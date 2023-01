“J’ai dormi trop longtemps” – Le vainqueur du match, Marcus Rashford, a été mis au banc par Erik ten Hag après être arrivé en retard à la réunion d’équipe alors que l’attaquant de Manchester United explique un “problème disciplinaire” avant la victoire des Wolves

Marcus Rashford a été mis au banc pour la victoire 1-0 de Manchester United contre les Wolves après avoir dormi et être arrivé en retard à une réunion d’équipe.

L’attaquant, qui a finalement quitté le banc et marqué le but vainqueur, a été une omission surprise du onze de départ d’Erik ten Hag pour la victoire à Molineux.

Getty Rashford a finalement fait amende honorable

Avant le match, Ten Hag a expliqué que Rashford avait été abandonné en raison d’une affaire de “discipline interne”.

Ten Hag n’a pas précisé, à part déclarer que c’était «nos règles» qui signifiaient qu’il avait raté la sélection.

S’exprimant après le match, Rashford a expliqué: «Évidemment, ce sont les règles de l’équipe. J’ai fait une erreur. Cela peut arriver. Je suis évidemment déçu de ne pas jouer mais je comprends la décision et il se trouve que nous avons quand même réussi à gagner. Nous traçons une ligne en dessous et continuons. J’étais un peu en retard pour une réunion. J’ai trop dormi mais ça peut arriver.

« Je pense que je suis bien placé. Je suis simplement satisfait de la façon dont nous progressons. Dans le passé, nous aurions pu facilement perdre ce match ou le faire définitivement match nul. Ils nous ont mis beaucoup de pression mais nous avons bien résisté et David (de Gea) a fait un énorme arrêt en fin de match.

« C’est difficile de revenir en termes d’émotions. Tout le monde est à des niveaux différents et il a été important pour nous de nous serrer les coudes et de nous entraider dans ce moment difficile pour les gars qui n’ont pas remporté la Coupe du monde. C’est un moment où nous avons beaucoup besoin les uns des autres.

“Ça va être difficile comme n’importe quelle autre saison, mais nous devons nous dépasser et essayer de nous hisser le plus haut possible au classement. Beaucoup d’équipes vont bien cette année et sont très régulières. Nous devons être au top de notre forme pour essayer d’aller plus loin.

Getty Rashford a prouvé sa valeur en seconde période

Lorsqu’on lui a demandé si les buts de Rashford étaient la réponse parfaite à son abandon, Ten Hag a déclaré: «Je pense que cela arrive souvent, mais c’est bien. En entrant, il était brillant, vif, il a marqué un but et c’est la bonne réaction.

“Bien sûr (c’est la fin de l’affaire). Tout le monde doit respecter les règles. C’est la bonne réponse.

« Nous avons vu aujourd’hui que ce n’est pas un match facile, il faut se battre pour les points. La première mi-temps n’a pas été bonne pour notre organisation et aussi pour notre présence. La deuxième mi-temps était meilleure. Fred nous a donné une bonne énergie dans le jeu, tenant des balles, gagnant des deuxièmes balles.

Il a ajouté: “Je n’étais pas satisfait de la performance en première mi-temps. Nous devons être plus cliniques et nous savons que Rashy peut marquer des buts et c’est ce qu’il a fait.

“Nous sommes une équipe, c’est difficile à battre et c’est parce que nous attaquons avec 11 et défendons avec 11. Lorsque vous êtes hors du terrain et que vous manquez les normes et les règles, cela se répercute également sur le terrain.”

Getty Rashford a onze buts en 21 apparitions pour Man United cette saison

pauvre “Il m’irrite la vie” – Antony critiqué alors que Man United se bat vers l’avant

BEAUCOUP D’ARGENT Ronaldo surpasse Messi, Neymar et Canelo avec un contrat astronomique de 485 000 £ par jour

des plans Ten Hag fait allusion aux transferts de janvier alors que le patron de Man United s’efforce d’améliorer le club

stratégie Ten Hag “très satisfait” de la réponse de Rashford et explique avoir joué à Shaw à CB

CHANCEUX? Everton fume alors que le duo de Man City Kevin De Bruyne et Erling Haaland évitent les cartons rouges

S’INQUIÉTER Maguire devrait “chercher un nouveau club” après que le dernier snob de Man United voit Shaw préféré

NYE Wolves 0-1 Man United LIVE: Rashford ignore les problèmes disciplinaires pour renvoyer le vainqueur à domicile

option Sunderland est parti déçu après qu’Everton ait rappelé Simms alors que Lampard envoyait un avertissement







Le défenseur Luke Shaw a soutenu Ten Hag dans sa décision de mettre Rashford au banc et a admis que la discipline avait été ignorée dans le passé.

Shaw a déclaré: «Je pense que dans un club de haut niveau comme celui-ci (il doit y avoir de la discipline). Les gens ne peuvent pas faire ce qu’ils veulent. Peut-être que cela a fait partie du problème dans le passé, les gens s’en tirent avec de petites choses stupides.

“Le manager prend tout cela en considération et nous avons vu que si vous ne respectez pas les normes élevées, vous ne jouerez pas.”