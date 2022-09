J’ai élevé 2 PDG prospères et un médecin – voici le style parental que je n’ai jamais utilisé avec mes enfants

D’après mon expérience et mes recherches, je pense que la “parentalité en hélicoptère” est la plus toxique.

Je ne revendique pas tout le mérite de leurs succès, mais tous les trois ont grandi pour devenir des personnes très accomplies. Susan est la PDG de Youtube Janet est médecin et Anne est cofondatrice et PDG de 23etmoi . Elles se sont hissées au sommet des métiers ultra-concurrentiels à prédominance masculine.

Cela pourrait être dans la cuisine, par exemple. Nous cuisinons tous. Apprenez à votre enfant à préparer son propre petit-déjeuner. Ils peuvent verser des céréales et du lait. Les enfants plus âgés peuvent faire un œuf brouillé. Ou ils peuvent tous apprendre à faire une salade. C’est si simple : Laver la laitue, couper une tomate ou un avocat, ajouter la vinaigrette… et voilà !

Le but est qu’ils soient fiers du travail qu’ils font, un travail qui n’appartient qu’à eux. Ils développeront des compétences vers l’indépendance et apprendront également à aider à la maison.

Les parents et les enseignants peuvent permettre aux enfants d’être des penseurs indépendants, de travailler avec leurs pairs et de renforcer leur confiance en eux.

Je recommande de suivre TOURacronyme de Confiance, Respect, Indépendance, Collaboration et Bienveillance :

Confiance: La confiance doit commencer par nous, les parents. Lorsque nous sommes confiants dans les choix que nous faisons, nous pouvons alors faire confiance à nos enfants pour prendre les mesures nécessaires vers l’autonomisation.

La confiance doit commencer par nous, les parents. Lorsque nous sommes confiants dans les choix que nous faisons, nous pouvons alors faire confiance à nos enfants pour prendre les mesures nécessaires vers l’autonomisation. Respect: Chaque enfant a un don, et il est de notre responsabilité de nourrir ce don. C’est le contraire de leur dire qui être, quelle profession poursuivre et à quoi devrait ressembler leur vie.

Chaque enfant a un don, et il est de notre responsabilité de nourrir ce don. C’est le contraire de leur dire qui être, quelle profession poursuivre et à quoi devrait ressembler leur vie. Indépendance: Cela repose sur une base solide de confiance et de respect. Les enfants vraiment indépendants sont capables de faire face à l’adversité, aux revers et à l’ennui, tous des aspects inévitables de la vie.

Cela repose sur une base solide de confiance et de respect. Les enfants vraiment indépendants sont capables de faire face à l’adversité, aux revers et à l’ennui, tous des aspects inévitables de la vie. Collaboration: La collaboration signifie travailler ensemble en famille, dans une salle de classe ou sur un lieu de travail. Pour les parents, cela signifie encourager les enfants à contribuer aux discussions, aux décisions et même à la discipline.

La collaboration signifie travailler ensemble en famille, dans une salle de classe ou sur un lieu de travail. Pour les parents, cela signifie encourager les enfants à contribuer aux discussions, aux décisions et même à la discipline. La gentillesse: La vraie gentillesse implique la gratitude et le pardon, le service envers les autres et une prise de conscience du monde extérieur à vous-même.

Accordez-vous une pause et arrêtez de trop surveiller vos enfants. Laissez-les aider et diriger. Ils l’apprécieront, deviendront plus indépendants et croiront en eux-mêmes.

Commencez par laisser vos enfants prendre des décisions sur ce qu’ils veulent faire ce week-end, peut-être même planifier quelque chose pour toute la famille. Imaginez à quel point ils se sentiront responsabilisés.

Esther Wojcicki est un éducateur, journaliste et auteur à succès de “Comment élever des gens qui réussissent.” Elle est également co-fondatrice de Tract, où elle apporte sa philosophie d’enseignement centrée sur l’élève dans des salles de classe du monde entier. Suivez-la sur Twitter @EstherWojcicki.