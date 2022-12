J’ai élevé 2 PDG à succès et un médecin. Voici la compétence n ° 1 que j’aimerais que plus de parents enseignent aux enfants aujourd’hui

C’est quelque chose que j’ai donné la priorité à enseigner à mes filles quand elles étaient jeunes, et cela a contribué à leur succès. Susan est la PDG de Youtube Janet est médecin et Anne est cofondatrice et PDG de 23etmoi .

Lorsque les enfants apprennent à s’autoréguler, ils comprennent mieux l’importance du temps et comment gérer leurs propres comportements et actions.

L’autorégulation ne concerne pas seulement le temps d’écran. Cela les aide finalement à devenir plus capables et confiants dans tous les aspects de leur vie.

L’autorégulation commence à se développer rapidement chez les tout-petits et les enfants d’âge préscolaire, donc plus tôt nous commençons à l’enseigner, mieux c’est.

1. Modélisez une relation saine avec la technologie.

Pensez à la dernière fois que vous avez déjeuné en tapant un e-mail tout en écoutant un podcast et en vérifiant votre téléphone à chaque fois qu’il sonnait. Nous y avons tous été.

Les enfants peuvent avoir du mal à s’autoréguler parce que leurs parents modèlent ce comportement. N’oubliez pas que nos enfants nous regardent et nous copient constamment !

Pire encore, un enquête auprès de plus de 6 000 participants ont constaté que 54 % des enfants pensaient que leurs parents utilisaient trop souvent leurs appareils. Trente-deux pour cent des enfants se sentaient “sans importance” lorsque leurs parents étaient au téléphone.

Sans importance. Ça me rend triste. Combien d’entre nous, adultes, avons ressenti cela lorsque quelqu’un a vérifié son téléphone pendant une conversation ? Oui, les téléphones créent une dépendance, mais pour le bien de nos enfants et le nôtre, nous devons fixer des limites.

2. Apprenez-leur à être patients.

L’autorégulation est composée de nombreuses compétences, et l’une d’entre elles est la patience. UN étude sur gratification différée ont constaté que les enfants qui sont capables d’attendre plus longtemps pour obtenir des récompenses ont tendance à avoir de meilleurs résultats dans la vie.

Voici le contraire d’enseigner la patience : laisser un enfant être en ligne toute la journée – dans la voiture, au restaurant, à table.

Pour mes filles, attendre et épargner faisaient partie de nos vies. Nous n’avions pas beaucoup d’argent quand ils grandissaient, alors nous avons économisé pour ce que nous voulions. Ils avaient chacun leur propre tirelire, et ils les remplissaient centime par centime. Nous coupons même des coupons dans le journal tous les dimanches.

Lorsqu’ils ont pu acheter quelque chose qu’ils voulaient grâce à leur patience, ils ont ressenti un sentiment d’accomplissement.

3. Laissez-les s’ennuyer.

En tant qu’enseignant, mes étudiants se plaignaient parfois à moi que je ne pouvais pas retenir leur attention pendant les cours. Mais je ne me suis jamais fâché ou offensé.

Je l’ai saisi comme une opportunité d’apprentissage et j’ai dit : “Je veux que tu rentres chez toi et que tu demandes à tes parents s’ils s’ennuient jamais à leur travail. Si tu reviens demain avec la réponse qu’ils ne s’ennuient jamais, tu peux sauter ma conférence. “

Cela a attiré leur attention. « S’ennuyer est une préparation à la vie », leur ai-je dit. “Tu t’entraînes en ce moment.” Ils ont ri, mais ils ont tous compris. La vie est parfois, ou souvent, ennuyeuse.

Mais vous pouvez apprendre beaucoup pendant ces moments. Vous pouvez soit aller directement sur votre téléphone, soit rêver : quels sont vos objectifs ? Quelles sont vos prochaines étapes ? Quels sont les obstacles sur le chemin? Où ressentez-vous le plus d’excitation, le plus d’espoir ?

4. Définissez des règles techniques.

C’est une évidence, mais étonnamment, de nombreux parents n’établissent pas les règles de base.

Voici quelques-unes de mes principales règles pour la technologie :

Établir un plan avec vos enfants, pas pour vos enfants. Pas de téléphone pendant les repas, que ce soit chez vous ou chez quelqu’un d’autre. Pas de téléphone après le coucher. Expliquez l’importance du sommeil pour le développement du cerveau et rappelez-leur que leur corps grandit lorsqu’ils dorment. Faites preuve de discrétion avec de jeunes enfants. Les jeunes enfants, à partir de quatre ans, devraient apprendre à utiliser les téléphones portables en cas d’urgence. Les enfants devraient élaborer leurs propres politiques de téléphonie cellulaire pour les vacances en famille ou tout type d’activité sociale où ils doivent être présents. Assurez-vous de choisir une pénalité pour avoir désobéi à leur propre politique (par exemple, perdre un certain temps sur un appareil). Discutez des images et de l’audio qu’il convient de partager en ligne. Expliquez que tout ce qu’ils publient laisse une empreinte numérique. Aidez-les à comprendre ce qu’est la cyberintimidation et son impact négatif sur les autres. Je dis toujours : “Rire avec vos amis, pas à leur.” Apprenez-leur à ne pas donner d’informations d’identification personnelle.

L’objectif est de les responsabiliser et de leur enseigner l’auto-efficacité. Lorsque les enfants peuvent s’autoréguler, ils sont plus susceptibles d’avoir des relations plus fructueuses avec eux-mêmes et avec les autres.

Esther Wojcicki est un éducateur, journaliste et auteur à succès de “Comment élever des gens qui réussissent.” Elle est également co-fondatrice de Tract.app et le bureau principal des parents à Sesh. Suivez-la sur Twitter @EstherWojcicki.

Ne manquez pas :

Vous voulez gagner plus et travailler moins ? S’inscrire pour le gratuit CNBC Make It: événement virtuel Your Money le 13 décembre à 12 h HE.