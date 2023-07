J’ai écrit le livre sur les attaques de requins… pourquoi vous ne devriez JAMAIS porter de bijoux dans la mer et le point chaud des vacances britanniques à craindre

IL devait être une plongée sereine pour s’émerveiller devant les magnifiques récifs coralliens de la mer Rouge.

Mais le Britannique Dan White a regardé avec horreur l’expédition se transformer en terreur lorsqu’un requin a attaqué un autre plongeur.

Des images terrifiantes montrent un requin accroché aux jambes d'un plongeur en Égypte

L'expert Ralph Collier dit qu'il a examiné plus de victimes mortelles de requins que n'importe qui d'autre sur la planète

Dan, 33 ans, d’Aldershot, Hampshire, a filmé ce moment horrible alors qu’il plongeait dans les îles Brothers à 40 milles au large du continent égyptien.

Un autre plongeur peut être entendu crier de terreur au milieu de l’attaque à cinq mètres sous la surface, dans des images vues dans le nouveau documentaire de la BBC Why Sharks Attack.

Maintenant, les experts avertissent qu’il pourrait y avoir plus d’attaques de requins dans les points chauds des vacances égyptiennes – car les prédateurs affamés manquent de nourriture en raison de la surpêche – et exhortent les touristes à être conscients de leurs choix de tenues en mer.

Pas plus tard que le mois dernier, un touriste de 23 ans a été tué alors qu’il nageait à Hurghada et en 2022, deux personnes ont été mutilées à mort à quelques jours d’intervalle.

L’analyste vétéran des requins Ralph Collier raconte au Sun comment il a enquêté une fois sur une série de cinq attaques en cinq jours, inhabituellement près de la côte de Charm el-Cheikh.

Il a constaté que, tandis que certaines victimes perdaient leurs bras, d’autres avaient des morsures au dos parce que les patrons de plongée encourageaient les touristes à nourrir les requins à la main, ce qui réalisait que les poissons étaient conservés dans des sacs banane. Le gouvernement égyptien a depuis réprimé cette pratique.

Ralph, président du comité américain de recherche sur les requins, a déclaré : « J’ai probablement examiné plus de victimes mortelles d’attaques de requins que n’importe qui actuellement sur la planète et cela ne devient jamais plus facile.

« Les requins préfèrent les eaux profondes, mais la topographie de cette zone touristique est telle que vous avez une plage en pente qui descend jusqu’à 2 000 pieds de profondeur. Les requins peuvent nager juste à côté de vous.

« Si j’étais un touriste, je serais très prudent avant de plonger ou de nager dans la mer Rouge. La zone a besoin de sauveteurs qualifiés sur les plages à tout moment. L’Afrique du Sud, où il y a eu de nombreuses attaques, a des sauveteurs hautement qualifiés pour soigner les victimes, directement sur la plage avant l’arrivée des secours.

« Les autorités égyptiennes doivent regarder ce qui se passe. Lorsque vous vivez du tourisme, vous devez vous assurer que vous faites tout votre possible pour conserver cette activité.

Ralph conseille également aux vacanciers d’éviter de porter des bijoux scintillants en vacances, qui pourraient attirer les animaux car ils peuvent être confondus avec des poissons, et des maillots de bain aux couleurs vives.

Mutilation sauvage

Les plongeurs avant l'attaque paralysante de 2018

L'expert égyptien des requins Nour Farid estime que les requins ont plus faim que jamais

Dan terminait son certificat de plongeur profond avec cinq autres personnes lorsqu’il a enregistré le moment où un requin a déchiré les jambes d’un homme, remplissant la mer de sang en 2018.

Le plongeur a reçu les premiers soins sur son bateau et a survécu à son attaque, mais les experts en comportement des requins ont averti qu’il pourrait y avoir plus d’attaques dans les zones de vacances populaires.

Ils pensent qu’une combinaison de changement climatique, de pêche et de tourisme modifie la façon dont les requins chassent – et que davantage d’humains pourraient être au menu.

Nour Farid, du groupe de conversation de la mer Rouge HEPCA, pense qu’il y avait trop de plongeurs autour du requin lorsqu’il a frappé pendant le voyage de Dan.

Il dit que les requins chassent maintenant dans des eaux moins profondes en raison de la surpêche – et a déclaré que le nombre croissant de touristes est également un problème.

Nour a déclaré: « Si vous regardez cette vidéo, il y a trop de plongeurs autour quand le requin a essayé.

« Il y a plus de monde que jamais dans la mer Rouge, ce qui signifie qu’il y a plus de chances qu’un requin vienne et morde quelqu’un. C’est simple.

«Nous avons fait un calcul d’un site de plongée spécifique dans une zone spécifique et le nombre durable de plongées aurait dû être compris entre 25 000 et 30 000 par an. Lorsque nous avons compté, nous avons constaté qu’il y avait plus de 250 000 plongées par an.

Attaques mortelles

Un requin tueur a été tiré à terre et battu après une attaque en Égypte le mois dernier

Le Russe Vladimir Popov est mort après une attaque de requin

Le mois dernier, Vladimir Popov, un Russe de 23 ans, a été entendu crier « Papa, Papa » après qu’un requin de 10 pieds l’ait traîné sous l’eau alors qu’il nageait à Hurghada.

Des témoins ont déclaré que la mer était devenue d’un rouge cramoisi profond alors que le requin jouait avec son corps pendant plus de deux heures sous le regard impuissant de sa famille.

Son père Yury a déclaré: «Nous sommes allés à la plage pour nous détendre.

« Quel type d’aide pouvez-vous apporter ? Ce hachoir à viande est arrivé en 20 secondes, il a juste été traîné dessous.

La bête a été traquée et battue à mort par un pêcheur avant d’être momifiée et exposée dans un musée local.

Il s’est avéré être un requin tigre enceinte qui porte jusqu’à 70 petits par an.

Nour a déclaré au documentaire que l’autopsie avait révélé que le requin s’était éloigné de son comportement habituel de chasse en eaux profondes pour trouver de la nourriture dans les eaux peu profondes où nagent les touristes.

Il a dit : « Il n’y avait pas de restes de poisson dans l’estomac du requin. Nous voyons que ce requin est allé pour se nourrir et pas seulement parce que c’est comme ça. heurté quelqu’un ou quelque chose à la surface.

Il demande qu’une interdiction de pêche soit introduite dans la mer Rouge pour restaurer les stocks épuisés et donner plus de nourriture aux requins.

En juillet de l’année dernière, il y a eu deux attaques mortelles de requins en quelques jours à Hurghada.

Des touristes et des habitants ont été enregistrés en train de crier et de pleurer depuis une jetée alors que l’Autrichienne Elisabeth Sauer, 68 ans, a été ravagée par un requin Mako, une espèce en voie de disparition dans la mer Rouge. Elle a perdu un bras et une jambe et est morte de choc en se rendant à l’hôpital.

Le lendemain, la Roumaine Roxana Donisan, 44 ans, a été découverte à proximité, son corps saccagé par un requin. Elle a été identifiée après avoir omis de se présenter à son hôtel.

Le nombre d’attaques de requins dans le monde est resté entre 80 et 120 pendant plus d’une décennie, malgré la baisse du nombre de prédateurs.

La capitale mondiale des morsures de requins est la Floride avec 16 victimes l’an dernier.

