‘J’ai dit, si je m’ouvre, je vais tirer dessus’

Syracuse, NY – Quadir Copeland aurait pu être le candidat le moins susceptible de réussir un tir à 3 points gagnant pour l’Orange de Syracuse samedi.

Syracuse et Miami étaient à égalité à 69 chacun après que l’Orange ait réussi un rebond sur un échec de Miami et demandé un temps mort à 18 secondes de la fin.

L’entraîneur de Syracuse, Adrian Autry, a demandé un temps mort et a passé en revue un plan pour la possession finale.

Alors, à qui s’adresserait l’entraîneur de première année ? Judah Mintz, qui était proche d’un triple-double ; ou JJ Starling, qui a inscrit un sommet de 22 points pour la saison ; ou peut-être Chris Bell, qui avait réussi quatre 3-points ?

Certes, Copeland n’était pas l’option principale. L’étudiant de deuxième année de 6 pieds 6 pouces avait pris huit clichés ce jour-là et n’en avait réalisé qu’un seul.

Copeland, cependant, se remplissait de pensées positives.

“Quand ils ont demandé le temps mort, j’ai dit : ‘Si j’ouvre le ballon, je tirerai, peu importe ce qui se passe'”, dira-t-il plus tard.

C’est exactement ce qui s’est passé.

Mintz a dribblé devant alors que le chronomètre tournait. Il a commencé à s’attaquer à son homme alors qu’il restait environ 7 secondes. Il alla à droite, vers sa main forte. Il a repéré Copeland debout tout seul de l’autre côté du terrain.

Mintz a sauté en l’air et a lancé une passe croisée à Copeland, qui a attrapé le ballon à 2 secondes de la fin. Copeland n’a pas eu le temps de penser à autre chose que de tirer.

Son tir à 3 points a traversé le filet alors que le dernier klaxon retentissait, donnant à Syracuse une victoire palpitante de 72-69 contre les Hurricanes de Miami devant 20 960 personnes au Dôme.

Le gardien de Syracuse, Quadir Copeland, se lance dans le panier à 3 points pour battre Miami 72-69 au JMA Wireless Dome samedi. (Dennis Nett | [email protected])

«Je suis content pour nos gars», a déclaré Autry. «Je pensais qu’ils se battaient. Je pensais qu’ils restaient avec ça.

“C’est un très gros problème pour nous.”

Avant le gros coup de Copeland, Syracuse avait besoin d’une position défensive efficace. Kyshawn George, étudiant de première année à Miami, avait marqué les sept derniers points des Hurricanes. Autry a mis Kyle Cuffe Jr., un stoppeur défensif de 6 pieds 2 pouces, dans le match pour défendre George de 6 pieds 8 pouces.

“Kyle est l’un de nos meilleurs défenseurs”, a déclaré Autry.

Ironiquement, Cuffe a été éteint par rapport à George sur ce qui serait la dernière possession de Miami.

“J’ai essayé de le rassembler et de m’assurer qu’il n’obtenait pas le ballon”, a déclaré Cuffe. Mais le meneur de Miami, Nijel Pack, a sélectionné George. «J’ai dit à Judah de changer parce que j’ai vu Pack venir voir l’écran de George. Judah était sur George et j’étais sur Pack maintenant.

Le changement, cependant, avait forcé le ballon vers le garde de Miami, Bensley Joseph. À 25 secondes de la fin, le garde de réserve a raté un sauteur de base avec Copeland drapé partout sur lui.

En préparant la possession finale de Syracuse, Autry n’a pas planifié un jeu arrêté.

“Pour moi, quand vous êtes dans cette situation et que vous essayez de faire quelque chose”, a déclaré Autry, “le ballon continue de bouger et ne revient jamais vers le gars que vous voulez.”

Autry voulait le ballon entre les mains de Mintz. Le meneur de deuxième année avait réalisé une performance globale. Il terminerait avec 10 points, huit rebonds et 13 passes décisives, un sommet en carrière. C’est la dernière passe décisive qui restera gravée dans les mémoires.

Autry a placé ses deux tireurs les plus performants, Bell et Starling, dans des coins opposés. Maliq Brown, le centre athlétique qui avait 10 points et 11 rebonds, est resté dans le couloir où, si Mintz se dirigeait vers le panier, il pouvait soit recevoir une passe, soit être prêt à suivre un tir manqué.

Et Copeland ?

Autry a plaisanté : « J’ai dit : ‘Judah, demande à tout le monde de quitter Quadir et de le jeter de l’autre côté.’ »

La pièce a commencé avec Mintz cherchant à créer.

“Je voulais juste l’amener à Judah”, a déclaré Autry. « Il avait vraiment une très bonne impression. Au milieu du terrain, c’est là que je le voulais pour qu’il puisse jouer et il l’a fait.

Mintz attendit patiemment avant de monter dans son allée. Avec un match nul, les Orange allaient soit gagner en temps réglementaire, soit se contenter de la prolongation. Miami n’aurait pas de dernière chance.

“J’ai juste essayé d’atteindre ma main droite”, a déclaré Mintz. « L’entraîneur a ordonné un jeu pour éliminer ce côté. L’homme de Maliq est venu pour aider, puis l’homme de Quad est venu aider Maliq et cela a laissé Quad ouvert du côté opposé. Et il l’a frappé.

Le tir à 3 points de Copeland a défié toute attente. Plus connu pour ses passes, sa défense et sa capacité à scrapper, Copeland n’est pas un pur shooteur. Il était 5 sur 22 (22,7 %) à 3 points cette saison avant son gros coup.

“Je sais que je ne suis pas dans l’équipe pour aller chercher 20 ou même 10 points”, a déclaré Copeland. «Je sais quel est mon rôle. J’ai raté mes tirs, mais je savais que j’allais rebondir.

Le junior de Syracuse, Benny Williams, a déclaré que même si Copeland n’est peut-être pas le meilleur tireur de l’équipe, il est le seul joueur qui remporte régulièrement des matchs gagnants à l’entraînement.

“Je pensais à l’entraînement”, a déclaré Copeland. “Je faisais ces tirs à l’entraînement, alors pourquoi ne pas en tirer un pendant le match et voir ce qui se passe ?”

Ce qui s’est passé était un chaos. Un tir, un buzzer et un rugissement massif de la foule du dôme.

