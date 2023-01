J’ai dû emprunter de l’argent pour nourrir mon enfant après que Barclays ait prétendu que je leur devais 1 million de livres sterling – ils ont RI quand je leur ai dit

Une maman OnlyFans a raconté comment elle a été forcée d’emprunter de l’argent pour nourrir son enfant après que Barclays a affirmé qu’elle devait 1 million de livres sterling.

Chantelle Howarth, 26 ans, a été horrifiée lorsque 500 000 £ sont sortis de son compte et ont vu 500 000 £ supplémentaires partir alors qu’elle était dans une banque pour en parler avec le personnel.

Une mère doit emprunter de l’argent après que Barclays a affirmé qu’elle devait 1 million de livres sterling

Chantelle Howarth travaille plus pour filmer le contenu OnlyFans

Elle s’inquiète de ne pas pouvoir payer ses factures

Elle a perdu 500 000 £ à l’origine

Elle a ensuite perdu 500 000 £ supplémentaires soudainement

Elle a allégué que le personnel de la succursale de Barclays avait ri lorsqu’elle leur avait parlé du problème – et ne lui avait depuis pas dit ce qui s’était passé.

Jusqu’à présent, la mère a emprunté plus de 200 £ à ses amis et à sa famille pour couvrir les factures et la nourriture pour elle, son partenaire et leur fils de huit ans.

Mais certaines factures ont déjà rebondi. Elle a également déclaré qu’elle travaillait maintenant “sans arrêt” sur son compte OnlyFans pour essayer de récupérer de l’argent.

Chantelle, du South Yorkshire, a déclaré au Sun: “C’était absolument choquant. Je n’avais pas de découvert – je n’en ai jamais eu de ma vie.

“J’ai continué comme vous le faites pour payer ce que je payais et j’ai vu que mes économies avaient moins de 500 000 £. Cela n’a même pas montré la transaction d’où cela venait.

“C’était effrayant. J’avais économisé cet argent pour une hypothèque.

“J’ai juste pensé que quelque chose n’allait pas avec la banque. Je les ai tout de suite appelés et je suis resté au téléphone pendant une heure et demie.”

Chantelle, qui gagne jusqu’à 6 000 £ par mois sur OnlyFans, estime que c’est son travail sur le site qui a causé le gâchis.

Elle a déclaré: “Je ne peux pas m’empêcher de penser que cela a quelque chose à voir avec cela. Je n’avais jamais rien eu de tel auparavant, mais dès que j’ai commencé à gagner de l’argent, cela se produit.

“J’ai mis une vidéo sur TikTok et d’autres modèles disaient avoir vécu des expériences similaires.”

Elle a dû attendre trois jours pendant la période des jours fériés du Nouvel An avant de pouvoir se rendre à la banque – faisant des heures supplémentaires sur TikTok pour amener les clients vers son contenu OnlyFans plus saugrenu.

“Je ne sais pas si je vais récupérer cet argent, alors j’étais en direct sur TikTok. Je pensais que j’allais devoir faire entrer plus de gens.”

Mardi, elle s’est finalement rendue à la banque, moment auquel ses problèmes ont doublé de taille.

Chantelle a déclaré: “J’ai expliqué ce qui s’était passé, je leur ai montré ma banque et ils ont ri et n’arrivaient pas à y croire.

«Il m’a laissé dans la pièce et a dit qu’il s’en occuperait.

“Je suis ensuite allé voir mon compte courant et tout d’un coup, il y avait aussi un découvert de 500 000 £. J’ai pensé” sûrement pas “. C’était incroyable.

“J’ai paniqué et j’ai pensé” au moins je suis à la banque “- c’est comme avoir une crise cardiaque mais être à l’hôpital.”

Mais le personnel de la banque n’a pas fait grand-chose pour apaiser les inquiétudes de Chantelle.

Elle a déclaré: “Un responsable est entré et était vraiment sévère et a dit” nous ne pouvons pas vous donner d’informations.

“J’avais l’impression qu’elle me cachait des informations et qu’elle n’était pas du tout sympathique.

“J’ai dit que j’avais des factures à venir et elle a dit que je devrais les régler avec quelqu’un d’autre parce qu’elles ne sortiront pas de mon compte avec ce solde.”

La mère ne vit plus que du peu d’argent que son petit ami et partenaire commercial Matthew Siraki, 38 ans, a sur son compte.

“Nous avons 60 £ sur son compte avec le prix du gaz et de l’électricité pour le moment, ce n’est rien.

“Ils ne m’ont rien donné à faire – nous allons compter sur la famille. Ma TVA est due le mois prochain et elle s’élève à 6 000 £.”

Barclays a déclaré: “En raison de la confidentialité des clients, nous ne sommes pas en mesure de partager d’autres informations.”