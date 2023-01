J’ai échangé mon appartement écossais et mon travail au NHS contre une vie sur la route dans une camionnette convertie – maintenant je parcours le monde

Une infirmière HERO qui a quitté le NHS après la pandémie parcourt maintenant le monde dans une vieille camionnette pour aider les animaux des rues orphelins.

Jen Stuchlak a quitté la profession après que le stress soit devenu trop lourd à supporter et a passé le jour de Noël à construire un refuge pour animaux en Sicile.

Jen Stuchlak a quitté son emploi d’infirmière pour parcourir le monde en s’occupant des animaux

Elle est actuellement en Europe pour s’occuper d’animaux errants qui ont besoin de soins médicaux Crédit : Facebook

Elle voyage avec son mari Joey Crédit : Facebook

Le couple vit dans une camionnette VW convertie qu’ils ont eux-mêmes construite

Le duo utilise ses compétences pour aider les refuges pour animaux à travers l’Europe Crédit : Facebook

La femme de 36 ans, qui a passé plus d’une décennie dans le NHS, a révélé que nombre de ses anciens collègues avaient également démissionné après s’être sentis épuisés et sous-estimés pendant les fermetures.

Jen et son mari Joey, 37 ans, ont décidé d’échanger leur appartement de Glasgow contre une camionnette VW convertie à l’étroit pour vivre une vie autonome sur la route.

Jen a déclaré: “Après Covid, c’était difficile, et comme beaucoup d’autres qui sont passés par là, nous nous sommes retrouvés à réévaluer ce qui était important pour nous et ce que nous faisions n’était pas là où nous voulions être.

“Nous aimons tous les deux vraiment les animaux et savons à quel point ces refuges ont besoin d’aide. C’est pourquoi, après m’être marié en mars, j’ai quitté mon emploi le mois suivant et nous étions partis.”

Le couple, qui a construit la camionnette avec des panneaux solaires, une douche et des toilettes, a jusqu’à présent voyagé à travers la Roumanie, la Serbie et l’Italie, s’arrêtant dans différents refuges pour animaux où Jen aide au traitement médical et Joey utilise ses compétences en menuiserie pour aider.

“Jen a dit:” Nous nous présentons juste à l’improviste, offrons notre aide et les gens nous accueillent.

“En vivant ainsi, nous pouvons nous rapprocher de vivre la vie comme si nous vivions à la campagne, plutôt qu’en tant que touriste.”

Le couple envisage de voyager indéfiniment, dans l’espoir de rejoindre le Zimbabwe où ils se sont mariés en mars dernier.

Jen a ajouté : “Nous passons le plus de temps possible à aider les refuges pour animaux, c’est notre priorité.

“Chaque pays nous a vraiment ouvert les yeux sur la façon dont les animaux sont soignés.

“C’est difficile de ne pas vouloir tous les adopter, surtout les chiots.”