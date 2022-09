J’ai dû aider mon harceleur à se libérer après qu’il se soit coincé dans des rideaux alors qu’il grimpait par ma fenêtre

Un STALKER a dû être aidé par sa victime après s’être coincé dans des rideaux alors qu’il grimpait par sa fenêtre.

Amy Harland a dû démêler le garde de sécurité piégé Richard Holka des rideaux de son escalier.

Elle a décidé de l’aider car elle ne voulait pas que les rideaux se déchirent.

Holka, 33 ans, avait téléphoné à Miss Harland, son ancienne petite amie, des dizaines de fois après la rupture de leur “relation difficile”.

Le père de trois enfants l’a harcelée à plusieurs reprises avant d’essayer de grimper dans sa maison par la fenêtre supérieure.

Le procureur Darren Almeida a déclaré qu’en voyant Holka coincée dans les rideaux, elle avait demandé: “Qu’est-ce que tu fais?”

Il a répondu: “Tu ne peux pas m’aider?”

M. Almeida a déclaré au tribunal: “Mlle Harland a dû l’aider car elle ne voulait pas qu’ils se déchirent.”

Le couple s’est alors disputé et Holka a emmené le chien de la propriété de Birchington, dans le Kent.

Il a rendu l’animal quand elle a appelé la police.

Holka a traqué Mlle Harland pendant deux semaines et a mis sa victime dans “la peur, l’angoisse et la détresse” et l’a fait se sentir “comme une prisonnière dans sa propre maison”, a-t-on dit.

Il a été arrêté et libéré sous caution, mais a bafoué les conditions en ciblant Mme Harland cinq fois de plus, en la bombardant d’appels téléphoniques et en la suivant dans un supermarché.

Holka, de Birchington – qui avait 36 ​​condamnations pour 22 infractions précédentes – a été condamnée à 12 mois de prison, avec sursis pendant deux ans, après avoir plaidé coupable de harcèlement criminel impliquant une grave alarme.

Le juge Simon Taylor KC, du tribunal de la Couronne de Canterbury, lui a dit : “Vous vous êtes lancé dans une conduite destructrice contre votre ancien partenaire.”

Il doit également suivre un cours de désintoxication et un cours de probation de 12 mois.