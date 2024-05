J’ai divorcé de mon ex à cause de son favoritisme entre nos jumeaux. C’est devenu pire.

Care and Feeding est la rubrique de conseils parentaux de Slate. Vous avez une question sur les soins et l’alimentation ? Soumettez-le ici.

Chers soins et alimentation,

Mon ex-mari a une préférence manifeste et avouée pour l’un de nos jumeaux par rapport à l’autre, ce qui me dérange et a déclenché notre divorce lorsque les garçons étaient petits. J’ai fait de mon mieux pour que les choses soient équitables entre les enfants tout au long de mon enfance.

De nombreux jumeaux ont des problèmes de jalousie et de conflits, mais ils vivent certainement des moments plus difficiles que la moyenne. Leur père s’est en quelque sorte effondré après le divorce et est entré et sorti de leur vie. Maintenant que les garçons se préparent à postuler à l’université cet automne, il est revenu pour annoncer que lui et sa riche mère, décédée, avaient créé un énorme fonds universitaire pour un seul fils. Le testament de sa mère stipule que c’est mon ex qui est chargé de régler le compte.

J’ai vérifié que c’est le cas, et il semble que ce soit réellement vrai. Son enfant préféré devra toujours s’endetter pour payer ses études, mais pas beaucoup. S’il obtient ne serait-ce qu’une bourse modérée, il est possible que ses études de premier cycle soient gratuites dans des écoles encore plus chères. Mon autre fils, qui a des intérêts similaires, des notes similaires et un profil académique global similaire, se trouve dans une situation différente. Même si je consacre la totalité de mes économies universitaires pour les deux garçons uniquement à l’éducation de mon deuxième fils, il envisage des écoles publiques et des prêts importants. Il s’agit d’une injustice que je n’ai aucun pouvoir pour réparer et je ne sais pas quoi faire. Les enfants ne le savent pas encore et mon ex adore manipuler le couteau. Ce n’est pas quelque chose que je peux l’obliger à régler devant le tribunal ou essayer de le convaincre de faire mieux. C’est tout simplement extrêmement injuste et irréparable. Comment gérer cette nouvelle avec mes enfants ?

— Maman en équilibre

Cher Equilibreur,

Votre ex ressemble vraiment à un travail. Sa mère ne s’en sort pas mieux. Je sais que tu as dit que tu ne pouvais pas contester ça devant le tribunal. Je veux juste souligner que une volonté peut être contesté si vous pouvez prouver que quelqu’un – dans ce cas, votre mari – a exercé une influence indue sur le testateur (la personne qui a rédigé le testament). C’est loin d’être le cas, mais cela vaut peut-être la peine de contacter un avocat spécialisé en successions pour voir si vous avez une quelconque qualité pour agir, sous cet angle ou sous un autre. J’essaierais également de déterminer si l’un des membres de votre propre famille envisage de contribuer à l’éducation des garçons ou de leur laisser des fonds dans leur propre testament. Vous pourrez peut-être utiliser ces ressources, même si elles ne sont pas aussi importantes que celles de votre ancienne belle-mère, pour réduire l’écart entre vos enfants. Par exemple, peut-être que les actifs de vos parents pourraient être affectés à la dette universitaire des jumeaux, en donnant la priorité au frère « le moins favorisé ».

Pour ce qui est de partager cette nouvelle avec vos enfants, je ne sais pas si vous pouvez faire grand-chose à part être brutal, mais gentil et honnête. Je suppose que la préférence de votre père est bien connue d’eux ? Je commencerais par avoir une conversation privée avec le fils qui gagne moins d’argent. Laissez-le traiter la nouvelle sans l’examen minutieux et la culpabilité de son frère. À partir de là, dites-lui ce qu’il peut attendre de vous et de la famille, le cas échéant. Demandez-lui comment il aimerait que vous informiez son frère. Il voudra peut-être que cela reste secret pour son jumeau – je ne suis pas sûr que ce genre de secret sera gardé à long terme, mais réfléchissez aux options avec lui. Et envisagez fortement une consultation thérapeutique. C’est une chose de savoir que ton père ne t’aime pas, mais c’en est une autre d’être confronté à des preuves quantitatives et cruelles.

Quelques autres éléments à considérer : si le fils préféré le découvre – par vous, mais par son père – que ferez-vous s’il insiste pour partager l’argent ? Le lui permettrez-vous, et sera-t-il en mesure de le faire sur le plan logistique ? (Encore une fois, cette dernière question est quelque chose à poser à un avocat spécialisé en successions. Si votre ex est le payeur du compte, votre fils ne pourra peut-être pas faire grand-chose.) Si le fils favorisé limite ses options scolaires par solidarité avec son frère, tu le soutiens ? Si les garçons veulent exclure leur père de leur vie, comment réagirez-vous ? Faites une vérification instinctive de ces possibilités et de toute autre possibilité à laquelle vous pouvez penser afin que vous puissiez être calme et serein sur le moment.

Et puis, plus tard dans la nuit, criez des injures dans un oreiller à l’homme qui vous a mis dans cette situation brutale. je te souhaite chance.

