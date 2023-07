J’ai donné des informations à la police sur les bombardiers du 7/7 un an avant l’attaque meurtrière… mon sang s’est glacé quand j’ai réalisé qu’ils l’avaient ignoré

Les services terroristes BUNGLING n’ont pas agi sur les renseignements concernant deux des kamikazes du 7/7 un AN avant l’attaque, a révélé un lanceur d’alerte d’un gang criminel.

Le comptable à la retraite Paul Blanchard – qui a brièvement travaillé pour des proches associés du tristement célèbre criminel John «Goldfinger» Palmer entre 1999 et 2001 – a donné un fax aux services de sécurité en 2004 nommant les terroristes à la bombe Mohammad Sidique Khan et Shehzad Tanweer.

Paul Blanchard a donné un fax aux services de sécurité en 2004 nommant les terroristes du bombardement du 7/7 Crédit : Glen Minikin

Paul pense que les services de sécurité n’ont pas enquêté ou ont ignoré son conseil Crédit : PA

Paul a dit: « S’ils avaient suivi mes informations, les attaques n’auraient peut-être pas eu lieu » Crédit : AP : Associated Press

Un an plus tard, ils faisaient partie des quatre kamikazes qui ont fait exploser des métros et des bus à Londres, tuant 52 personnes.

Aujourd’hui, dans une interview exclusive à l’occasion du 18e anniversaire des attentats déchirants, Paul explique comment, selon lui, les services de sécurité n’ont pas enquêté ou ont ignoré son signalement.

Il a dit: «Quelqu’un doit répondre à cela. S’ils avaient suivi mes informations, les attaques n’auraient peut-être pas eu lieu.

Paul, 78 ans, qui affirme avoir recueilli les informations alors qu’il travaillait pour les services de sécurité espagnols, a ajouté : « J’avais dressé le profil d’un homme que nous soupçonnions de liens terroristes et j’avais découvert certains de ses associés, amis et contacts. Parmi ces noms figuraient Sidique Khan et Tanweer.

« J’aurais pu regarder dans le blanc de leurs yeux »

« Je ne les connaissais pas d’Adam, mais je savais qu’ils auraient dû être surveillés, alors je les ai répertoriés comme « associés connus ».

« J’ai remis ceci à Special Branch qui a déclaré l’avoir transmis à nos services de sécurité 12 mois avant l’attaque.

« Mon sang s’est glacé quand j’ai réalisé qu’ils avaient raté les tueurs après mon pourboire. J’ai ressenti de la colère, de la frustration et une grande tristesse pour les personnes qui sont mortes dans les attentats de Londres.

« Je crains que la branche spéciale et les services de sécurité n’aient des questions à répondre. »

Paul, qui a été emprisonné pour des délits de fraude distincts en 2006, révèle ses documents pour la première fois alors qu’il lance une bataille juridique pour effacer son nom.

Le fax qu’il a envoyé à un agent de la branche spéciale de la police du North Yorkshire le 21 juillet 2004, répertorie Tanweer et Sidique Khan comme « associés connus » d’un collecteur de fonds terroriste présumé, que nous ne pouvons pas nommer pour des raisons juridiques.

Paul partage également aujourd’hui une déclaration de témoin de la police de l’agent de la branche spéciale dans laquelle il admet avoir reçu un fax de Paul et l’avoir transmis aux services de sécurité.

La révélation que davantage aurait pu être fait pour surveiller deux des tueurs ajoutera à la douleur des proches des atrocités du 7/7 qui marquent le 18e anniversaire des attentats.

Le 7 juillet 2005, quatre bombardiers ont fait exploser des trains et des bus alors que les navetteurs de Londres se rendaient au travail.

Le père d’un Khan, 30 ans, a fait exploser une bombe sur la ligne Circle au tube Edgware Road à 8h50, tuant six personnes.

Seven est mort lorsque Tanweer, 22 ans, a fait sauter un train à Aldgate.

Le couple d’origine britannique avait fabriqué les bombes avant de se rendre à Londres.

Les deux autres étaient Germaine Lindsay et Hasib Hussain.

Quelqu’un doit répondre à cela. S’ils avaient suivi mes informations, les attaques n’auraient peut-être pas eu lieu. Paul Blanchard

Lindsay a fait exploser sa bombe dans le wagon avant d’un train de métro bondé, juste après qu’il se soit retiré de la gare de King’s Cross. Vingt-six personnes ont été tuées.

Hussain a déclenché son appareil dans un bus à impériale à Tavistock Square. Il a tué 13 personnes.

L’enchevêtrement de Paul dans la pègre est survenu en 1999 lorsqu’il a commencé à travailler pour l’homme d’affaires Mohamed Derbah, le bras droit de John Palmer.

Leurs vies ont été dramatisées dans le drame Gold de la BBC plus tôt cette année.

Il a déclaré: « Après deux ans de travail pour eux, j’ai rapidement réalisé que ce n’était pas honnête – c’était de la fraude. Ainsi, en juillet 2001, je suis allé voir la police espagnole, qui m’a ensuite mis en contact avec les services secrets espagnols. Cela a abouti à l’arrestation de Derbah et de 17 de ses complices.

« L’année suivante, alors que je coopérais avec la police espagnole, ils m’ont recruté comme agent.

« Ils semblaient plus intéressés par les liens terroristes, l’IRA et les groupes terroristes islamiques.

« Cela m’a emmené dans toutes sortes d’endroits assez effrayants. »

Plus tard cette année-là, Paul prétend avoir rencontré des collecteurs de fonds pour un groupe terroriste islamique.

Il a déclaré: «Nous nous sommes d’abord rencontrés dans une station-service au large de la M6. Ils voulaient discuter de l’utilisation de sociétés offshore pour détenir leur argent.

« Nous avons ensuite eu une réunion à l’hôtel Meridian à Londres. La collecte de fonds et sept associés se sont présentés.

« Je n’ai aucune idée si Sidique Khan et Tanweer étaient parmi eux.

«Je me souviens que leurs noms apparaissaient dans les documents et les transactions, alors je les ai répertoriés comme associés de la collecte de fonds.

« C’est effrayant maintenant que j’aurais pu les regarder dans le blanc des yeux et ne pas savoir quelles horreurs ils allaient commettre. »

En mai 2004, Paul a été convoqué par les services de renseignement espagnols pour examiner les documents de l’un des principaux associés du groupe islamique.

C’est alors qu’il tomba sur les noms de Sidique Khan et de Tanweer.

Il a déclaré: «J’ai été convoqué au poste de police de Malaga et on m’a demandé de parcourir le téléphone portable et les dossiers de documents qui avaient été saisis lors de l’arrestation de cet associé.

«Je les ai tous parcourus et noté tous les numéros, surnoms ou noms de personnes qui semblaient être liées au groupe.

« J’ai vu les noms de Tanweer et Sidique Khan. Ils ont été mentionnés comme des personnes avec lesquelles cette personne a traité, alors je les ai notés comme des personnes d’intérêt.

« Je suis désolé pour les proches de ceux qui ont été tués »

Il affirme ensuite avoir envoyé à CGI, les services de sécurité espagnols, des informations sur le groupe islamique, mais dit s’être ensuite brouillé avec ses maîtres après qu’ils l’aient accusé d’être indiscret sur ses relations lors d’un entretien séparé par la police espagnole.

Le 1er juillet 2004, Paul a été arrêté au Royaume-Uni pour son association avec les hommes qu’il a dit que les services de sécurité espagnols lui avaient ordonné de suivre.

Lorsqu’il leur a parlé de son travail pour le CGI, il a demandé à parler aux services de sécurité britanniques – et lorsqu’il leur a mentionné qui il avait recherché, ils lui ont demandé de partager les détails.

Dans un document vu par The Sun, Paul a envoyé un fax à un agent de la Special Branch dans lequel il nomme deux des bombardiers du 7/7.

Dans une déclaration de témoin pour la police en 2007, qui a été obtenue pour le procès pour fraude de Paul, l’agent a écrit : « La seule fois où je me souviens avoir parlé à nouveau à M. Blanchard, c’était le 21 juillet 2004 ou vers cette date, lorsqu’il m’a téléphoné au bureau et voulait faxez-moi quelques détails à transmettre au service de sécurité.

Il l’a fait et j’ai transmis les détails.

Paul venait de descendre d’un vol à destination du Royaume-Uni depuis Marbella lorsqu’il a appris la nouvelle de l’attaque terroriste de 2005.

Il a déclaré: «J’étais horrifié, comme le reste du monde.

« Je me suis demandé si quelqu’un avec qui j’avais eu affaire était impliqué. »

Paul a été emprisonné en 2006 pour des actions qu’il affirme avoir commises alors qu’il travaillait pour le CGI.

Il affirme que ses avocats de l’époque ont déclaré qu’un junior avait « égaré » des notes de service et des preuves cruciales qui montrent son lien d’espionnage.

Tous ses avoirs ont été immédiatement gelés.

Ce n’est que lorsqu’il est sorti et qu’il a eu de nouveaux avocats en 2011 qu’ils se sont rendus dans les bureaux de ses anciens avocats et ont trouvé les documents.

Les avocats ont ensuite découvert les deux noms des kamikazes dans son fax aux services de sécurité.

Il a déclaré: «J’ai eu un mélange d’émotions. L’un était la colère que les services de sécurité n’aient rien fait ou n’aient pas réussi à arrêter ces personnes.

En 2019, la police espagnole a tenté de l’extrader du pays.

Mais ces documents cruciaux ont joué un rôle dans sa victoire.

Paul, qui vient d’écrire un livre sur son temps d’infiltration, s’exprime maintenant alors que ses avoirs viennent d’être dégelés et qu’il utilise son argent et ces preuves pour se disculper.

Il a déclaré: «Je suis tellement désolé pour les proches de ceux qui ont été tués.

« Je m’exprime maintenant car je veux que ma condamnation distincte pour fraude soit annulée et je la combattrai légalement.

« C’est tout ce que j’ai fait lorsque je travaillais pour les services de sécurité espagnols, qui se sont depuis lavé les mains avec moi.

« J’ai une chance de rédemption. Mais malheureusement, ceux qui sont morts en 7/7 ne le font pas.

Un porte-parole de la police du North Yorkshire a refusé de commenter.

Sidique Khan a été nommé dans un fax envoyé à un agent de la branche spéciale de la police du North Yorkshire Crédit : Document – Getty

Shehzad Tanweer a également été nommé dans le fax un an avant les attentats meurtriers Crédit : AFP

La tueuse Germaine Lindsay a fait exploser sa bombe sur le tube

Hasib Hussain a fait exploser sa bombe dans le bus Crédit : PA : Association de la presse