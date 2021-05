J’ai dormi sur le volant: Abhinav Shukla, candidat à Khatron Ke Khiladi 11, se souvient de son expérience «effrayante» | Nouvelles des gens

New Delhi: La renommée de Bigg Boss et le concurrent de Khatron Ke Khiladi 11, Abhinav Shukla, a récemment parlé du moment où il s’est endormi au volant et l’a considéré comme l’une des expériences les plus effrayantes de sa vie dans une interview avec un portail de divertissement.

Abhinav a raconté à Zoom Digital la fois où il roulait à travers les États et s’est endormi sur le volant. Il a également conseillé aux fans de garer la voiture et de dormir s’ils ont sommeil en conduisant.

Il a dit: «Je conduisais du Pendjab à Mumbai et j’étais quelque part au Rajasthan, j’avais traversé Jaipur et les gens m’avaient dit que souvent les conducteurs, ils ont tendance à dormir sur le volant et en fait je dormais sur le volant. «

« Rien n’est plus important que votre vie et celle de quelqu’un. Donc, si vous vous sentez somnolent au volant, garez simplement la voiture », a-t-il conseillé aux fans.

« Cette chose effrayante clignote toujours devant moi, » expliqua-t-il en se référant à sa voiture se déplaçant sur le côté et ayant ensuite la réalisation effrayante qu’il s’est endormi en conduisant. « La voiture était en plein milieu de la route », s’exclame-t-il, concluant son récit de l’incident.

Abhinav Shukla est marié à Rubina Dilaik, lauréate de ‘Bigg Boss 14’ et ils étaient l’un des couples les plus aimés de la maison Bigg Boss. Bien que le duo ait eu des hauts et des bas, les deux étaient les piliers de la force de l’autre dans la série.

Rubina Dilaik et Abhinav Shukla ont parlé de leurs problèmes conjugaux dans la maison Bigg Boss 14. Rubina avait révélé que le couple se dirigeait vers un divorce avant de participer à « Bigg Boss ». Cependant, participer à l’émission ensemble a renforcé leur lien.