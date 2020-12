Juste un enfant dans une poussette passant près de ma mère au supermarché suffisait à la faire pleurer ouvertement.

Souvent, je la surprenais en train de regarder ma fille, Arwen, maintenant âgée de trois ans, avec un regard d’amour si intense et désespéré qu’il me coupait le souffle.

Maman était dévorée par son désir d’avoir un autre enfant: un besoin profond de prendre soin et de chérir une autre petite vie.

Même après, à l’âge de 43 ans, une fausse couche, puis d’autres années d’essais infructueux, son désir d’avoir un bébé est resté intacte.

À son tour, son agonie m’a rendu si triste. Maman et moi avons toujours été proches, les meilleures amies ainsi que la mère et la fille.

À 25 ans, je suis l’enfant du milieu, avec Hannah, 27 ans, et Harry, 22 ans.

Nous avons eu une enfance idyllique, grandissant au Pays de Galles, malgré le fait que notre père n’était pas impliqué dans notre éducation.

Maman, cependant, était infailliblement dévouée à tous nos besoins et travaillait dur dans une maison de retraite. Vous vous demandez peut-être pourquoi avoir trois enfants n’a pas été suffisant pour maman.

Eh bien, âgée de 36 ans, en 2006, elle a rencontré Andrew, alors, 33 ans. C’était une romance grisante – en un mois, ils se sont fiancés, un an plus tard, ils se sont mariés.

Andrew, qui travaillait dans les Forces, a donné à maman un contentement que je n’avais jamais vu auparavant. Et elle voulait avoir un enfant avec l’homme qu’elle aimait tant.

Finalement, il est devenu clair qu’il lui restait peu d’options réelles – à part une. La maternité de substitution, utilisant l’ovule d’une autre femme et le sperme d’Andrew.

Et il n’y avait qu’une seule personne qui lui proposerait de l’aider. Moi.

Vous avez peut-être pris une inspiration soudaine là-bas – une fille qui propose d’être donneuse d’ovules et de mère porteuse? Que serait ce bébé pour moi, vous vous demandez peut-être – une sœur ou une fille?

Pour moi, la réponse a toujours été limpide. Tout bébé que j’aiderais à avoir serait ma sœur, et rien de plus.

Je suis tellement convaincu de ce fait que j’ai voulu raconter notre histoire dans son intégralité ici aujourd’hui – avant même que nous l’ayons dit à certains membres de notre propre famille – pour prouver que l’amour d’une mère n’a pas besoin d’être limité par les limites de la biologie.

Il y a deux mois, j’ai donné naissance à Willow, et je l’ai remise directement à ma mère extatique sans aucun doute.

La belle Willow est peut-être née avec mes ovules et le sperme d’Andrew – mais elle n’a qu’une seule mère. Et ce n’est certainement pas moi.

Notre histoire extraordinaire dure depuis des années. Andrew et maman aspiraient à un enfant dès le moment où ils se sont mariés, mais maman avait été stérilisée après la naissance d’Harry, ce qu’elle avait longtemps regretté.

Puis, en 2014, maman, alors âgée de 43 ans, a eu le courage de faire inverser la procédure, visitant une clinique privée à Glasgow pour le faire. Nous vivons à Inverness.

Les médecins ont également extrait et congelé trois de ses œufs. Comme l’inversion pourrait ne pas fonctionner, ont-ils expliqué, les œufs étaient une police d’assurance, ce qui signifie que la FIV pourrait toujours être une option.

Quelques mois plus tard, maman a conçu naturellement – j’avais 19 ans à l’époque et je n’oublierai jamais son exaltation comme elle nous l’a dit – mais elle a ensuite fait une fausse couche très précoce.

C’était dévastateur. Pendant les quatre années suivantes, ils ont continué à essayer, et la regarder lutter était épouvantable.

Je voyais les larmes chaque mois et je comprenais ce que cela signifiait. Je me sentais impuissante à faire disparaître sa douleur.

Nous sommes devenus encore plus proches au début de ma vingtaine. Quand j’avais 21 ans, étudiant la coordination d’événements à l’université et tombée enceinte de manière inattendue, c’est à la mesure d’elle en tant que mère qu’elle a été immédiatement ravie pour moi, malgré son propre désir d’un bébé.

Je savais que je gérerais seul la parentalité mais je n’ai ressenti que de la joie. Maman m’avait montré à quel point un parent célibataire peut être incroyable.

«Si je fais un travail deux fois moins bon qu’elle, pensai-je, tout ira bien.

J’ai lutté contre la maladie, la sciatique et la douleur de la ceinture pelvienne. Mais maman était toujours là. Elle est venue à chaque scan et, quand j’étais en travail, sa force m’a aidé.

Quand Arwen est née le 4 août 2017, pesant 7 lb 3 oz, c’est maman qui a coupé le cordon.

La poussée d’amour que j’ai ressentie pour Arwen était immédiate et accablante. J’ai finalement compris le désir de maman d’avoir un autre bébé.

Habitant à dix minutes de là, nous avons vu maman tout le temps. Elle adorait Arwen et leur lien était merveilleusement proche – mais j’étais toujours consciente de sa tristesse qu’elle et Andrew ne puissent pas avoir leur propre bébé.

Fin septembre 2019, j’ai vu maman et Andrew jouer avec Arwen, alors deux. Le regard d’amour sur son visage était si clair. C’était si injuste – pourquoi maman ne pouvait-elle pas avoir le bébé qu’elle voulait si désespérément?

Soudain, je me suis retrouvé à parler: «Maman, Andrew», dis-je, «je pourrais être une mère porteuse pour toi. Vous avez vos œufs congelés. Pourquoi ne pas essayer?

Enfin, voici quelque chose que je pouvais faire. Aujourd’hui, cela peut paraître naïf, voire fou. Je ne connaissais personne qui avait été une mère porteuse, ni même ce qu’impliquait le processus.

Je savais juste que mon cœur disait que c’était juste.

«Envisageriez-vous vraiment cela? demandèrent-ils, ravis mais clairement surpris.

«Bien sûr», dis-je avec un sourire.

Maman a appelé la clinique où ses ovules étaient entreposés, et au début d’octobre, nous étions tous trois assis au cabinet du médecin.

Nous avons expliqué notre plan pour créer un embryon à partir du sperme d’Andrew et de l’ovule de maman. Ensuite, je serais le porteur gestationnel.

Le médecin était positif, disant qu’ils examineraient les œufs congelés de maman.

Deux jours plus tard, ils ont appelé pour dire que les œufs n’étaient pas viables. Le dernier espoir de maman et Andrew avait été arraché. Je me sentais si bas – et leur découragement était global.

Quelques semaines plus tard, à la mi-novembre, alors que dans la voiture ensemble, Arwen et moi à l’arrière, maman et Andrew à l’avant, j’ai entendu maman dire doucement à Andrew qu’elle rêvait encore d’un bébé, mais que son rêve était fini maintenant.

J’ai regardé Arwen – et la réponse m’est venue à l’esprit. Si je ne pouvais pas être une mère porteuse gestationnelle – portant l’embryon de maman et d’Andrew – je pourrais être une mère traditionnelle. Je pourrais être le donneur d’ovules aussi bien que le porteur.

Pour la deuxième fois, ils m’ont demandé si j’étais sûr. Je ne m’étais jamais senti aussi sûr de rien.

Nous nous sommes serrés dans nos bras en nous disant au revoir. Enfin, voici la voie à suivre. Certains peuvent trouver notre décision inhabituelle ou même déplaisante.

Je suis plus rationnel à ce sujet. Chaque mois, mon œuf se perdait. Pourquoi ne pas l’utiliser pour quelque chose de bien?

Il n’y a jamais eu de moment gênant entre nous trois à partir du moment où nous avons déterminé notre plan.

Pourtant, nous ne l’avons dit à personne, pas même à Hannah ou Harry. Nous ne voulions pas le briser, ni semer le doute dans nos esprits.

J’ai commencé à tracer mon ovulation pour me préparer à l’auto-insémination. J’ai commencé à prendre de l’acide folique et j’ai commencé à lire sur la maternité de substitution.

Nous avons attendu jusqu’en janvier pour nous concentrer à offrir à Arwen un merveilleux Noël. Il n’y avait que nous quatre chez moi le jour de Noël, et nous n’avons pas parlé de maternité de substitution.

Mais, m’asseyant pour manger, j’espérais que l’année prochaine verrait un autre enfant à table.

À la mi-janvier, j’ovulais. J’ai ressenti des papillons d’excitation et j’ai effectué le processus d’insémination trois fois pour maximiser nos chances.

Andrew et moi étions souvent ensemble, bavardant comme d’habitude, et je ne me sentais jamais mal à l’aise de penser que je portais potentiellement son enfant.

Puis, début février, un test a montré que j’étais enceinte. Mon émotion instantanée était une exaltation pour maman – ici, en moi, il y avait le fils ou la fille dont elle rêvait tant. À partir du moment où ce test a montré deux lignes bleues, le bébé était celui de maman et d’Andrew.

Cependant, en disant à Andrew que cela avait fonctionné, malgré toutes nos larmes et notre excitation, je n’ai pas pu m’empêcher de ressentir une petite pointe d’inquiétude.

Que penseraient les autres quand nous leur avons dit que j’étais donneuse et porteuse d’ovules pour ce bébé?

Tout comme avec Arwen, j’ai tout de suite ressenti une terrible maladie. En visitant mon médecin généraliste pour obtenir de l’aide, je lui ai dit les circonstances exactes de la conception, mais elle semblait porter un jugement à l’extrême. Je me sentais mal.

C’est à ce moment-là que nous avons décidé de dire à tout le monde que je portais l’embryon de maman et d’Andrew – n’importe quoi pour réduire le stress sur moi pendant cette grossesse la plus précieuse.

Quand maman a dit à Hannah, Harry et notre grand-mère, la semaine après que nous ayons passé le test, ils ont été surpris, un peu déçus de ne pas être inclus jusqu’à ce point, mais finalement heureux. Leur réaction nous a tous convaincus que nous faisions ce qu’il fallait.

Dès que la pandémie a frappé en mars, Arwen et moi avons emménagé avec maman et Andrew. C’était une période effrayante et réconfortante d’être ensemble.

Ma maladie et ma sciatique ont continué, j’étais hormonale et émotionnelle. Pourtant, il n’y eut pas une seconde de regret.

Les restrictions de Covid signifiaient que maman et Andrew ne pouvaient pas venir aux scans, ce qui était incroyablement difficile pour tout le monde.

Tout le personnel de l’hôpital connaissait la vérité derrière ma grossesse et m’a soutenu à chaque étape. Ils étaient géniaux.

Entendre maman et Andrew avoir une fille était un moment tellement émouvant. Maman avait déjà choisi un nom – Willow. Je l’ai aimé.

Au fur et à mesure que Willow grandissait, j’ai toujours pensé à maman et Andrew avant moi. «Votre bébé donne des coups de pied», disais-je, ou je pensais «C’est ma sœur» quand je l’ai vue sur le moniteur.

Dans mon cœur, je sentais que je portais un bébé de l’œuf de maman, pas le mien.

Je ne m’inquiétais pas trop de la liaison avec elle, ni du moment où je la leur donnerais. Je me sentais calme et positif à propos de tout cela.

C’était censé être. Vivre ensemble signifiait que maman et Andrew pouvaient être proches du bébé. Nous jouions la musique préférée de maman et ils ressentaient le coup de pied du fœtus. J’étais due le 14 octobre et le 19, mes contractions ont commencé.

Une fois de plus, maman m’a aidé à traverser ça, et après 41 heures de travail, elle a vu naître sa magnifique petite fille – 9 lb 6 oz et parfaite à tous égards.

Willow est venue me voir une minute après la naissance, mais elle était alors dans les bras de maman à sa place. Ma joie était intense – mais pas la même que celle de mon propre enfant.

Quand je suis sorti de l’hôpital, je suis rentré chez ma mère. Il n’y avait aucune gêne quant à savoir qui ferait quoi, nous avons tous simplement suivi notre instinct. Willow est venu en premier, après tout.

Nous avons décidé de l’allaiter pour lui donner une protection immunitaire supplémentaire. Alors je coucherais avec Willow dans une pièce pour la nourrir, maman et Andrew dans une autre, ce qui est toujours le cas.

Deux mois plus tard, je regarde toujours Willow et je pense: «Je ne peux pas croire que tu es enfin là.

Bien que je sache que biologiquement elle est à moi, elle ressemble déjà tellement à maman. C’est merveilleux à voir.

Dans les semaines qui ont suivi sa naissance, je n’ai jamais ressenti ce tiraillement de la maternité que j’ai fait avec Arwen. Willow est la fille de maman et d’Andrew.

Maman aime profondément Arwen et ferait n’importe quoi pour elle. Mais ce n’est pas son enfant. C’est ce que je ressens pour Willow. Nous sommes sœurs et serons toujours dans la vie de l’autre.

Il reste deux choses à faire. La première consiste à trier toutes les formes juridiques requises – aller au tribunal pour une ordonnance parentale – avant que maman puisse rejoindre Andrew sur l’acte de naissance et qu’elle puisse être officiellement reconnue comme la mère de Willow. Espérons qu’ils seront terminés en janvier.

Le second est plus difficile. Au fur et à mesure que Willow grandissait, nous avons réalisé que garder le secret de sa conception n’était tout simplement pas correct. Nous n’avons pas à avoir honte, après tout – chaque action a été prise par amour et attention.

Maman va expliquer au reste de la famille, qui j’espère comprendra. Mais maintenant Willow est là, comment peut-on penser que nous avons commis une erreur?

Nous serons complètement honnêtes avec Willow à mesure qu’elle grandira. C’est peut-être inhabituel, mais elle a été mise au monde avec tant d’amour. C’est tout ce qui compte.