UNE JEUNE sympathisante a raconté comment elle a embrassé Meghan Markle pour “lui montrer qu’elle est la bienvenue” en Grande-Bretagne.

Hier, des hordes de fans royaux étaient impressionnés alors que les princes William et Harry et les épouses Kate et Meghan se réunissaient de façon spectaculaire en hommage à la reine au château de Windsor.

Meghan Markle a été étreinte par une personne en deuil

Les princes William et Harry et les épouses Kate et Meghan se sont réunis de façon spectaculaire hier en hommage à la reine

Le fan avait l’air visiblement choqué de rencontrer la duchesse de Sussex

Alors que la foule applaudissait, Meghan, 41 ans, à l’air nerveux, tenait la main de Harry pour se rassurer.

Mais une fan de 14 ans l’a fait se sentir comme chez elle lorsqu’elle a fait un câlin à la duchesse.

Elle a déclaré à CNN: “Nous attendions juste qu’elle vienne et elle est venue et m’a demandé mon nom, comment était ma journée et combien de temps j’attendais.

“Je lui ai demandé si je pouvais avoir un câlin et elle m’a embrassé en retour. C’était juste un moment assez incroyable.

jeça vient comme…

Seuls William et Kate – nouvellement nommés prince et princesse de Galles – devaient rencontrer le public à partir de 16h30.

Mais le bain de foule a été retardé jusqu’à 17h15 pour inclure Harry et Meghan.

La jeune sympathisante a dit qu’elle “admire Meghan” et a révélé la raison touchante pour laquelle elle avait besoin d’embrasser la duchesse.

Elle a expliqué: «Cela m’est venu à l’esprit et tout le monde m’a en quelque sorte encouragé.

“Je suppose que j’avais juste l’impression que j’en avais besoin d’une certaine manière.

“J’ai l’impression qu’elle traverse beaucoup de choses à cause de la mort de la reine mais aussi à cause de tout ce qu’elle a vécu avec la famille royale.

«Je voulais juste lui montrer qu’elle est la bienvenue, je suppose. Je voulais juste la serrer dans mes bras après tout ce qui s’est passé.

Pendant ce temps, la princesse de Galles nouvellement nommée a également réconforté un jeune fan royal en deuil.

Dans la douce séquence, la maman de trois enfants aperçoit une jeune fille en train de pleurer dans la foule.

Se penchant pour la réconforter, Kate dit : “Bonjour ! Pourquoi es-tu triste ?”

Remarquant à quel point la jeune fan était proche de la porte, elle demanda : “Tu te fais écraser ? Tu veux rentrer chez toi pour prendre un thé ?”

Levant les yeux vers les parents de la fille, la princesse rayonnante ajouta : “Tu dois être tellement fatiguée. C’est une longue journée, n’est-ce pas ?”

Après que la petite fille ait dit à la princesse qu’elle avait laissé un mot et des fleurs en l’honneur de la reine, une Kate clairement émue a répondu : “Oh merci beaucoup.

“C’était très agréable de vous rencontrer. Maintenant à la maison pour le thé !”

Le porte-parole officiel de William a confirmé qu’il avait invité Harry et Meghan à observer les hommages à la reine cet après-midi.

Cela vient après que le roi Charles III a exprimé hier son “amour” pour Harry et Meghan dans son premier discours à la nation.

Le sentiment est venu alors que Harry retournait solennellement à Frogmore Cottage après être arrivé tragiquement en Écosse trop tard pour dire au revoir à la reine.

Le duc de Sussex devrait rester au Royaume-Uni jusqu’aux funérailles de sa grand-mère, mais il a malheureusement été retardé alors qu’il se précipitait vers Balmoral pour tenter d’être aux côtés de la reine.