«J’ai dû reprendre ma vie»

Lorsque Cameron Diaz fera la une de la comédie d’action de Netflix « Back in Action » aux côtés de Jamie Foxx l’année prochaine, ce sera son premier film en 11 ans. L’acteur a quitté Hollywood pendant une décennie pour se concentrer sur sa famille (elle a deux enfants avec son mari Benji Madden) et lancer des entreprises comme son vin populaire Avaline. S’exprimant à Le sommet des femmes les plus influentes de FortuneDiaz a maintenu sa décision de se retirer du métier d’actrice pendant un peu plus d’une décennie.

« Pour moi, c’était juste quelque chose que je devais faire », a déclaré Diaz. « C’était comme si je devais faire quelque chose pour reprendre ma propre vie. Et je ne me souciais vraiment de rien d’autre.

« L’opinion de personne, le succès de personne, l’offre de personne, rien de personne n’a pu me faire changer d’avis sur ma décision de prendre soin de moi et de construire la vie que je voulais vraiment avoir », a ajouté Diaz. « Cela revient vraiment à : qu’est-ce qui vous passionne ? Pour moi, c’était pour fonder ma famille.

Cameron relance maintenant sa carrière d’actrice. « Back in Action » de Netflix, diffusé le 17 janvier 2025, se concentre sur deux anciens espions de la CIA (Diaz et Foxx) qui sont contraints de retourner dans une vie d’espionnage après que leur identité secrète ait été révélée. Le film, réalisé par Seth Gordon, met en vedette Kyle Chandler, Andrew Scott et Glenn Close.

À l’horizon également pour Diaz, un retour à la franchise « Shrek », qui développe un cinquième film d’animation qui mettra en vedette les représailles vocales de Diaz dans le rôle de Fiona, Mike Myers dans le rôle de Shrek et Eddie Murphy dans le rôle de Donkey. Avant ces projets, ses derniers films étaient les sorties en salles de 2014 « The Other Woman », « Sex Tape » et « Annie ».

Diaz était l’une des stars hollywoodiennes les plus rentables à la fin des années 1990 et au début des années 2000, devenant célèbre après ses débuts au cinéma dans « The Mask » en 1994, aux côtés de Jim Carrey. Elle a ensuite joué dans une série de comédies romantiques à succès, dont « Le mariage de mon meilleur ami », « Il y a quelque chose à propos de Mary », « Charlie’s Angels » et « Shrek ». Elle a annoncé sa retraite initiale en 2018, ce qui signifiait que le rôle de Miss Hannigan dans « Annie » aurait été sa dernière performance cinématographique.

Regardez l’apparition de Diaz au sommet Fortune dans la vidéo ci-dessous.