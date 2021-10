« J’ai dû le rechercher sur Google », déclare Taapsee Pannu, la star de « Rashmi Rocket », à propos des tests de genre dans le sport

ZEE5 est prêt à vous apporter un film original de drame sportif, « Rashmi Rocket », avec en tête d’affiche l’incroyablement talentueux Taapsee Pannu. Réalisé par Akarsh Khurana, le film très attendu est basé sur Rashmi, une coureuse incroyablement rapide qui rêve de franchir la ligne d’arrivée et de remporter de nombreuses distinctions pour son pays. Cependant, elle se rend vite compte que la course jusqu’à la ligne d’arrivée est parsemée de nombreux obstacles, et ce qui semble être une compétition sportive se transforme en sa bataille personnelle pour le respect, l’honneur et même son identité même. Le principal problème abordé par le film est le test de genre dans le sport.

Parlant de la question des tests de genre dans le sport, Taapsee Pannu déclare : « J’ai rencontré Nanda, qui avait l’histoire avec lui pour ce film. Il avait fait une très belle vidéo de l’histoire pour ma référence. Quand je l’ai vu, j’étais Honnêtement choqué parce que j’aime beaucoup regarder le sport et le suivre aussi, mais je n’avais aucune idée de la question des tests de genre que le film met en évidence. J’ai dû le rechercher sur Google. J’ai été complètement choqué après avoir appris les détails à ce sujet problème particulier. »

Soulignant la même chose, Priyanshu Painyuli qui joue le partenaire de Taapsee dans le film ajoute : cela se passe vraiment » et j’ai été choqué de savoir que cela se produit vraiment. Nous espérons qu’à travers notre film, ce problème sera mis en évidence par une plus grande partie de la société. «

La bande annonce du film a été très bien reçue. Les gens sont impatients de voir Taapsee dans un autre rôle percutant, s’attaquant à un autre problème aveugle contre les femmes. Produit par Ronnie Screwvala, Neha Anand et Pranjal Khandhdiya, écrit par Nanda Periyasamy, Aniruddha Guha et Kanika Dhillon et réalisé par Akarsh Khurana, ‘Rashmi Rocket’ met également en vedette Supriya Pathak, Abhishek Banerjee, Manoj Joshi et Supriya Pilgaonkar dans des rôles pivots.