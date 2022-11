J’ai dû déménager après que mon voisin ait “jeté des briques par-dessus la clôture et m’ait craché dessus”

UNE FEMME a révélé qu’elle avait été forcée de déménager après qu’un voisin ait mené une campagne contre elle et sa famille.

Joanne Shreeves, 52 ans, a crié des injures à Sandra Durdin, 58 ans, et à son mari Trevor Dempsey, 62 ans, et aurait lancé des briques et une partie d’une armoire de cuisine par-dessus la clôture et craché sur le fils du couple, Mitchell.

Trevor Dempsey et Sandra Durdin ont été enfermés dans une bataille de 18 mois avec leur voisin Crédit : PA

Joanne Shreever est actuellement rejugée après plusieurs condamnations Crédit : Nouvelles centrales

Les images de vidéosurveillance semblent la montrer en train de lancer des briques par-dessus la clôture, frappant presque Sandra Crédit : Nouvelles centrales

Shreeves, qui est la fille de l’ancien manager des Spurs, Peter Shreeves, aurait également causé des dommages d’une valeur de centaines de livres à la clôture du jardin et à un abri de rempotage construit sur mesure à la maison de Chingford, Essex.

La rangée aurait commencé sur un poteau en béton dans l’allée.

Mme Durdin a déclaré au tribunal de première instance de Stratford : “Elle [Shreeves] a dit que tu étais un “f ****** c ***” et elle a menacé ma famille.

“Elle a dit” savez-vous ce qui arrive à sale c **** “et” vous n’aurez pas de famille “, elle me menaçait, menaçait également ma famille tout en défonçant la clôture.”

La mère émue a ajouté que la violence l’avait fait se sentir “piégée” dans sa propre maison et l’avait forcée à déménager.

Le couple vit maintenant à Ramsgate, dans le Kent.

CCTV montre la voisine furieuse semblant cracher sur Mitchell et riant alors qu’elle s’éloignait.

Mme Durdin a rappelé au tribunal que l’incident, en août 2020, s’était produit pendant la pandémie et avant que les vaccins ne soient largement disponibles.

Elle a dit que l’épreuve l’avait laissée “terrifiée”.

À une autre occasion, elle a affirmé que Shreeves l’avait traitée de “sale c ***” avant de faire un geste d’égorgement et de dire “tu es morte”.

Shreeves a déjà été reconnu coupable de voies de fait simples pour avoir craché sur Mitchell Durdin, ainsi que pour les dommages criminels liés à l’incident impliquant le hangar de rempotage.

Elle a également été reconnue coupable de deux chefs d’accusation de comportement menaçant avec intention en mai pour ses actions envers la famille.

Elle n’a pas comparu devant le tribunal pour ce procès en raison d’une maladie, mais a toujours affirmé que les images de vidéosurveillance avaient été falsifiées et ont nié toutes les accusations.

Le juge de district William Nelson a approuvé sa demande de nouveau procès en août.

Vêtue d’un blazer rose, d’un pantalon noir et d’un haut assorti, elle a comparu devant le tribunal pour faire face à ses accusateurs.

Elle secoua la tête à plusieurs reprises et haussa les sourcils pendant que ses voisins témoignaient.

Le nouveau procès se poursuit.

Le couple dit que l’épreuve les a forcés à déménager Crédit : Louis Wood