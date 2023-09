J’ai emménagé dans mon SUV tout à fait normal et je vis désormais sans loyer – grâce à mes bagages astucieux, il y a même assez de place pour mon chien

CETTE femme aventureuse a emménagé dans sa voiture gratuitement – ​​et grâce à sa méthode astucieuse, il y a assez de place pour un lit et son chien.

Bri Walston a laissé son ancienne vie derrière elle et a opté pour une maison sur roues, ce qui signifie qu’elle ne paie rien de loyer et peut voir le monde.

4 Bri vit sur la route avec son chien Crédit : TIKTOK bri Waltson

4 Elle a transformé son SUV en une maison à part entière Crédit : TIKTOK bri Waltson

La nomade documente sa vie sur TikTok et a récemment donné un aperçu de son SUV rénové.

Elle a déclaré : « Ceci est mon garde-manger, ceci est ma cuisinière et c’est ici que je cuisine.

« Pour vous donner une idée de l’espace dont il dispose, voici ma boîte de chargement, où je range tout mon équipement de plein air. »

En gardant la majorité de ses affaires dans le coffre sur le toit, Bri a suffisamment d’espace pour dormir confortablement dans le véhicule avec son toutou.

Sur le siège passager, elle range son appareil photo, son sac à dos, ses articles de toilette et son sac banane, gardant l’essentiel à portée de main, tout en rangeant ses vêtements dans les tiroirs derrière le siège conducteur.

Bri se faufilait entre les autres véhicules sur le parking, en plaisantant : « Mec, ces limites de propriété sont étroites par ici !

Au total, la dépensière avisée n’a dépensé que 18 800 £ pour sa Subaru Forester, 820 £ pour la trappe de chargement et 164 £ pour la conversion de sa banquette arrière.

Et vivre sans loyer signifie pratiquement aucune dépense pour autre chose que l’essence et la nourriture.

Et elle a dit que le meilleur, c’est qu’elle peut voyager avec son chien bien-aimé : « Elle mérite de voir le monde, de renifler tous les troncs d’arbres sur lesquels d’autres chiens ont fait pipi, d’attraper autant de bâtons qu’elle le souhaite le long des sentiers, de nager. dans des lacs aléatoires et faites aussi du pot avec vue.

« Son jardin est partout où nous allons. »

La vraie raison pour laquelle Bri a envisagé d’emménager dans des camionnettes est due à un traumatisme passé, a-t-elle révélé.

Elle a déclaré : « Je savais qu’il était temps de faire mienne ma vie et de découvrir le monde comme je le voulais.

« Libre, imprévu, spontané, chaotique, excitant, romantique et plein d’amour. La meilleure façon dont je savais comment y parvenir était de le faire sur la route à plein temps.

Et elle a récemment remplacé sa Subaru Forester par une camionnette blanche plus grande, dotée de rangements intégrés, d’un bureau et d’une cuisinière pour cuisiner – ce qu’elle appelle « une véritable amélioration ».

Bri n’est pas la seule personne à avoir choisi de vivre dans une camionnette pour sauver argent et partir à l’aventure – Liam Day vit à plein temps avec sa femme dans un camping-car.

Cela survient après qu’une femme qui vit dans une camionnette aménagée avec son partenaire a révélé comment ils sont capables de vivre un style de vie en dépensant presque pas d’argent.

4 Elle garde les nécessités à l’arrière Crédit : TIKTOK bri Waltson