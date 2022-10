J’ai élevé 2 PDG à succès et un médecin. Voici la règle parentale “impopulaire” que j’ai toujours utilisée avec mes enfants

Cela a marché pour mes filles. Tous les trois ont grandi pour connaître un grand succès : Susan est la PDG de Youtube Janet est médecin et Anne est cofondatrice et PDG de 23etmoi . Elles se sont hissées au sommet des professions compétitives à prédominance masculine.

Et quand nous allions faire les courses, je leur demandais de prendre deux livres de pommes. Ils devaient choisir les bons, ce que je leur avais appris à faire, et mesurer les kilos sur la balance.

Plus vous faites confiance à vos enfants pour faire les choses par eux-mêmes, plus ils seront autonomes. La clé est de commencer par une pratique guidée : c’est la méthode “je fais, nous faisons, vous faites”.

Pour être clair, je ne dis pas que vous devriez faire faire à vos enfants des choses qu’ils ne comprennent pas ou ne sont pas capables de faire, ni que vous devriez les laisser jouer dans la rue si ce n’est pas sûr, ou marcher jusqu’à le magasin si le voisinage est dangereux.

L’idée est de leur apprendre à faire face à ce que la vie leur réserve. L’une des leçons les plus importantes que j’ai enseignées à mes filles est que la seule chose que vous pouvez contrôler, c’est la façon dont vous réagissez aux choses.

Lorsque vous faites confiance aux enfants pour prendre leurs propres décisions, ils commencent à se sentir plus engagés, confiants et autonomes. Et une fois que cela se produit, il n’y a plus de limite à ce qu’ils peuvent accomplir.

Esther Wojcicki est un éducateur, journaliste et auteur à succès de “Comment élever des gens qui réussissent.” Elle est également co-fondatrice de Tract.app et bureau principal des parents à Sesh. Suivez-la sur Twitter @EstherWojcicki.

