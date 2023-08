J’ai dû payer 3 000 £ et parcourir 1 000 miles jusqu’en Croatie pour rejoindre ma famille en vacances à cause d’une règle de passeport peu connue

Un père de trois enfants dit qu’il a été contraint de payer 3 000 £ et de parcourir plus de 1 100 miles à travers six pays afin de rejoindre ses vacances en famille après avoir été victime d’une règle de passeport peu connue.

Peter Holt, 50 ans, dit qu’il était l’une des trois personnes refoulées à la porte d’embarquement pour un vol vers la Croatie depuis le Royaume-Uni parce que son passeport était périmé, bien qu’il n’expire que l’année prochaine.

Avant que le Royaume-Uni ne quitte l’UE, les titulaires d’un passeport britannique en cours de validité pouvaient voyager librement dans l’UE même si leur passeport expirait le lendemain de leur retour.

Mais depuis 2021, Les titulaires d’un passeport britannique voyageant dans n’importe quel pays de l’UE se verront refuser l’entrée si leur passeport a été délivré dix ans auparavant, même s’il reste encore des mois supplémentaires.

Peter a obtenu son passeport en juillet 2013 et a pu reporter les mois non expirés, donnant l’expiration de mars 2024.

Peter Holt, 50 ans, a été contraint de regarder sa famille s’envoler pour la Croatie sans lui car il avait essayé de voyager avec un passeport expiré

Il a emmené sa Mini Cooper à travers six pays en deux jours, pour finalement retrouver sa famille

Le père déterminé a conduit sa voiture de Surrey à la Croatie pendant deux jours, parcourant plus de 1 100 miles

Mais les règles post-Brexit, dont il n’avait aucune idée, ont reporté cela à juillet 2023.

Le consultant en planification financière a regardé avec consternation sa femme Claire, 46 ans, emmener leurs deux fils Rocky, huit ans, et Axel et Hunter, tous deux âgés de six ans, et s’envoler pour la Croatie sur un vol easyJet.

Il dit que personne n’avait signalé son problème de passeport jusqu’à ce qu’il soit à l’aéroport.

«Nous avions réservé les vacances en février, et cela ne disait rien sur un problème de passeport à l’époque.

« J’avais ma carte d’embarquement, j’ai passé le contrôle des bagages, le contrôle des passeports, mais maintenant, à l’étape finale, j’ai été refoulé,

« Cela n’avait tout simplement pas – et n’a toujours pas – de sens. »

Sa famille était ravie de le revoir, après plusieurs jours de séparation

« Nous avions réservé les vacances en février, et cela ne disait rien sur un problème de passeport à l’époque », a déclaré Peter.

Le père déterminé, originaire de Surrey, a été contraint de conduire sa Mini Cooper sur 1 102 miles jusqu’en Croatie, traversant la France, l’Allemagne, l’Autriche et la Slovénie avant de finalement rejoindre sa famille deux jours plus tard en Croatie.

« J’ai acheté mon billet pour traverser le tunnel sous la Manche et j’ai commencé mon voyage,

« Ce qui est fou, c’est que les équipes de contrôle des frontières anglaise et française au point de passage ont accepté mon passeport, ajoutant encore plus de mystère à l’histoire. »

Peter a parcouru environ 500 miles le premier jour de son voyage en s’arrêtant à Strasbourg, en France, à 22 heures dans un hôtel Hilton.

Il a activé les services de suivi Find My iPhone afin que sa famille puisse le suivre dans son voyage continental.

Le papa britannique est passé par la France, l’Allemagne, l’Autriche et la Slovénie avant de finalement rejoindre sa famille deux jours plus tard en Croatie

« Le voyage a été fantastique, les routes étaient lisses, le paysage était fantastique et la conduite à travers l’Europe continentale était tout simplement magnifique », a-t-il déclaré.

Il dit que le road trip paneuropéen lui a coûté 3 000 £ supplémentaires en raison des hôtels, de la nourriture et des frais de traversée.

Il a ensuite parcouru les 608 miles restants à travers l’Allemagne, l’Autriche et la Slovénie en 12 heures pour retrouver sa famille à leur hôtel à Pula à 20 heures.

« Mes enfants, ma femme et moi étions ravis d’avoir réussi à y arriver en si peu de temps », a-t-il déclaré.

« Et ne manquer que deux jours de nos deux semaines de vacances était tout simplement génial. »

Bien qu’il ait raté certaines de ses vacances, il a réussi à faire du tourisme.

Il a déclaré: «Aussi triste que soit la situation, le voyage a été fantastique, les routes étaient lisses, le paysage était fantastique et la conduite à travers l’Europe continentale était tout simplement magnifique.

« J’ai vu des panneaux indiquant des endroits que j’avais vus à la télévision, comme les régions françaises de Champagne et l’Allianz Arena de Munich, j’aurais juste aimé pouvoir m’arrêter. »

Il avertit maintenant les autres vacanciers de vérifier les dates d’expiration de leurs passeports, car son voyage pancontinental lui a coûté 3 000 £ supplémentaires en frais de traversée, en nourriture et en hôtels.

« Je suis content d’avoir réussi, mais la situation était tellement inutile », a-t-il déclaré.

« Je souhaite juste que quelqu’un, que ce soit easyJet ou le bureau britannique des passeports, me le fasse savoir. »

Un porte-parole d’easyJet a déclaré à MailOnline: « Malheureusement, M. Holt n’a pas pu se rendre à Pula car son passeport ne respectait pas les règles de validité actuelles. » easyJet respecte les règles de validité des passeports telles qu’établies par les autorités où nous opérons.

« Nous rappelons aux clients lors de la réservation et avant leur voyage de s’assurer qu’ils connaissent les exigences de la destination vers laquelle ils se rendent et il incombe aux clients de s’assurer qu’ils disposent de documents valides pour voyager. »