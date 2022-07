J’ai donné à TOUT mon personnel 8 000 £ chacun et 2 billets d’avion en première classe en prime, ils m’appellent le “meilleur patron du monde”

Une propriétaire d’entreprise a été surnommée la “meilleure patronne du monde” après avoir donné à tout son personnel 10 000 $ (8,3 k£) chacun et deux billets de première classe n’importe où en guise de remerciement.

Sara Blakely a distribué les cadeaux somptueux après que sa société de sous-vêtements Spanx ait reçu une valorisation record de 1,2 milliard de dollars.

Sara Blakely, la patronne de Spanx, a distribué 10 000 $ de bonus et deux billets de première classe pour tout le personnel Crédit : Instagram

Les employés ont appris la bonne nouvelle lors d’une fête célébrant la valorisation de 1,2 milliard de livres sterling de l’entreprise Crédit : Instagram

Dans la vidéo qui est ensuite devenue virale sur les réseaux sociaux, on peut voir Blakely faire tourner un globe lors d’une fête célébrant cette étape monumentale.

Alors qu’elle fait tourner l’objet, on peut l’entendre dire “pourquoi est-ce que je fais tourner un globe?” puis laisse tomber les nouvelles de la bombe.

“Je fais tourner un globe parce que pour célébrer ce moment, j’ai acheté à chacun de vous deux billets en première classe pour n’importe où dans le monde”, dit-elle.

Alors que le personnel fondait en larmes, elle a poursuivi: “Vous savez, si vous voulez un voyage, vous voudrez peut-être sortir pour un très bon dîner, vous voudrez peut-être sortir dans un très bel hôtel alors, avec chacun de ces deux des billets de première classe vers n’importe où dans le monde, vous recevez chacun 10 000 $.”

Blakely a également reconnu les difficultés auxquelles les femmes sont confrontées pour amener les investisseurs à financer leurs idées, affirmant que bien que 50% des entrepreneurs soient des femmes, seulement 2,3% obtiennent un financement des sociétés d’investissement.

S’adressant à la salle, elle a déclaré: “C’est un très grand moment pour chacune d’entre vous, et je veux aussi porter un toast aux femmes qui m’ont précédée et à toutes les femmes du monde qui n’ont pas eu cette opportunité.

“Donc, à un moment comme celui-ci, je pense à ma mère et à ma grand-mère et à leur manque d’options et à toutes les femmes qui les ont précédées.”

Elle a lancé Spanx avec seulement 5 000 $ et espère qu’un jour cela vaudra 20 millions de dollars.

Spanx a été racheté l’an dernier par la société d’investissement Blackstone.

Blakely a également créé un empire et une fondation appelée Blakely’s Red Backpack Fund qui aide les femmes entrepreneures.

Certains travailleurs ne pouvaient retenir leur bonheur Crédit : Instagram

Alors que d’autres ont commencé à planifier leur voyage Crédit : Instagram