J’ai élevé le tout premier chien Bully XL. Les gens disent que j’ai créé un monstre – mais ce n’est pas la vérité.

L’homme qui a élevé le tout premier XL American Bully a rejeté les affirmations selon lesquelles il aurait créé un soi-disant monstre.

Après une série d’attaques récentes, le Premier ministre Rishi Sunak a révélé que les American XL Bully Dogs seraient interdits au Royaume-Uni.

Le Premier ministre a annoncé que la race serait interdite en vertu de la loi sur les chiens dangereux. Crédit : Getty

Des manifestants opposés à l’interdiction Crédit : Rex

Ian Langley a été tué à Sunderland après avoir sauvé son chien des mâchoires d’un chien soupçonné d’être un tyran XL

Ian « Scouse » Langley, 54 ans, était la dernière victime présumée de la race après avoir été attaqué alors qu’il tentait de protéger son chiot.

Il a été transporté d’urgence à l’hôpital avec des blessures graves, qui mettent sa vie en danger, mais n’a malheureusement pas pu être sauvé et est décédé.

Aujourd’hui, l’homme qui a créé la race aux États-Unis a expliqué comment il rejette les affirmations selon lesquelles il aurait créé un monstre d’une manière ou d’une autre.

Dave Wilson, qui a créé la race dans les années 1990, a déclaré que son intention était de créer un chien doté d’un « tempérament docile ».

S’adressant au Times, il a déclaré : « Nous voulions un chien qui ressemble à un

culturiste. . . un chien plus petit et plus musclé.

« Nous voulions également nous assurer que son comportement ne représentait pas ce que serait le stéréotype. Nous avons donc commencé à créer un chien au tempérament très docile. La race de compagnie ultime. »

L’intimidateur américain a commencé à émerger en 2004, après une dizaine d’années de reproduction. M. Wilson a ensuite créé le Bully Kennel Club où les chiens pouvaient concourir. Si les chiens faisaient preuve d’agressivité, ils étaient disqualifiés.

Les chiens sont apparus pour la première fois au Royaume-Uni vers 2014 et semblent avoir prospéré pendant le confinement, lorsque de nombreuses personnes ont acheté la race controversée.

M. Wilson s’oppose désormais à l’interdiction de la race qu’il a créée. Il a déclaré : « La véritable nature de la race n’est pas vraiment celle qui est décrite. »

Il a ajouté que le Royaume-Uni « doit cesser de pointer du doigt les chiens et commencer à pointer du doigt ceux qui font réellement le mal ».

Le groupe de campagne Bully Watch UK a été créé pour documenter les attaques de la race et dénoncer les éleveurs illégaux ayant des liens avec des groupes criminels.

Le groupe rassemble des informations provenant des médias sociaux et soumet des demandes d’accès à l’information à la police et aux hôpitaux.

L’exactitude des statistiques du groupe a été remise en question par certains, rapporte le Times.

Doug Smith, du groupe, a déclaré que de nombreux éleveurs vendaient leurs produits à leurs amis, à leur famille et à leurs voisins.

Il a déclaré : « J’ai parlé à des journalistes qui se sont rendus dans les communautés

et la moitié de la rue possédera un tyran américain. »

M. Smith se demande si une interdiction de la race fonctionnerait. Il a ajouté : « La police est débordée et la saisie et le chenil des chiens coûtent cher. Tout le système est en panne. »