J’ai élevé 2 PDG à succès et un médecin. Voici le style parental qui transforme les enfants en narcissiques

Trop de parents ne se concentrent que sur la victoire, convaincus que si leurs enfants ne sont pas parfaits, ils échoueront dans la vie. Et si leurs enfants échouent, ils échouent aussi. C’est une façon de penser très égoïste et étroite.

Études ont indiqué que les enfants dont les parents hélicoptères ont des attentes élevées en matière de résultats scolaires ou qui réagissent de manière excessive lorsqu’ils font une erreur ont tendance à être plus autocritique, anxieux et vulnérable .

Lorsque nous nous concentrons sur le succès individuel, nous augmentons par inadvertance enfants narcissiques qui manquent d’empathie. Les enfants n’ont pas le temps de penser aux autres lorsqu’ils sont concentrés sur la performance.

La gentillesse était quelque chose que j’ai donné la priorité à enseigner à mes filles quand elles étaient jeunes. Aujourd’hui, Susan est la PDG de YoutubeJanet est professeur de pédiatrie et Anne est cofondatrice et PDG de la société de génétique et de santé 23etmoi.

Mais ce n’était jamais une question d’argent ou de gloire pour eux. Ils avaient la volonté de faire une différence dans la vie des autres.

Pour Susan, la gentillesse signifiait mieux prendre soin de ses employés. Lorsqu’elle était chez Google, elle a aidé à mettre en place un programme de garderie. Elle savait que les parents seraient plus heureux et auraient de meilleurs résultats s’ils savaient que leurs enfants étaient entre de bonnes mains. Elle s’est également battue pour un congé de maternité plus long.

Pour Janet, la gentillesse signifiait aider les parents à élever des enfants forts avec de saines habitudes alimentaires. Et pour Anne, la gentillesse donnait aux gens plus de contrôle sur leur santé en les aidant à comprendre leur propre génome.

Les gens gentils ont aussi tendance à être plus heureux et vivre plus longtemps. Tous les actes de gentillesse ont un peu d’intérêt personnel en eux : ils nous donnent un sentiment de paix et de sens qui ne peut être acheté.