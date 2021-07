J’ai écrit un journal sale sur trois ex-amants, puis mon mari l’a trouvé… maintenant c’est l’émission Netflix Sex/Life

APRÈS deux enfants, huit ans de mariage et un mari désintéressé, la vie sexuelle de BB Easton s’était totalement tarie.

Mais au lieu de s’allonger (ou pas!), L’ancienne enfant sauvage a commencé à écrire un journal secret, détaillant les ébats avec ses ex dans le but d’allumer le feu que son mariage avait éteint.

Et cela a fonctionné – de plus de manières qu’elle n’aurait pu l’imaginer. À peine BB, 39 ans, a-t-elle déversé son passé coquin sur son ordinateur que son mari est tombé dessus.

Plutôt que de frapper le toit au-dessus de son obsession apparente pour ses ex-mieux au lit, Ken* a commencé à améliorer son jeu entre les draps et à devenir le partenaire aventureux dont sa femme avait désespérément besoin.

Maintenant, les mémoires sales de BB ont été transformés en un nouveau rompathon Netflix, Sex/Life, qui est devenu cette semaine l’émission la plus regardée du service de streaming au Royaume-Uni.

Il n’est pas difficile de voir pourquoi. La série présente une nudité frontale et est jonchée de scènes de sexe sans restriction qui verraient même le casting de Bridgerton serrer ses perles.

S’adressant au Sun, BB a déclaré à propos de son journal : « J’ai inclus tous les détails graphiques parce que pourquoi pas ? C’était juste un petit journal. C’était amusant et réel. Honnêtement, je ne pensais pas que cela verrait un jour le jour. »

Ancienne enfant sauvage des années 90 d’Atlanta, en Géorgie, devenue psychologue scolaire, BB a commencé à écrire ses mémoires en 2013.

‘Il est très vanille’

BB a déclaré : « J’étais marié depuis huit ans. J’ai eu deux très petits enfants. J’avais un travail super stressant à l’époque. Mon mari avait aussi une carrière et notre relation a été complètement mise en veilleuse.

« Mon mari n’est pas un gars aventureux. Il est comptable. Il est très vanille, très droit.

Elle écrit dans son journal : « Toujours le gentleman, Ken s’allongera sur le dos et me permettra de faire ce que je veux avec lui pendant qu’il se livre tranquillement à des caresses minimales et obligatoires.

BB a raconté comment les relations sexuelles avec Ken jouaient toujours le rôle de second violon dans les matchs de football ou étaient interrompues par des enfants qui criaient, révélant que même lorsqu’elle prenait les choses en main, son vibromasseur était à court de batterie au moment crucial.

Elle s’est finalement retrouvée à passer ses soirées à essayer de se détendre avec un verre de vin tout en écrivant sur des souvenirs coquins de son passé. Elle a fait la chronique de ses exploits avec trois ex-petits amis – un skinhead chevalier bien doté, ex-con Harley et musicien en difficulté Hans*.

Situés dans les années 90, les mémoires décrivent comment une séance perverse avec Knight a déclenché l’éveil sexuel de BB et de nombreux autres après-midi de passion chez lui. Puis elle est sortie avec le stoner Harley, qui lui a proposé tous les jours, avant de craquer pour la rock star et bassiste en herbe Hans. Mais BB l’a attrapé plus tard au lit avec sa meilleure amie.

À sa grande horreur, son mari Ken a découvert le journal torride, enregistré dans un fichier sur son ordinateur. BB a déclaré: «Il y a eu une nuit où je suis descendu après avoir mis le bébé au lit. Et je jure que j’ai entendu le bruit d’un ordinateur portable qui claque dans le salon.

« Il est assis là. C’était donc la première fois que je me disais : ‘Qu’est-ce qu’il a vu ? Oh mon dieu, je suis qu’il va me servir avec des papiers’. Horrifié, BB n’a pas évoqué ce que Ken avait vu et à sa grande surprise, la découverte a amélioré sa performance.

Elle a déclaré: «La nuit suivante, il est rentré du travail et au lieu de s’asseoir, il a dit: Nous avons un rendez-vous. Et c’était super. » Enhardie par un ami proche psychologue, BB a créé un nouveau faux journal où elle a écrit sur des scénarios érotiques et romantiques qui ne s’étaient jamais produits, espérant que son mari le retrouverait et tenterait de les essayer.

Et Ken est tombé amoureux de l’hameçon, de la ligne et du plomb. BB a déclaré: « J’ai remarqué qu’il a commencé à faire des choses que j’avais écrites sur mes ex. Les choses étaient plus torrides que d’habitude. Et j’ai réalisé : ‘Oh, c’est assez incroyable. Je vais continuer à faire ça’. Elle a ajouté: « Nous n’en avons vraiment pas parlé parce que je ne voulais rien gâcher. J’écrivais simplement ces choses, puis je laissais mon ordinateur portable dans le salon ou ailleurs et je regardais simplement.

Son plan a conduit à des relations sexuelles spontanées sous la douche avec son mari, de nouvelles positions et des soirées de rendez-vous passionnées se terminant par des relations sexuelles explosives en voiture. Au fur et à mesure que leur vie intime s’améliorait, BB notait ses exploits coquins avec Ken dans un journal secret qu’elle lui gardait bien caché.

Après un an à raconter ses aventures et ses fantasmes dans ses deux journaux, BB a décidé de les publier sous la forme d’un livre à lire par d’autres femmes. Mais cela signifiait révéler à Ken ce qu’elle avait fait.

‘J’ai aimé l’attention’

Elle a déclaré: «J’ai dit:« OK, alors je transforme cette chose en livre. Je vais le publier anonymement, je vais changer les noms de tout le monde ». Mais il n’était pas content. C’est une personne très réservée et timide et il était terrifié à l’idée que les gens qu’il connaissait lisent des choses embarrassantes sur lui ou sa famille. Alors j’ai travaillé vraiment, vraiment dur.

« J’ai parlé à des avocats et je me suis assuré de changer tout ce que j’avais besoin de changer. Ce n’est qu’après que j’ai publié et qu’il a vu que rien de mal ne s’était passé qu’il était heureux.

BB a initialement auto-publié son livre, 44 Chapters About 4 Men, en 2016 et il est rapidement devenu un succès culte, atteignant la liste des 100 meilleures ventes d’Amazon. Elle a fait un pacte avec Ken et leur famille pour ne jamais le lire. Mais l’attitude de son mari a changé lorsqu’il s’est retrouvé à signer des autographes pour les fans lors des tournées de livres de BB.

BB a déclaré: «Ils fangirls sur lui. Secrètement, il aimait l’attention. Alors c’est devenu amusant au lieu d’être cette chose effrayante qu’il avait peur que les gens découvrent. C’est devenu cette chose vraiment très amusante dans nos vies. Nous devions aller à des séances de dédicaces le week-end, passer tout ce temps ensemble.

« J’ai quitté mon travail stressant, je suis tellement plus heureux maintenant. » Suite à son succès, BB a trouvé un éditeur et Netflix a acheté les droits pour transformer son livre en un drame fastueux Sex/Life.

La série en huit parties voit la mère de deux enfants de la banlieue Billie – basée sur BB et interprétée par l’actrice de L Word Sarah Shahi – fantasmer sur son passé audacieux avec l’ex-petit ami du producteur de musique Brad (Adam Demos). Lorsque son mari, banquier d’affaires, Cooper, interprété par l’acteur de Cloverfield Mike Vogel, découvre ses extraits de journal intime, il oscille entre la jalousie et l’instinct de surpasser son rival.

BB a dit qu’elle s’inquiétait de ce que son mari ressentirait à propos de son interprétation dans la série. Elle a déclaré: «C’est un personnage inspiré par lui, c’est donc ce qui m’inquiétait le plus. Mais il aimait le spectacle. Il ne me l’a jamais dit, mais l’acteur avec lequel il voulait le jouer était Mike Vogel. Il est fan de lui depuis des années.

« Quand je lui ai annoncé le casting, il était le plus excité que je l’ai jamais vu. Alors Ken est content parce que Netflix l’a rendu très beau.

« Plus grand et plus audacieux »

BB a déclaré que la série sexuellement chargée surpassait le drame d’époque Bridgerton, avec des scènes de sexe passionnées et une nudité masculine frontale.

Dans l’épisode trois, Cooper suit Brad dans les douches du gymnase pour évaluer sa concurrence – et le regrette instantanément. La scène dont on a beaucoup parlé a amené les téléspectateurs à se demander s’il s’agissait de la vraie virilité de l’acteur Adam ou d’une prothèse. BB a dit : « Ils [the producers] avait des trucs qui me font rougir et c’est très difficile à faire.

Elle a ajouté : « C’est la chose la plus sexy que j’aie jamais vue à la télévision. Ce n’est pas une exagération. Je veux dire, ça va choquer les gens.

« L’intrigue de base est toujours là, c’est cette femme qui écrit des journaux sur ses ex. Elle a en quelque sorte perdu son mariage et son mari les retrouve, mais ils l’ont pris et l’ont rendu ainsi, tellement plus grand et plus audacieux et plus intense et encore plus sexy. Si c’est possible.

Et BB dit que son ex-petit ami Hans, sur lequel Brad est basé, a même donné son sceau d’approbation au livre et à la série télévisée ultérieure.

Elle a déclaré: «Il est très heureux pour moi et me soutient et je pense qu’il a un peu paniqué. Mais pour la plupart, il a été formidable à ce sujet.

« Il a dit : ‘Je suis assez flatté.’ BB espère maintenant que Sex/Life inspirera les couples qui s’ennuient à retourner dans la chambre et à se lâcher vraiment.

REVIVRE VOTRE LIBIDO Bien que nous ne puissions pas tous écrire une série à succès Netflix torride, BB dit qu’il existe des moyens de donner à votre vie sexuelle un peu plus de punch. Ici, l’auteur partage ses conseils sur la façon de faire revivre votre mariage, sans recourir à des mesures désespérées. FOCUS SUR LES POSITIFS : BB a déclaré: «Mon conseil est juste de dire ce que vous voulez. Mais ne dites pas non plus ce que vous ne voulez pas. C’est une astuce psychologique. Si vous voulez quelque chose, que ce soit d’une personne ou de l’univers, vous devez le formuler positivement. RAPPELEZ-LEUR LES BONS MOMENTS : BB a déclaré: « Dire: » Eh bien, je n’aime pas la façon dont vous l’avez fait, ou, j’ai l’impression que vous m’ignorez, ne leur dit pas ce que vous voulez. Au lieu de cela, vous devez dire : « Rappelez-vous comment nous avions l’habitude d’avoir des rendez-vous, j’ai vraiment aimé ça ». Ou, ‘Tu te souviens comment, tu sais, nous avions l’habitude de faire l’amour, comme à l’époque ?’ « SOYEZ HEUREUX: BB a déclaré : « Exprimez-le d’une manière qui dise à votre partenaire : « C’est ce que je voudrais, et c’est ce qui me rendrait heureux ». Et ils se mettront en quatre pour le faire pour vous. « Votre partenaire veut que vous soyez heureux. Parce que quand vous êtes heureux, vous ne rendez pas leur vie misérable. Vous êtes agréable d’être là quand vous êtes heureux.