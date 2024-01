J’ai doublé mon nombre de pas chaque jour pendant 2 semaines — voici ce qui s’est passé

Vous avez probablement entendu parler des bienfaits de faire 10 000 pas par jour. Il convient de noter que l’objectif de 10 000 pas (cela semble un peu soigné, non ?) a commencé comme un élément de commercialisé en 1965 par une société japonaise qui était sur le point d’introduire un appareil appelé Manpo-kei (cela signifie un compteur de 10 000 pas). Il s’agit cependant d’un objectif utile — une revue de 32 études, publiée dans le Journal international de nutrition comportementale et d’activité physique a constaté que « 10 000 pas/jour est un objectif raisonnable pour les adultes en bonne santé ».

En tant qu’entraîneur personnel et rédacteur fitness, je cours et marche un peu partout, donc atteindre ce chiffre n’est pas un problème, 15 à 20 000 pas par jour étant ma norme. Mais pendant quinze jours, j’ai décidé de doubler mon nombre de pas. Maintenant, pour des raisons de santé mentale, j’ai pensé que je baserais mon nombre de pas sur 15 000 pas, ce qui signifie que mon nombre de pas doublé serait de 30 000 pas. Cela semble beaucoup, mais poursuivez votre lecture pour découvrir ce qui s’est passé.

Les avantages de plus d’étapes

Disons simplement que vous n’avez pas besoin d’avoir un nombre de pas quotidien extrêmement élevé pour profiter des bienfaits de la marche pour la santé. Comme le prouve le American Heart Association qui a révélé que chaque augmentation de 1 000 pas effectués quotidiennement par les participants aux études était associée à une réduction de 22 % du risque de mourir, toutes causes confondues. Les chercheurs de l’étude ont découvert que par rapport à un groupe de personnes faisant près de 4 000 pas chaque jour, le risque de décès, quelle qu’en soit la cause, était réduit de 49 % pour 5 500 pas et de 67 % pour 11 500 pas par jour.

(Crédit image : Getty/Science Photothèque)

La marche est généralement excellente pour la santé cardiovasculaire, car elle aide le cœur et les poumons à rester forts. Son impact est également faible, donc moins susceptible de causer de la douleur, contrairement à la course à pied qui peut entraîner des douleurs assez sévères au genou, à la hanche et à la cheville (pour n’en nommer que quelques-unes) grâce au martèlement continu de la chaussée.

Oh, et si vous recherchez une perte de poids, vous seriez surpris de voir à quel point la marche peut être bénéfique. Nos corps ont été faits pour marcher – c’est un mouvement naturel, et marcher (surtout rapidement pour augmenter votre fréquence cardiaque) brûle pas mal de calories !

J’ai doublé mon nombre de pas chaque jour pendant quinze jours – voici ce qui s’est passé

Mes pieds me font mal

Cela semble vraiment évident, n’est-ce pas ? Mais les pas supplémentaires, qui étaient pour la plupart effectués à une vitesse assez intense, me laissaient un peu mal à la plante des pieds. La peau dure et les callosités étaient monnaie courante, alors j’ai réservé une pédicure une fois les deux semaines écoulées ! Le fait que mes entraîneurs ne me donnaient pas leur « rebond » habituel a peut-être également joué un rôle dans ce phénomène. Nous en reparlerons plus tard.

J’ai parcouru un nombre épique de podcasts

Je peux marcher environ 20 minutes en silence avant de devoir insérer mes Airpods et lancer un podcast. Les podcasts sont géniaux – je suis un grand fan des podcasts basés sur la santé et le bien-être, mes préférés étant Le salon modèle de la santé , La méthode CE et le Zoé podcast. Pourquoi ne pas faire d’une pierre deux coups et gravir les marches tout en apprenant quelque chose de nouveau ?

Je l’ai fait pendant mon séjour en Australie

J’ai beaucoup de chance que ma famille vive sur la côte ouest de l’Australie, où le soleil brille presque tout le temps, donc sortir faire plus de promenades et de courses en janvier était beaucoup plus facile que si j’avais été au Royaume-Uni, qui était enneigé et froid. Doubler le nombre de pas à l’extérieur est beaucoup plus réalisable pendant les mois les plus chauds et un tapis roulant pourrait être la meilleure option en hiver.

Mes baskets se sont considérablement usées

Mes fidèles chaussures de course Nike ont connu des jours meilleurs grâce à ce défi de marche ! J’avais l’impression que la semelle auparavant spongieuse devenait un peu plus solide et que cette sensation de « rebondissement » que j’appréciais autrefois avait certainement disparu. Cela aura également contribué en partie à ma course, mais les pas supplémentaires auraient sûrement joué un rôle.

(Crédit image : Shutterstock)

J’avais besoin de m’étirer beaucoup plus

Mouvement supplémentaire = étirement supplémentaire, c’est comme ça que ça devrait être. Je n’ai (malheureusement) plus 21 ans et je ne peux pas me relever facilement après avoir parcouru environ 20 000 pas, sans quelques petits reproches ici et là. J’ai remarqué que durant cette quinzaine, surtout après quelques jours, j’étais un peu plus tendu au niveau des ischio-jambiers et mes épaules étaient juste plus tendues.

Vous pouvez vraiment transpirer

Doubler le nombre de pas signifiait aussi trouver plus de temps pour marcher, donc pour gagner du temps, je marchais assez rapidement. Lors d’une marche particulière de 10 km, j’allais à un rythme de 8 min/km, ce qui est assez rapide. Mes bras pompaient et mes jambes bougeaient deux fois plus pendant que je courais dans mes pas, et laissez-moi vous dire que je transpirais vraiment.

Toute cette marche m’a aidée à digérer

Vous vous sentez lent ? La marche pourrait aider. J’ai une digestion assez saine (j’aime le penser !), mais si jamais je me sens ballonné, je vais souvent faire une marche très rapide pour faire bouger les choses. Au cours de ces deux semaines, je n’ai pas ressenti beaucoup de ballonnements car tout semblait fonctionner correctement, ce qui automatiquement vous fait vous sentir bien. Instinct heureux, cerveau heureux, après tout.

J’ai doublé mon nombre de pas chaque jour pendant quinze jours — voici mon verdict

Je vais être honnête et admettre que j’ai échoué quelques jours au cours de ce défi : le travail prenait le dessus, je donnais la priorité à une séance d’entraînement en salle de sport, ou je manquais simplement de temps, alors essayer de faire des pas supplémentaires était tout simplement ” Ce n’est pas réalisable.

Cependant, les jours où j’ai relevé le défi, je me suis senti en meilleure santé, mon humeur s’est améliorée grâce aux endorphines et aux podcasts, et j’ai récolté de beaux bienfaits pour la digestion.

Vous n’êtes pas obligé de faire 30 000 pas par jour – en fait, la plupart des gens n’auraient tout simplement pas le temps de faire autant de pas par jour, mais lorsque vous le pouvez, sortez pour une promenade supplémentaire, évitez les transports en commun et marchez à la place. . Honnêtement, c’est une forme de mouvement si simple qui peut vous faire vous sentir si bien.

En savoir plus sur le Guide de Tom