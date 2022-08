J’ai emmené ma fille passer une journée amusante mais elle s’est retrouvée dans des flots de larmes – je suis furieux

Une maman a raconté comment sa fille a été laissée “pleurer hystériquement” à cause de brûlures douloureuses aux jambes après avoir descendu un “toboggan de la mort” en short dans un centre de jeux intérieur.

Delilah Price, neuf ans, a descendu le toboggan rouge raide qui présente une “ chute de la mort ” verticale à Playzone à Llansamlet, Swansea, lors d’une journée en famille.

Sarah Price avec ses filles Delilah (à droite), qui a subi des brûlures, et Dolcie (à gauche). 1 crédit

La brûlure par friction de Delilah Price sur un toboggan à Playzone à Llansamlet, Swansea 1 crédit

Mais elle s’est retrouvée avec une brûlure sur le haut de la cuisse qui a nécessité un traitement médical, et maman Sarah, 38 ans, a déclaré qu’elle ne pouvait pas s’asseoir pendant des jours et qu’elle avait maintenant peur des glissades.

Le site Web de Playzone indique que les visiteurs doivent “garder les bras, les jambes et le torse couverts – pas de shorts ni de jupes courtes”.

Mais Sarah a déclaré que Delilah, sa sœur Dolcie, huit ans, et leurs deux cousins ​​portaient tous des shorts et des t-shirts au centre de jeux et que le personnel n’avait rien dit lors de la visite de mercredi dernier.

Sarah, de Cimla, Neath, dans le sud du Pays de Galles, qui dirige une entreprise de nettoyage domestique, a déclaré: “Je n’avais jamais entendu parler d’un toboggan brûlé ni vu un seul et nous utilisons des centres de jeux depuis neuf ans.

“Les enfants portaient tous des shorts et des t-shirts.

“Rien n’a été dit à l’entrée sur leurs vêtements et ils ont pu entrer et jouer sur n’importe quoi.

“Dès que Delilah est descendue du toboggan, elle a pleuré de façon hystérique et le personnel lui a donné un sac de glace.

« Au moment où elle est rentrée à la maison, c’était vraiment douloureux, et le lendemain, tout pleurait.

“Pendant des jours après, elle pouvait à peine marcher et ne pouvait pas s’asseoir.

“Tout y collait. Elle souffrait tellement.

“Les médecins de l’hôpital l’ont nettoyée et habillée plusieurs fois et ont pensé qu’elle pourrait avoir besoin d’antibiotiques, mais ils sont heureux maintenant que cela commence à guérir.

“Je pense vraiment qu’il devrait y avoir des règles plus strictes comme il y en a dans d’autres endroits exigeant des chaussettes ou des chaussures correctes.

“J’ai appelé Playzone pour les prévenir mais ils n’étaient pas intéressés.

“Ils ont dit que j’aurais un rappel téléphonique mais je n’ai rien entendu.

“J’ai dit que j’enverrais par e-mail les photos de la brûlure, mais ils ont dit qu’ils ne voulaient pas les voir.

“Nous n’y retournerons pas. Delilah a trop peur d’utiliser un toboggan maintenant, mais j’espère qu’elle le surmontera.

“Ça a été une semaine difficile, elle n’a pas pu faire grand-chose. Les premiers jours, elle ne pouvait même pas s’asseoir et elle voulait coucher avec moi, ce qui ne lui ressemble pas.

“Je suis bouleversé et en colère, et je pense que des choses devraient être en place pour empêcher que cela ne se reproduise.”

Un porte-parole de Playzone Swansea a déclaré: “Nous nous soucions beaucoup de la sécurité de nos clients, mais nous ne pouvons pas être responsables de la façon dont les parents ou les tuteurs choisissent d’habiller leurs enfants.

« Les enfants restent sous la responsabilité des adultes fréquentant le site avec eux.

“À la réception et dans tout le bâtiment, il y a d’énormes panneaux de sécurité indiquant que les bras et les jambes doivent être couverts et que les shorts ne doivent pas être portés.

“Nous avons eu notre inspection RoSPA annuelle sur ce site hier et l’inspecteur était satisfait de nos procédures de gestion et d’équipement.”