ai pu constater la manière dont il engageait Vivi tout en effectuant un travail exemplaire en adaptant la visite aux adultes – un signe certain d’un guide qui sait diriger une visite en famille.

Il n’est pas toujours possible de connaître le guide à l’avance, mais lors du processus de réservation, vous pouvez souvent demander des informations sur les guides à l’agence de voyage. Les guides qui travaillent avec des familles ont tendance à avoir un peu de magie supplémentaire qui vaut la peine d’être recherchée si vous voyagez. avec des enfants.

Apportez les outils dont vous avez besoin pour aider votre enfant à réussir

La laisser prendre des photos était un excellent moyen de garder mon enfant engagé pendant la tournée.

En tant qu’enfant, les besoins de ma fille étaient un peu différents de ceux des adultes avec qui nous voyageions, alors pour faciliter notre voyage, nous avons travaillé ensemble en amont pour nous assurer d’apporter les choses qui l’aideraient à traverser les moments les plus délicats pour elle.

Cela signifiait que nous sommes arrivés avec deux sacs d’un litre remplis d’amandes, de barres de mélange montagnard, de fruits secs et d’autres collations faciles qu’elle pouvait manger à tout moment (elle a tendance à se pencher).

Un appareil photo était un autre outil qui a aidé mon enfant de 10 ans à rester engagé plus longtemps. Surtout lors de longues promenades en bateau et randonnées avec la faune, avoir un appareil photo à la main signifiait qu’elle faisait autre chose que simplement s’asseoir ou marcher. Elle cadrait des scènes dans son esprit, zoomait sur la faune et composait des plans.

Mon meilleur geste de tout le voyage a été de télécharger un livre audio que nous avons écouté ensemble pendant les jours de voyage plus longs. Cela nous a donné de quoi espérer et a fait passer le temps plus vite, puisque nous étions tous les deux accros à l’histoire (c’était le deuxième tome de la série « The Thief » de Megan Whalen Turner).

Parce qu’il faisait chaud au Costa Rica, nous avons également veillé à ce que son maillot de bain soit toujours prêt à l’emploi, car il n’y a rien de mieux qu’un plongeon dans une piscine fraîche avant le dîner pour se ressourcer après une longue journée.

N’oubliez pas qu’ils sont jeunes

La faune était au centre de la visite que nous avons choisie.

Il y avait des moments – comme une heure après une discussion sur l’histoire de la forêt nuageuse de Monteverde ou deux heures après un long trajet en bus – où je pouvais voir Vivi devenir un peu nerveuse. Plus tard, quand je lui ai posé la question, elle m’a répondu : « Parfois, je m’espace un peu, mais dans l’ensemble, c’était intéressant », ce qui m’a dit que le problème n’était pas tant l’activité que le fait qu’elle n’avait pas d’activité. capacité d’attention d’un adulte parce qu’elle était une enfant.

Me rappelant qu’elle était une enfant et non une petite adulte, et voulant également être respectueuse envers les adultes du groupe qui continuaient à être captivés par la discussion sur l’histoire, j’ai cherché un terrain d’entente. Parfois, cela signifiait glisser à Vivi une serviette et un stylo pour qu’elle puisse gribouiller pendant ses longs trajets en bus, simplement la laisser jouer à un jeu vidéo plus longtemps, ou lui remettre l’appareil photo et la laisser se promener pour prendre des photos. Et, bien sûr, s’assurer qu’elle passe du temps à la piscine tous les jours pour se dépenser et se rafraîchir.

Même si ce n’était pas une tournée destinée aux enfants, nous recommencerions tous les deux sans hésiter. Puisqu’il s’agissait d’un voyage guidé, nous avons eu la chance d’apprendre ensemble, sachant que les détails étaient soignés et que nous pouvions nous concentrer sur l’expérience d’être ensemble et de voir cet endroit spécial pour la première fois.

J’ai emmené mon enfant dans une tournée principalement réservée aux adultes. Voici pourquoi je le referais sans hésiter à l’origine est apparu sur FamilyVacationist.com.

Plus de FamilyVacationist :

Les points de vue et opinions exprimés dans cette chronique sont ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement ceux de USA TODAY. FamilyVacationist.com et TourScoop.com sont détenus et exploités par Vacationist Media LLC. En utilisant le Méthodologie de recommandation de voyage FamilyVacationistnous examinons et sélectionnons idées de vacances en famille, lieux de vacances en famille, complexes familiaux tout compriset vacances en famille classiques pour tous les âges. Couvertures TourScoop visites guidées de groupes et tour-opérateurs, avis des voyagistes, avis sur l’itinéraire de la visite et recommandations de matériel de voyage.

Cet article a été initialement publié sur USA TODAY : Qu’est-ce que ça fait d’emmener votre enfant dans un voyage réservé aux adultes au Costa Rica