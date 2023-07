J’ai écrit un poème à 14 ans sur le fait d’être sur Corrie et maintenant je suis sur les pavés, dit Stephanie Davis

Cela fait trois ans que Stephanie Davis a quitté sa carrière d’actrice pour se concentrer sur l’éducation de son jeune fils après une période mouvementée sous les projecteurs.

Au plus bas, l’ancienne star des Hollyoaks buvait trois bouteilles de vin par jour et a été « traînée » en cure de désintoxication par ses parents, qui craignaient pour sa vie.

Instagram

Stephanie avec son fils Caben et son partenaire Joe Mckalroy

Stephanie sur le plateau devant The Rovers Return Inn on Corrie

Pourtant, maintenant, la «reine du retour» autoproclamée a remporté un rôle dans Coronation Street avec la première audition qu’elle a faite après son retour au travail.

Stephanie a signé avec un nouvel agent intérimaire cette année et a déclaré que son rêve était d’être sur Corrie.

Deux jours plus tard, on lui a présenté le rôle parfait – en tant que séductrice mariée Courtney Vance.

Stéphanie, 30 ans, maman d’un enfant, a déclaré: « Vous savez quand vous avez ce sentiment: » C’est trop beau pour être vrai, tout se passe trop vite « ? C’était ma première audition après trois ans.

« Dès que j’ai lu le brief du personnage, je me suis dit : ‘C’est à moi. C’est à moi’.

« J’ai fait l’audition puis j’ai traversé cette vague d’émotions.

«Je crois que tout arrive pour une raison, mais ma première audition en retour? Personne ne comprend ça.

C’est une opportunité dont elle rêvait depuis son enfance.

Elle a déclaré: « J’ai écrit un poème quand j’avais environ 13 ou 14 ans, qui disait: » Un jour, je serai sur les pavés de Coronation Street « .

« Ma mère l’avait mis dans son tiroir de chevet et l’a sorti l’autre jour.

« Elle a dit: » C’est incroyable?

« Vous avez écrit cela enfant comme l’un de vos rêves et maintenant vous le faites ».

« C’est vraiment un rêve devenu réalité. »

Stephanie est devenue célèbre après avoir participé à l’émission Over The Rainbow de BBC One en 2010, alors qu’elle avait 17 ans.

Il essayait de trouver un interprète pour jouer Dorothy dans The Wizard Of Oz sur scène.

Ses performances ont impressionné les patrons du feuilleton Hollyoaks de Channel 4, qui l’ont invitée à auditionner.

Elle a rejoint cette année-là en tant qu’adolescente Sinead O’Connor et était au centre de certaines des plus grandes intrigues de la série.

Mais au fur et à mesure que sa carrière d’actrice allait de mieux en mieux, ses pitreries alcoolisées hors écran l’ont rattrapée.

Elle a été dramatiquement limogée du feuilleton en 2015 après être arrivée sur le plateau «inapte au travail».

Deux ans plus tard, elle s’est inscrite en cure de désintoxication pour dépendance à l’alcool après plusieurs tentatives de suicide.

Stephanie dit que sa santé mentale s’est détériorée après son apparition sur Celebrity Big Brother en 2016, et ses parents inquiets, Pauline et Roy, ont dû intervenir.

Stéphanie a précédemment déclaré: «J’étais si bas.

« Je me saoulais à mort.

« J’ai été tellement maltraité mentalement et physiquement torturé. »

Elle a poursuivi : « Je buvais tous les jours, probablement trois bouteilles de vin le matin.

« On m’a dit que j’avais un traumatisme et un trouble de stress post-traumatique.

« J’avais la peau sur les os.

« J’étais brisé et j’avais peur de le dire.

« Je ne voulais pas vivre et c’est pourquoi je buvais. Je voulais mourir.

« J’étais tellement suicidaire et j’ai continué à essayer de me suicider. »

Elle a ajouté: « J’ai été traînée en cure de désintoxication par mes parents.

« Ma santé mentale était si mauvaise, ce n’était pas seulement une dépendance.

« C’est alors qu’un psychiatre consultant m’a dit que j’étais atteint d’autisme de haut niveau, ainsi que d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité.

« Quand j’ai reçu le diagnostic, je ne comprenais pas vraiment ce que cela signifiait.

« Mais dès que j’ai fait mes recherches, je me suis dit: » Whoa, c’est moi « .

« Cela m’a fait m’accepter pour la première fois et commencer à regarder vers l’avenir.

« C’était le plus grand soulagement. »

Après huit semaines de cure de désintoxication, elle est retournée à Hollyoaks en 2018.

Mais après deux ans, elle a pris la décision de partir pour passer plus de temps avec son jeune fils Caben, qui a maintenant six ans.

Lorsqu’elle a découvert qu’elle était sur le point de se diriger vers les célèbres pavés, Stephanie, qui vit à Liverpool avec Caben et son petit ami Joe Mckalroy, 27 ans, un travailleur pharmaceutique, a fondu en larmes.

Elle a déclaré cette semaine: « Le téléphone a sonné, c’était mon agent et je l’ai eu.

« J’étais comme, ‘Quoi?!’

« Ça n’a pas pénétré et puis j’ai commencé à pleurer.

« La télé est ma place »

« Elle a dit : ‘Pourquoi pleures-tu ? Tu devrais etre content’.

« Je n’arrivais pas à croire à quel point tout s’était passé rapidement et j’en suis très reconnaissant.

« J’ai grandi avec Coronation Street à la télévision à la maison.

« Lors de mon premier jour sur le plateau, la première scène que j’ai filmée était dans The Rovers, ce qui était incroyable.

« J’ai toujours dit à ma mère et à mon partenaire : ‘J’ai hâte d’être sur le plateau et d’entendre ‘Action’.

« J’ai pris une petite vidéo de moi quand je l’ai entendu.

« J’aurais pu pleurer, j’étais si heureux.

« Je suis à la télévision depuis mon plus jeune âge et c’est tout ce que je sais.

« C’est comme être de retour à la maison où j’appartiens. »

Stephanie, qui est toujours en thérapie mais qui a tourné le dos à la drogue et à l’alcool, arrive à Weatherfield ce mois-ci en tant que Courtney, l’épouse de Darren, joué par Ryan Early.

Il est un associé commercial du commerçant Dev Alahan.

Dev, joué par Jimmi Harkishin, le persuade de donner un travail à son fils adolescent Aadi.

Mais avec Courtney dans un mariage sans amour, il ne faut pas longtemps avant que la « minx » profite de ébats secrets avec Aadi, joué par Sam Hussain.

Et bien que certaines de ses scènes soient trop torrides pour que Caben puisse les regarder, il sera à l’écoute des débuts de Corrie de sa mère.

Stéphanie a déclaré: «Je vais le laisser regarder les premiers épisodes, puis après cela, nous devrons attendre et voir. Cela dépendra de quels épisodes il s’agit.

«Elle fait beaucoup de bisous avec Aadi, donc probablement pas ces morceaux, mais il peut me regarder participer.

« Nous allons tous nous retrouver avec ma famille.

« Nous allons passer une nuit chez moi et regarder les deux premiers épisodes. »

Stéphanie profite de la stabilité d’un emploi à temps plein et remercie Joe et sa mère Pauline, 56 ans, d’avoir participé à la garde d’enfants.

Elle a déclaré: «Mon emploi du temps Corrie est si bon, et je n’ai jamais eu ça auparavant.

« Vous découvrez le vendredi précédent ce que vous faites la semaine suivante, alors que moi j’ai l’habitude de le savoir la veille.

« Joe est d’une grande aide, tout comme ma mère, alors nous organisons un club de petit-déjeuner ou un club après l’école.

« Joe va chercher Caben à l’école ou, s’il travaille, ma mère va l’aider.

« Parce que j’étais constamment avec Caben, c’est bizarre de ne pas être avec lui toute la journée.

« Mais il a un très bon âge maintenant et ces jeunes années passent si vite, je voulais passer du temps avec lui parce que je ne le faisais pas quand je tournais auparavant.

« J’ai passé quelques années incroyables avec lui 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais je me prépare à revenir à ce que j’aime.

« Il y a tellement de couches à explorer avec Courtney et elle s’est certainement faite chez elle.

« J’adorerais la voir rester dans les parages. »

Canal 4

Stéphanie a trouvé la gloire sur Over The Rainbow

La star du savon Stephanie dans le rôle de Sinead dans Hollyoaks sur Channel 4

Stephani a été finaliste sur Celeb Big Brother en 2016